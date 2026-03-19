فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجشنبه ۲۸ اسفند، طی بیانیهای اعلام کرد که با گذشت نزدیک به سه هفته از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ایران، پیامدهای این جنگ بهطور نامتناسبی غیرنظامیان را هدف قرار داده و وضعیت انسانی در کشور رو به وخامت است.
به گفته او، حملات بهطور فزایندهای مناطق پرجمعیت و زیرساختهای حیاتی، از جمله تاسیسات انرژی مانند پارس جنوبی را هدف قرار داده و در صورت ادامه، میتواند پیامدهای انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی گسترده و بلندمدتی به همراه داشته باشد.
بر اساس این بیانیه، در جریان حملات، طیف گستردهای از اهداف غیرنظامی در ایران، از جمله مجتمعهای مسکونی، مراکز درمانی، مدارس و زیرساختهای حیاتی آسیب دیدهاند. همچنین اختلال در تامین برق و کمبود کالاهای اساسی مانند دارو، سوخت و شیر خشک گزارش شده است.
تورک با تاکید بر اینکه هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی و مصداق جنایت جنگی است، خواستار رعایت تعهدات حقوقی از سوی همه طرفها و جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان شد.
او همچنین نسبت به وضعیت داخلی ایران ابراز نگرانی کرد و از ادامه سرکوبها، بازداشتها، محدودیت اینترنت و گزارشهایی درباره اعدامها و شرایط نگرانکننده زندانیان سیاسی خبر داد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پایان خواستار تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و جلوگیری از تلفات بیشتر غیرنظامیان در ایران و منطقه شد.