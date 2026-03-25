کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید چهارشنبه اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی واقعیت شکست را نپذیرد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ضربه شدیدتری وارد خواهد کرد.
او همچنین هشدار داد جمهوری اسلامی نباید بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شود.
لیویت گفت تنها کمی بیش از سه هفته از آغاز «عملیات خشم حماسی» گذشته و این عملیات یک «پیروزی بزرگ نظامی» بوده است.
او افزود تاکنون بیش از ۹ هزار هدف مورد حمله قرار گرفته و حملات موشکهای بالستیک و پهپادی ایران نسبت به آغاز عملیات حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است.
لیویت گفت ایالات متحده در حال نابود کردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی است و بیش از ۱۴۰ شناور، از جمله نزدیک به ۵۰ کشتی مینگذار، منهدم شدهاند.
به گفته او، این بزرگترین نابودی یک نیروی دریایی در یک دوره سههفتهای از زمان جنگ جهانی دوم است.
سخنگوی کاخ سفید همچنین اعلام کرد آمریکا در حال برچیدن نظاممند زیرساختهای صنعتی دفاعی ایران است و نیروهای نظامی این کشور با تمرکز بر تنگه هرمز، تهدیدها علیه جریان آزاد انرژی را از میان میبرند.
او گفت در آخر هفته چندین بمب پنج هزار پوندی بر یک تاسیسات زیرزمینی مورد استفاده برای ذخیره تجهیزات، از جمله موشکهای کروز ضدکشتی و پرتابگرهای متحرک، فرو ریخته شد.
لیویت تاکید کرد آمریکا به تحقق اهداف اصلی این عملیات نزدیک شده و ماموریت بدون وقفه ادامه دارد.
او گفت برآورد اولیه دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و وزارت جنگ اجرای این ماموریت طی چهار تا شش هفته بوده و اکنون پس از ۲۵ روز، عملیات جلوتر از برنامه پیش میرود.
به گفته او، توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید آمریکا و متحدانش بهطور قابلتوجهی تضعیف شده و جاهطلبیهای هستهای آن نیز بیش از پیش آسیب دیده است.
لیویت افزود پس از تهدید ترامپ در شامگاه شنبه، برای واشینگتن روشن شد که تهران مایل به گفتوگو است و آمریکا طی سه روز گذشته در گفتوگوهای سازندهای مشارکت داشته است.
او گفت ترامپ بهطور موقت دستور داده حملات برنامهریزیشده علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به تعویق بیفتد و تاکید کرد در صورت نپذیرفتن شرایط از سوی جمهوری اسلامی، رییسجمهوری آمریکا «ضرباتی بسیار شدیدتر» وارد خواهد کرد.