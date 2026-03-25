دریابد برد کوپر گفت آمریکا میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم ایران تمایز قایل است.

او خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «آنها می‌توانند همین حالا این جنگ را متوقف کنند، اگر تصمیم بگیرند که چنین کاری انجام دهند.»

فرمانده سنتکام حکومت ایران را متهم کرد که با استفاده از مناطق مسکونی برای شلیک موشک‌ها و پهپادها، مردم را به خطر می‌اندازد: «من این را با چشمان خودم دیده‌ام… آنها هیچ اهمیتی برای مردم قائل نیستند و مردم خودشان را در معرض خطر قرار می‌دهند.»

او همچنین خواستار توقف فوری حملات جمهوری اسلامی به غیرنظامیان در منطقه شد و افزود: «آنها به‌طور عمدی بیش از ۳۰۰ بار اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند… این باید متوقف شود.»

کوپر همچنین به شکاف میان فرماندهان ارشد و نیروهای عادی در دستگاه نظامی حکومت ایران اشاره کرد و آن را «تضادی قابل‌توجه» توصیف کرد. او گفت ژنرال‌های ارشد جمهوری اسلامی در پناهگاه‌های امن قرار دارند، در حالی که نیروهای عادی و مردم «بدون حفاظت» در معرض خطر هستند.

به گفته او، این وضعیت را در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، شیراز، بندرعباس، ابوموسی، کنارک، جاسک و چابهار مشاهده کرده و تاکید کرد: «ژنرال‌ها محافظت می‌شوند، اما مردم محافظت نمی‌شوند.»

فرمانده سنتکام گفت: «ما در حال حمله به رژیم و جمهوری اسلامی هستیم، نه مردم.» او با اشاره به تجربه شخصی خود از آشنایی با جامعه ایران، از «فرهنگ عمیق و هزاران‌ساله» این کشور، از مردم خواست به هشدارهای ایمنی توجه کنند.

او گفت: «حکومت به شما اهمیت نمی‌دهد… آنها از مناطق پرجمعیت موشک و پهپاد شلیک می‌کنند و شما باید فعلاً در داخل [خانه] بمانید.»

او همچنین به اظهارات رییس‌جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت در مقطعی «یک سیگنال واضح» صادر خواهد شد که نشان‌دهنده تغییر شرایط است و مردم می‌توانند بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.

تغییر الگوی حملات حکومت ایران و «حالت استیصال»

فرمانده سنتکام رفتار نظامی حکومت ایران را نشانه استیصال دانست: «ارزیابی عملیاتی کلی من این است که آنها در حالت استیصال عمل می‌کنند.»

او این برداشت را بر پایه تغییر در الگوی حملات و کاهش محسوس حجم آتش جمهوری اسلامی مطرح کرد: «در ابتدای درگیری، شما حجم‌های زیادی در حد ده‌ها پهپاد و موشک دیدید… شما دیگر آن را نمی‌بینید.» از نگاه کوپر، این گذار از حملات پرحجم به شلیک‌های محدود، نشانه از دست رفتن توان اجرای حملات وسیع و هماهنگ است.

کاهش گسترده توان نظامی حکومت ایران

کوپر در ارزیابی وضعیت جنگ گفت: «نیروی دریایی ایران دیگر در دریا نیست. نیروی هوایی ایران دیگر پرواز نمی‌کند. پدافند هوایی دیگر شلیک نمی‌کند.»

او افزود حملات گسترده جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ به‌شدت کاهش یافته است: «آن شلیک‌های بزرگ پهپادها و موشک‌ها که در ابتدای جنگ دیدید اکنون تا حد زیادی به تک‌تایی‌ و دوتایی‌ کاهش یافته است.» به گفته او، این تغییر صرفاً یک جابه‌جایی تاکتیکی نیست، بلکه نشانه‌ای از افت ملموس ظرفیت عملیاتی جمهوری اسلامی در حوزه‌های اصلی رزمی است.

به گفته او، «ارزیابی کلی من این است که ما طبق برنامه در مسیر دستیابی به اهداف اصلی نظامی خود هستیم.» این ارزیابی، به‌گفته کوپر، بر پایه روندی استوار است که در آن هم توان ضربه‌زنی حکومت ایران کاهش یافته و هم دامنه واکنش موثر آن محدودتر شده است.

