دیوید بارنیا، رییس موساد، در پیش‌بینی‌های خود که در آستانه جنگ به کابینه اسرائیل ارائه کرد، برآورد کرده بود که تغییر حکومت در ایران به احتمال زیاد یک سال طول خواهد کشید.

اورشلیم‌پست، سه‌شنبه ۴ فروردین، در گزارشی اختصاصی نوشت که اگرچه سناریوهای متعدد و بازه‌های زمانی متفاوتی از جمله چند ماه مطرح بود، اما، تخمین یک‌ساله محتمل‌ترین برآورد بارنیا بوده است.

در روزهای اخیر، حملاتی آشکار از سوی منابع نامشخص علیه بارنیا صورت گرفته است؛ این منابع او را متهم می‌کنند که دولت‌های اسرائیل و آمریکا را درباره احتمال تغییر حکومت در ایران گمراه کرده است.

با این حال، گزارش‌های رسیده به اورشلیم‌پست نشان می‌دهد که این افشاگری‌های بی‌نام و نشان، موضع بسیار پیچیده بارنیا را نادیده گرفته و به نظر می‌رسد با هدف مقصر نشان دادن او و موساد در صورت شکست یا طولانی شدن فرایند سرنگونی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

برخی منابع معتقدند منشاء این گزارش‌ها در «کانال ۱۲» و «نیویورک‌تایمز»، اطرافیان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، یا حتی ارتش اسرائیل است تا بار مسئولیت را از دوش خود بردارند؛ چرا که هر سه نهاد با این پرسش مواجه‌اند که چرا هنوز به فرایند تغییر حکومت نزدیک هم نشده‌اند.

