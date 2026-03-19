والاستریت ژورنال گزارش داد پنتاگون یگان «سیویکم تفنگداران دریایی» متشکل از حدود دو هزار و ۲۰۰ نیرو را به خاورمیانه اعزام کرده است؛ یگانی واکنشسریع که میتواند در چارچوب سناریوهای احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز به کار گرفته شود.
بر اساس این گزارش، یکی از گزینههای در حال بررسی، تصرف موقت یک یا چند جزیره راهبردی ایران در نزدیکی تنگه هرمز است؛ اقدامی که میتواند بهعنوان اهرم فشار برای وادار کردن تهران به توقف حملات علیه کشتیرانی تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
این یگان که بر عرشه ناو تهاجمی آبی–خاکی یواساس تریپولی مستقر است، توانایی اجرای عملیات آبی–خاکی و هوابرد را دارد و از ترکیب نیروی زمینی، بالگردها، جنگندههای اف-۳۵ بی، هواگردهای اموی-۲۲ و واحدهای پشتیبانی لجستیکی تشکیل شده است.
در گزارش آمده است که جزایری مانند خارک (مرکز اصلی صادرات نفت ایران)، قشم، کیش و هرمز میتوانند اهداف بالقوه چنین عملیاتی باشند. به گفته برخی مقامهای پیشین نظامی آمریکا، تصرف این جزایر – بهجای تخریب زیرساختهای انرژی – میتواند بهعنوان «برگ چانهزنی» بدون وارد کردن آسیب دائمی به اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال کارشناسان تاکید کردهاند که با وجود هفتهها حملات آمریکا و اسرائیل، هنوز اطمینان کامل از نابودی تمامی توانمندیهای موشکی و دریایی ایران حاصل نشده و هرگونه عملیات زمینی یا جزیرهای با ریسکهای نظامی و سیاسی قابل توجهی همراه خواهد بود.
نشریه پیپر پنجشنبه ۲۸ اسفند نوشت که حمله اسرائیل به میدان گازی پارس جنوبی و حمله موشکی جمهوری اسلامی به تاسیسات قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، جنگ را وارد فاز مستقیم «جنگ علیه زیرساختهای انرژی» کرده است.
پیپر تاکید کرد چنین وضعیتی هم عرضه جهانی نفت و گاز را تهدید میکند و هم ثبات سیاسی و امنیتی دولتهای خلیج فارس را.
از دید این نشریه چینی، تخریب این تاسیسات میتواند برای سالها تولید انرژی را مختل کند، قیمتها را در سطح بالایی نگه دارد، و بهتدریج نظم اقتصادی متکی بر رانت انرژی از خلیج فارس را فرسوده کند.
بر این اساس، حفظ صادرات انرژی از خلیج فارس، «ستون اصلی مشروعیت داخلی دولتها و ابزار اصلی آنها برای حفظ ائتلافهای سیاسی و امنیتی» است.
پیپر پیشبینی کرد که جنگ فعلی، دستکم تا اردیبهشت ماه (دو ماه دیگر) ادامه خواهد داشت.
واکنش پکن به تلاش اسرائیل برای حذف مقامات تهران
وزارت خارجه چین اعلام کرد از گزارشها درباره دستور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برای کشتن همه مقامات ارشد جمهوری اسلامی شوکه شده است.
این وزارتخانه ۲۸ اسفند تاکید کرد پکن همواره با استفاده از زور مخالف بوده و از طرفهای ذیربط میخواهد عملیات نظامی را متوقف کنند.
همزمان، کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داد وضعیت رهبری در ایران «دچار هرج و مرج کامل» شده است، زنجیره فرماندهی با گسست جدی مواجه شده و «خلأ حکمرانی در حال تعمیق» است.
این مقام ارشد اسرائیل افزود که «اقدامات قدرتمند و خارقالعاده» در راه است.
بنا بر گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، ردههای سیاسی و امنیتی این کشور تشدید بحران در ایران را به عنوان «هدف اصلی برای روزهای آینده» شناسایی کردهاند.
به گفته مقام ارشد اسرائیل، هدف، ایجاد «نقطه شکست» و القای این باور است که حکومت به «پایان بازی» رسیده و شرایط برای حضور مردم در خیابانها فراهم شده است.
تلاشهای پکن برای حمایت از تهران
یک نهاد آمریکایی، در گزارشی به حمایت چین از جمهوری اسلامی همزمان با پرهیز از هزینههای نظامی پرداخت.
کمیسیون آمریکا و چین، نهاد مشورتی دولت ایالات متحده، ۲۸ اسفند در گزارش تازه خود اعلام کرد پکن در روابطش با جمهوری اسلامی از تهران حمایت میکند، اما از پذیرش تعهدات امنیتی پرهیز دارد.
در این گزارش آمده است چین با ارائه حمایتهای محدود به تهران، بهطور همزمان برای واشینگتن چالش ایجاد میکند، اما با خودداری از ورود به تعهدات دفاعی، تلاش دارد از هزینههای مستقیم درگیریها فاصله بگیرد.
از سوی دیگر، وزارت خارجه چین اعلام کرد این کشور مایل است برای مقابله با چالشهای امنیت انرژی ناشی از جنگ ایران، هماهنگی و همکاری با کشورهای جنوب شرق آسیا را تقویت کند.
میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، امروز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ از اعدام صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، به همراه مهدی قاسمی و سعيد داودی خبر داد. جمهوری اسلامی مدعی است این سه نفر در قتل محمد قاسمی هماپور و عباس اسدی، از ماموران فراجا، در ۱۸ دی ۱۴۰۴ مشارکت داشتند.
ایران اینترنشنال پیشتر از صدور حکم اعدام برای صالح محمدی خبر داده بود.
صالح محمدی متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ بود. او شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورد.