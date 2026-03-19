زلنسکی: حملات رژیم ایران تهدیدی برای ثبات جهانی و امنیت انرژی است
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین اعلام کرد که حملات [حکومت] ایران به کشورهای منطقه، بازارهای جهانی را بیثبات کرده و مسیرهای حیاتی تامین انرژی را مختل کرده است.
او با مقایسه این وضعیت با حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین، تاکید کرد که هدف چنین اقدامات، تحمیل رنج به ملتهاست. زلنسکی همچنین حملات به کشورهایی مانند قطر، عربستان و امارات را تهدیدی علیه ثبات جهانی و امنیت انرژی اروپا دانست.
رییسجمهوری اوکراین افزود که کشورش آماده مشارکت در ابتکارات مشترک برای تقویت امنیت و حفاظت از مسیرهای دریایی و زیرساختهای انرژی است و تاکید کرد که رژیم ایران و روسیه باید متوقف شوند.