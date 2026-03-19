نتانیاهو: اگر رژیم ایران از بین برود، حزبالله هم از بین میرود
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل گفت: «نمیتوانم برنامههای نبرد خودمان را فاش کنم. واضح است که حزبالله دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. و ما آنها را عقب زدیم. بخش عمده ظرفیت موشکی آنها را نابود کردیم. واضح است که تلاش شماره یک ما معطوف به ایران است. اگر رژیم از بین برود، میدانید که حزبالله هم از بین میرود. اما در هر صورت، ما برنامههای خود را بهگونهای طراحی میکنیم که بتوانیم این تهدید را نیز حذف کنیم.»
نتانیاهو افزود: «من مطمئن نیستم الان چه کسی در ایران حکومت میکند. مجتبی، آیتالله جایگزین، هنوز ظاهر نشده است. او را دیدهاید؟ ما ندیدهایم. و نمیتوانیم دقیقاً تضمین کنیم چه اتفاقی آنجا میافتد. یک ابر مبهم وجود دارد. آنچه میبینیم این است که تنشهای زیادی بین افرادی که برای رسیدن به قدرت تلاش میکنند وجود دارد. موضع یکپارچهای وجود ندارد. گاهی این را در دستورات متناقضی که داده میشود میبینید. یک کاری انجام میدهند و بعد آن را پس میگیرند و همینطور ادامه دارد.»
او ادامه داد: «فکر میکنم مهم است که آنها بدانند اگر فکر میکنند میتوانند جهان یا رئیسجمهور ایالات متحده را هدف قرار دهند، خودشان هدف گرفته میشوند. این باعث ایجاد عدم قطعیت زیادی میشود. ما دیدهایم که این میتواند اثرگذار باشد. حذف نصرالله واقعاً هیچگاه جایگزین نشده است، زیرا بعضی افراد قابل جایگزینی نیستند. فکر میکنم اقتدار و تسلطی که خامنهای داشته، به هیچ کس منتقل نخواهد شد، نه به مجتبی اگر باشد، و نه به هیچ کس دیگر. اما فکر میکنم این بخشی از تلاش برای شکستن رژیم است. این در یک روز رخ نمیدهد. ۲۰ روز از عملیات گذشته است.»
نتانیاهو تاکید کرد: «ما شاهد برخی خیانتها هستیم. ترس و وحشت در واحدهای سپاه پاسداران که موشکهای بالستیک را اداره میکنند دیده میشود. میدانید چرا؟ چون آنها از مرگ میترسند. همهشان خودکشیطلب نیستند، در واقع اکثرشان نیستند. بنابراین ترکها را میبینیم، اما دوباره و دوباره آنها را ضربه خواهیم زد. حداقل کاری که میخواهیم انجام دهیم این است که دوباره ظرفیت صنعتی که برای تولید این سلاحها داشتند را از بین ببریم. آنها مجبور خواهند شد از صفر دوباره بسازند، و این خیلی سخت است.»
نتانیاهو گفت: «درباره برخی اقدامات دیگر وارد جزئیات نمیشوم. بله، رژیم ممکن است تغییر کند. آیا تضمین شده است؟ نه. و آیا در نهایت به مردم ایران بستگی دارد که از شرایطی که ما برای تضعیف رژیم ایجاد کردهایم استفاده کنند؟ خواهیم دید. راستی، مردم ایران خیلی شجاع هستند. من هیچ انتقادی از آنها ندارم. فکر میکنم بسیار شجاعند و رنج زیادی کشیدهاند.»