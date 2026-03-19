گزارش شهروندان: تداوم درگیریهای پدافندی و پرواز بامدادی جنگندهها در چند شهر
گزارشهای دریافتی از شهروندان در بامداد جمعه ۲۹ اسفند از تداوم فعالیت پدافند هوایی و تحرکات نظامی در چندین شهر ایران حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران، حوالی ساعت ۰۰:۳۹ بامداد صدای شدید پدافند و انفجار در غرب شهر شنیده شده و همزمان درگیری پدافند با پهپادها و جنگندهها گزارش شده است. همچنین صدای فعال شدن پدافند در محدوده خیابان کارگر جنوبی نیز به گوش رسیده است.
در بندرعباس نیز شهروندان از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها در آسمان شهر در بامداد جمعه خبر دادهاند. گزارش مشابهی نیز از یزد منتشر شده که از حضور جنگندهها در آسمان این شهر حکایت دارد.
این گزارشها نشاندهنده ادامه وضعیت امنیتی و افزایش فعالیتهای پدافندی و نظامی در نقاط مختلف کشور است.