پیشرفت عملیات و اهداف اصلی

فرمانده سنتکام تاکید کرد که عملیات در برخی حوزه‌ها جلوتر از برنامه است: «ما عمدتاً جلوتر از برنامه یا مطابق برنامه برای اهداف اصلی نظامی خود هستیم.»

او این موضوع را نشانه آن دانست که عملیات نه‌فقط در سطح حملات روزانه، بلکه در چارچوب کلی اهداف از پیش تعیین‌شده نیز پیشرفتی مطلوب داشته است به خصوص برای «جلوگیری از توانایی جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت از مرزهای خودش به بیرون.»

به گفته او، از بین بردن موشک‌های بالستیک، پهپادها و نیروی دریایی جمهوری اسلامی و نابودی ظرفیت تولید دوباره این تجهیزات از اهداف اصلی عملیات آمریکا بوده‌اند.

کوپر گفت: «تا امروز، ما ۱۴۰ شناور را غرق کرده‌ایم یا به‌شدت آسیب زده‌ایم... در حال حاضر هیچ توانایی‌ای در دریای عمان، اطراف هرمز یا در خلیج فارس وجود ندارد.»

ادامه عملیات و نقش تصمیم سیاسی

کوپر در پاسخ به اینکه عملیات آنها چه زمانی پایان می‌یابد گفت: «در نهایت تصمیم رییس‌جمهوری ایالات متحده خواهد بود که چه زمانی آن را پایان دهد.»

در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز، کوپر گفت: «از نظر فیزیکی برای عبور باز است. دلیلی که کشتی‌ها اکنون عبور نمی‌کنند این است که جمهوری اسلامی با پهپادها و موشک‌ها به آنها شلیک می‌کند.»

همکاری با اسرائیل

او درباره نقش اسرائیل در پیگیری اهداف در جنوب ایران گفت: «ما در همکاری نزدیک در سراسر کشور [هستیم]، در [مورد] اهداف نظامی [با هم] کار می‌کنیم.»

همچنین تاکید کرد که اسرائیل در رهگیری حملات جمهوری اسلامی نقش دارد: «اسرائیل در حال حمله به پهپادها و موشک‌های بالستیکی است که به سمت کشورهای عربی هدف گرفته شده‌اند.»

این توضیح، نقش اسرائیل را تنها محدود به جبهه مستقیم خود ندانست، بلکه آن را بخشی از شبکه گسترده‌تر دفاع منطقه‌ای توصیف کرد.

ائتلاف منطقه‌ای و «چتر دفاعی»

فرمانده سنتکام از شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده علیه جمهوری اسلامی خبر داد: «ما در حال ایجاد بزرگ‌ترین چتر دفاع هوایی در تاریخ خاورمیانه هستیم.» او این ساختار را نتیجه همکاری کشورهایی دانست که در سال‌های گذشته روی یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های دفاعی خود کار کرده‌اند.

او گفت این سازوکار نتیجه سال‌ها همکاری است و اکنون «بسیار زنده و فعال» عمل می‌کند. به گفته او، این چتر دفاعی تنها یک چارچوب نظری یا سیاسی نیست، بلکه اکنون به‌صورت عملیاتی در حال اجراست و کشورهای مختلف منطقه در آن مشارکت دارند.

نیروهای اعزامی و گزینه‌های نظامی

در پاسخ به پرسشی درباره انتقال واحدهای نظامی جدید، کوپر گفت: «ما به‌شدت بر اهداف نظامی خود متمرکز هستیم… توانایی‌های ما همچنان در حال رشد است.» او از پاسخ دادن به احتمال فرستان سرباز به داخل ایران خودداری کرد، اما تاکید داشت که ظرفیت رزمی آمریکا در جریان این درگیری رو به افزایش است.

او در جمع‌بندی گفت: «ارزیابی کلی من این است که ما جلوتر از برنامه هستیم، قدرت رزمی ما در حال افزایش است و قدرت رزمی جمهوری اسلامی به‌طور چشمگیری در حال کاهش است.»

