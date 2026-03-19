درخواست بحرین برای نشست شورای امنیت درباره تداوم حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات انرژی
به گزارش آسوشیتدپرس، بحرین خواستار برگزاری نشست فوری و غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل درباره آنچه «حملات بزدلانه ایران» به کشورهای خلیج فارس، اردن و دیگر کشورها خوانده شده، شده است.
جمال الروایعی، سفیر بحرین در سازمان ملل، اعلام کرد این درخواست به دلیل تداوم این حملات مطرح شده است. او افزود که بحرین و بسیاری از اعضای ۱۵ عضو شورای امنیت بر لزوم اجرای قطعنامه ۱۱ مارس تاکید دارند؛ قطعنامهای که خواستار توقف فوری حملات به کشورهای خلیج فارس و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تاسیسات انرژی، است.
این قطعنامه با ۱۳ رای موافق و بدون رای مخالف (با رای ممتنع روسیه و چین) تصویب شده بود و همچنین از [حکومت] ایران میخواهد هرگونه اقدام یا تهدید برای بستن یا اختلال در ناوبری در تنگه هرمز را متوقف کند؛ گذرگاهی حیاتی که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند.
الروایعی در پاسخ به گزارشها درباره تلاش احتمالی برای ارائه قطعنامهای جدید در زمینه آزادی ناوبری، از اظهار نظر خودداری کرد.