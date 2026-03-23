روزنامه اورشلیمپست به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامهای ارشد آمریکایی در روزهای اخیر به همتایان خود در اسرائیل و سایر کشورها اعلام کردهاند که گزینهای جز اجرای عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک باقی نمانده است.
یک مقام آمریکایی شامگاه یکشنبه دوم فروردین در مصاحبه با این روزنامه گفت ارتش ایالات متحده روند اعزام هزاران نیروی تفنگدار و پرسنل نیروی دریایی به خاورمیانه را تسریع کرده است.
به گزارش اورشلیمپست، این طرح بر اعزام گروه آمادگی آبی-خاکی «یواساس باکسر» متمرکز است؛ مجموعهای که ناو تهاجمی «یواساس باکسر» با نقشی مشابه یک ناو هواپیمابر سبک را در کنار ناوهای ترابری «یواساس پورتلند» و «یواساس کامستاک» گرد هم آورده است.
این سه شناور در مجموع از ظرفیت جابهجایی حدود ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی و دیگر نیروهای رزمی برخوردارند.
جزیره خارک در خلیج فارس بهعنوان مهمترین مرکز صادرات نفت ایران جایگاهی راهبردی دارد. نزدیک به ۹۰ درصد نفت خام کشور از این پایانه به بازارهای جهانی راه مییابد که سهم قابلتوجهی از آن به چین صادر میشود.
وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.
بر اساس برخی گمانهزنیها در روزهای اخیر، ایالات متحده ممکن است برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، خارک را به تصرف درآورد.
آمریکا ۲۲ اسفند مواضع نظامی در جزیره خارک را هدف قرار داد.
گفتوگوی استارمر و ترامپ درباره چشمانداز تنگه هرمز
دفتر نخستوزیر بریتانیا شامگاه دوم فروردین با انتشار بیانیهای خبر داد کییر استارمر بهصورت تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفتوگو کرده است.
در این بیانیه آمده است: «رهبران دو کشور وضعیت کنونی خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند و بهطور ویژه بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز برای ازسرگیری جریان کشتیرانی جهانی تاکید کردند.»
بر پایه این بیانیه، ترامپ و استارمر معتقدند بازگشایی این آبراه برای تضمین ثبات در بازار جهانی انرژی «امری حیاتی» است.
پیشتر شبکه کان اسرائیل گزارش داد طبق ارزیابیها در این کشور، ترامپ به اتخاذ گزینه نظامی برای تضمین تردد کشتیها در تنگه هرمز نزدیک شده است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، دوم فروردین اعلام کرد بیش از ۲۰ کشور عضو این پیمان نظامی، «در حال همگرایی و همکاری برای اجرای چشمانداز رییسجمهوری ایالات متحده» هستند تا اطمینان حاصل شود که تنگه هرمز بهعنوان یک مسیر حیاتی کشتیرانی باز خواهد ماند.
در روزهای گذشته، ترامپ بارها از عدم همراهی متحدان واشینگتن، از جمله بریتانیا، در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی، سوم فروردین هشدار داد مناقشه کنونی خاورمیانه حتی فراتر از بحرانهای دهه ۱۹۷۰ است و اقتصاد جهانی با تهدیدی جدی روبهرو شده است.
او از رایزنی برای آزادسازی ذخایر نفتی بهمنظور مهار بحران خبر داد و در عین حال تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز «کلیدیترین راهحل» است.
بامداد دوم فروردین، ترامپ با انتشار پیامی خطاب به جمهوری اسلامی، ضربالاجلی ۴۸ ساعته برای بازگشایی کامل این گذرگاه راهبردی تعیین کرد و هشدار داد در غیر این صورت، نیروگاههای ایران هدف قرار خواهند گرفت.
مهدیه شادمانی، دختر علی شادمانی، فرمانده کشتهشده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در جریان جنگ ۱۲ روزه، در استوری اینستاگرام خبر داد که جنازه محمد قنبری، از محافظان علی شمخانی، دبیر شورای عالی دفاع جمهوری اسلامی، پس از یکماه شناسایی شده است.
او از برگزاری مراسم تشییع جنازه محمد قنبری خبر داده است.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی دفاع جمهوری اسلامی، در حملات آمریکا و اسرائیل به دفتر خامنهای، در روز شنبه، ۹ اسفندماه کشته شد.
کانال ۵ اسرائیل خبر داده که جونی ناعور، هافبک اسرائیلی لاريسا، پس از تساوی بدون گل برابر المپیاکوس، پیراهن خود را با مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، عوض کرد. این اتفاق در حالی رقم خورد که بیش از بیست روز از حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی میگذرد.
این کانال در ادامه نوشت: «ناعور ۹۰ دقیقه کامل در میدان حضور داشت و نقش مهمی در تساوی بدون گل لاريسا برابر المپیاکوس ایفا کرد. او در طول مسابقه مامور مهار طارمی بود و به ویژه در ضربات کرنر او را به صورت نفر به نفر پوشش میداد؛ موضوعی که باعث برخوردهای نزدیک میان این دو بازیکن شد.»
در ادامه آمده: «در پایان مسابقه، دو بازیکن پیراهنهای خود را با یکدیگر عوض کردند؛ اقدامی که در شرایط فعلی منطقه، توجهبرانگیز بود. با این حال، مشخص نیست که طارمی از اسرائیلی بودن ناعور اطلاع داشته است یا نه.»
این اتفاق در حالی رقم خورده که سردار آزمون، زوج مهدی طارمی در تیم ملی، به دلیل انتشار تصاویری از دیدارش با حاکم دبی، پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، از تیم ملی کنار گذاشته شد.