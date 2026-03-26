وال استریت ژورنال به نقل از میانجی‌های مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده گزارش داد که علیرغم اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه مقام‌های ایران از او خواستند حمله به تاسیسات انرژی و نیروگاه‌ها را به تعویق بیندازد، چنین درخواستی از سوی تهران مطرح نشده است.

رییس‌جمهوری آمریکا شامگاه پنج‌شنبه ششم فروردین در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که این حملات را که در ضرب‌الاجل قبلی قرار بود جمعه هفتم فروردین انجام شود، ۱۰ روز دیگر به تعویق انداخته است. ترامپ ادعا کرد که این تصمیم «بنا به درخواست دولت ایران» گرفته شده است و مذاکرات با تهران «بسیار خوب» پیش می‌رود.

او بامداد جمعه هفتم فروردین در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و افزود که طرف ایرانی هفت روز مهلت خواسته بود، اما آمریکا به آنها ۱۰ روز فرصت داد.

ترامپ ابتدا شنبه گذشته (یکم فروردین) تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی نکند، ظرف ۴۸ ساعت به زیرساخت‌های انرژی و نیروگاه‌های برق حمله خواهد کرد.

او دوشنبه (سوم فروردین) حملات را به‌مدت پنج روز به تعویق انداخت و گفت که واشینگتن و تهران «گفت‌وگوهای بسیار خوب و سازنده‌ای» برگزار کرده‌اند.