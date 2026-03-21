بر اساس این گزارش، یکی از موشک‌ها در میانه مسیر دچار نقص شده و یک ناو جنگی آمریکا نیز برای رهگیری موشک دیگر، یک موشک رهگیر از نوع اس‌ام-۳ (SM-3) شلیک کرده است؛ هرچند مشخص نیست این رهگیری موفق بوده است یا نه.

وال‌استریت ژورنال زمان دقیق شلیک این موشک‌ها را ذکر نکرده است.

خبرگزاری رویترز شنبه اول فروردین ۱۴۰۵ نوشت که کاخ سفید، سفارت بریتانیا در واشینگتن و وزارت دفاع این کشور، به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر، پاسخ ندادند.

در همین حال، خبرگزاری حکومتی مهر در ایران، اول فروردین گزارش داد که جمهوری اسلامی دو موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند شلیک کرده است.

این خبرگزاری، هدف قرار دادن این پایگاه زیر نظر بریتانیا را «گامی مهم» توصیف کرد که «نشان می‌دهد بُرد موشک‌های ایران فراتر از آن چیزی است که دشمن پیش‌تر تصور می‌کرد».

بریتانیا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به آمریکا اجازه داد از پایگاه‌های نظامی این کشور برای انجام حملاتی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند .

کابینه بریتانیا در نشستی تصمیم گرفت دامنه مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های خود را گسترش دهد و این استفاده شامل حملات علیه آن دسته از مواضع جمهوری اسلامی که تنگه هرمز را هدف قرار می‌دهند، نیز بشود.

به گفته سخنگوی دفتر نخست‌وزیری بریتانیا، کابینه موافقت کرد از این پایگاه‌ها برای «عملیات دفاعی آمریکا» علیه اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز استفاده شود.

پیش‌تر، لندن اجازه داده بود نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های بریتانیا برای جلوگیری از شلیک موشک‌های حکومت ایران که تهدیدی علیه منافع یا جان شهروندان بریتانیایی به شمار می‌آمدند، استفاده کنند.

تصمیم اخیر بریتانیا کمی پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۹ اسفند در شبکه‌های اجتماعی، کشورهای عضو سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) را به‌دلیل حمایت نکردنشان از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مورد انتقاد قرار داد، آن‌ها را «بزدل» خواند و تاکید کرد آمریکا این موضوع را از یاد نخواهد برد.

او ناتو را بدون آمریکا، «ببر کاغذی» دانست.

در پی این اعلام موافقت بریتانیا، ترامپ گفت که این کشور باید زودتر دست به چنین اقدامی می‌زد.

از سوی دیگر، رییس‌جمهوری آمریکا از مشاوران خود خواسته است تا گزینه‌های موثری را برای برقراری دوباره جریان آزاد انرژی از تنگه هرمز ارائه دهند. در این میان، یگان سی‌ویکم تفنگداران دریایی آمریکا به عنوان اصلی‌ترین ابزار نظامی، مطرح شده است.

این یگان که یک واحد واکنش سریع ۲۲۰۰ نفره است، طبق گزارش این روزنامه، سوار بر ناو «یو‌اس‌اس تریپولی» از ژاپن راهی خاورمیانه شده و انتظار می‌رود این هفته به منطقه برسد.