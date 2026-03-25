کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد مردان و زنانی که در خاورمیانه برای آمریکا خدمت می‌کنند طی ۴۷ سال گذشته از سوی آنچه «رژیم تروریستی ایران» خواند، تهدید، کشته و معلول شده‌اند.

او گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، «نهایت شجاعت» را به خرج داد و اقدامی انجام داد که برای امنیت ملی و داخلی آمریکا ضروری بود.

لیویت همچنین گفت مذاکرات همچنان ادامه دارد و به گفته ترامپ، این گفت‌وگوها سازنده بوده است.

با این حال، او درباره گزارش‌های منتشرشده درباره یک برنامه ۱۵ بندی در رسانه‌ها اظهار نظر کرد و از خبرنگاران خواست درباره طرح‌های فرضی که از منابع ناشناس منتشر می‌شوند، گزارش ندهند.

سخنگوی کاخ سفید افزود کاخ سفید هرگز چنین برنامه کاملی را تایید نکرده و برخی بخش‌های منتشرشده دقیق نبوده است.

او تاکید کرد جزئیات مبادلات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال حاضر اعلام نخواهد شد.