بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، شماری از خانواده‌های دادخواه مراسم نوروز را بر مزار جاویدنامان انقلاب ملی در بهشت‌ زهرای تهران برگزار کردند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال مراسم نوروزی و برافروختن آتش را در روستای تختگاه صفیار سلطان از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه به تصویر می‌کشد.

این مراسم به یاد جاویدنامان انقلاب ملی و بر مزار آن‌ها برگزار شد.

ویدیوی دیگری نشان می‌دهد یک شهروند بشقابی با نوشته «سپهر بابا» و تصویر محمدرضاشاه پهلوی را در سفره هفت‌سین خود قرار داده است.

خبرگزاری هرانا پیش‌تر گزارش داد اسماعیل شکری، پدر جاویدنام سپهر شکری، اول فروردین بر سر مزار فرزندش در بهشت‌ زهرای تهران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش، دستگیری این پدر دادخواه با خشونت همراه بود.

اوایل بهمن‌ماه، ویدیویی ۱۲ دقیقه‌ای از تلاش پدر سپهر برای یافتن فرزندش در پزشکی قانونی کهریزک منتشر شد که در آن، او پی‌درپی فریاد می‌زد: «سپهر بابا، کجایی؟»

این صحنه‌ به یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمادهای انقلاب ملی بدل شد و نگاه رسانه‌های جهانی را به ابعاد واقعی سرکوب در ایران معطوف کرد.

یکی از مخاطبان با ارسال ویدیویی از ونکوور کانادا، از پخت و پخش سمنو به یاد جاویدنامان انقلاب ملی خبر داد.

بر اساس ویدیویی دیگر از تبریز، یک کودک ۱۰ ساله طرح شیر و خورشید را روی تخم‌مرغ رنگی سفره هفت‌سین نقاشی کرده است.

این کودک روی تخم‌مرغی دیگر عبارت «به یاد جاویدنامان وطن» را نوشته است.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد هم‌زمان با لحظه تحویل سال ۱۴۰۵، شهروندان در منطقه سلسبیل تهران شعار «جاوید شاه» سردادند.

یکی از شهروندان گفت: «سال جدید بدون خامنه‌ای ضحاک مبارک.»

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که ایرانیان مقیم استرالیا یک‌شنبه دوم فروردین در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی دست به تجمع زدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.

در نخستین روز سال جدید، ایرانیان مقیم کپنهاگ دانمارک با برگزاری تجمعی، حمایت خود را از «انقلاب شیر و خورشید» و مردم ایران اعلام کردند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از ایرانیان در شهر هیوستون ایالت تگزاس مراسم نوروز را در کنار تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی برگزار کردند.

ایرانیان ساکن لاهه هلند نیز اول فروردین گرد هم آمدند.

هدف از برگزاری این تجمع، گرامی‌داشت یاد جاویدنامان و حمایت از آینده‌ای بدون جمهوری اسلامی در ایران بود.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای کشته شدند.

۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌بار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.