به گفته این منابع، با افزایش تلفات در نیروی هوافضا که مسئولیت شلیک موشک‌ها را بر عهده دارد، غیبت فرمانده به‌عنوان یکی از عوامل اصلی وضعیت بحرانی مطرح شده است.

در این گزارش‌ها، فضای عملیاتی به‌گونه‌ای توصیف شده که هر ماموریت شلیک، عملا به یک عملیات با ریسک بسیار بالا و نزدیک به ماموریت انتحاری تعبیر می‌شود.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اصلی‌ترین انتقاد متوجه عدم حضور میدانی فرمانده در شرایطی است که از آغاز جنگ، فشار حملات به‌شدت افزایش یافته است.

همچنین گزارش‌هایی درباره طرح اتهاماتی از جمله سوءمدیریت و ارائه آمار نادرست درباره میزان اصابت‌ها و تعداد شلیک‌های نیروی موشکی منتشر شده است.

هم‌زمان، گفته می‌شود خانواده برخی نیروها با طرح شکایت نزد مقام‌های ارشد سپاه، اعلام کرده‌اند که فرمانده در شرایط خطر حضور موثری نداشته است و نیروها عملا بدون پشتیبانی رها شده‌اند.

سید حسین موسوی افتخاری، معروف به مجید موسو، سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و پس از کشته شدن امیرعلی حاجی‌زاده در حمله‌ای منتسب به اسرائیل، به‌عنوان فرمانده نیروی هوافضای سپاه منصوب شد.

او پیش از این، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴، به‌مدت بیش از یک دهه جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه بود و در این جایگاه در توسعه و مدیریت برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی نقش داشت.

نیروی هوافضای سپاه یکی از مهم‌ترین بازوهای نظامی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که مسئولیت برنامه موشک‌های بالستیک، پهپادهای تهاجمی و بخش‌هایی از سامانه‌های پدافند هوایی را بر عهده دارد.

موسوی افتخاری در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد. وزارت امور خارجه آمریکا در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد او به‌دلیل نقش در توسعه برنامه موشکی بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی تحریم شده است.

انتصاب موسوی افتخاری در شرایطی انجام شد که نیروی هوافضای سپاه تحت فشار شدید عملیاتی و امنیتی قرار داشت. این نیرو در جنگ جاری نیز نقشی محوری ایفا می‌کند.