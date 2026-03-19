بر اساس این گزارش تحلیلی، جنگ در ایران تاکنون بازارها، متحدان، کشاورزان، صنعت نیمه‌هادی و شرکت‌های بیمه حمل‌ونقل را دچار بی‌ثباتی کرده است. با این حال، این تنها جبهه‌ای نیست که دولت ترامپ در آن فعال است.

بازگشت جنگ تجاری

فارین پالیسی می‌نویسد وزارت بازرگانی آمریکا در هفته‌های اخیر تحقیقات جدیدی درباره «رویه‌های تجاری ناعادلانه» سایر کشورها آغاز کرده؛ اقدامی که زمینه‌ساز اعمال دور تازه‌ای از تعرفه‌هاست. این در حالی است که تعرفه‌های قبلی پس از حکم دیوان عالی لغو شده بودند.

به گفته کارشناسان، دولت ترامپ اکنون با تکیه بر بند ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴- ابزاری که اختیارات گسترده‌ای به رییس‌جمهوری می‌دهد- در تلاش است تعرفه‌هایی اعمال کند که از نظر حقوقی پایدارتر بوده و محدودیت زمانی یا نظارت مستقیم کنگره را نداشته باشند.

نگرانی از تداوم نامحدود تعرفه‌ها

در این گزارش آمده است که برخلاف ابزارهای قبلی، تعرفه‌های جدید می‌توانند به‌صورت نامحدود ادامه یابند. به گفته تحلیلگران، همین موضوع خطر تشدید و طولانی شدن جنگ تجاری را افزایش می‌دهد.

کاهش دقت در سیاست‌گذاری

فارین پالیسی همچنین به کاهش انسجام و دقت در سیاست‌گذاری تجاری دولت ترامپ در دوره دوم اشاره می‌کند. در حالی که در دوره نخست، سیاست‌ها تحت نظارت افرادی مانند رابرت لایتهایزر، نماینده تجاری دولت در دوره اول ترامپ، دنبال می‌شد، اکنون تصمیم‌گیری‌ها با انتقادهایی درباره ضعف در محاسبات و اجرای نادرست مواجه شده است.

فشار بر متحدان

این گزارش تاکید می‌کند که جنگ‌های تجاری ترامپ نه‌تنها به نتیجه ملموسی نرسیده، بلکه باعث فاصله گرفتن متحدان آمریکا شده است. به‌طوری که درخواست اخیر واشینگتن از متحدان برای همراهی در جنگ با [حکومت] ایران با واکنش سرد آن‌ها مواجه شده است.

پیامدهای اقتصادی داخلی

فارین پالیسی هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها در شرایطی دنبال می‌شود که اقتصاد آمریکا نیز با نشانه‌هایی از ضعف مواجه شده است. وزارت بازرگانی آمریکا اخیراً برآورد رشد اقتصادی را کاهش داده و همزمان افزایش قیمت انرژی - در پی جنگ با [حکومت] ایران - فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است.

در این میان، جمهوری اسلامی ایران با حفظ کنترل بر تنگه هرمز همچنان یکی از عوامل کلیدی در افزایش قیمت جهانی انرژی به شمار می‌رود.

اولویت‌های دولت ترامپ

در همین حال، مقامات اقتصادی کاخ سفید اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان در حال حاضر در اولویت نگرانی‌های دولت نیست؛ موضعی که به گفته تحلیلگران، نشان‌دهنده تمرکز دولت بر اهداف ژئوپلیتیک- حتی به بهای فشار اقتصادی داخلی- است.

فارین پالیسی در جمع‌بندی می‌نویسد که همزمانی جنگ نظامی با [حکومت] ایران و تشدید جنگ تجاری با جهان، می‌تواند آمریکا را در مسیری قرار دهد که نه‌تنها به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند، بلکه هزینه‌های قابل توجهی را نیز به اقتصاد داخلی این کشور تحمیل می‌کند.

