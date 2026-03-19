خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامهای ترکیه گزارش داده است که همزمان با ادامه جنگ، ایران محدودیتهایی برای خروج شهروندان خود به مقصد ترکیه اعمال کرده؛ اقدامی که به کاهش قابل توجه تردد ایرانیان در مرز دو کشور منجر شده است.
مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، اعلام کرده است که از زمان آغاز جنگ، تعداد ایرانیانی که وارد ترکیه میشوند حدود یکچهارم تا یکسوم کاهش یافته است. به گفته او، در حالی که شهروندان ترکیه بدون محدودیت میتوانند وارد ایران شوند، ایران برای شهروندان خود محدودیت ایجاد کرده و مانع عبور آنها به سمت خاک ترکیه میشود. او زمان دقیق آغاز این محدودیتها را مشخص نکرده است.
بر اساس مشاهدات خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در گذرگاه مرزی کاپیکوی، در روزهای ابتدایی جنگ، عبور ایرانیان به ترکیه همچنان امکانپذیر بود، هرچند تعداد آنها محدود گزارش شده است. در مقابل، مقامهای ترکیه از افزایش شمار افرادی خبر دادهاند که از ترکیه به ایران بازمیگردند، هرچند آماری رسمی در اینباره منتشر نشده است.
مرز ایران و ترکیه به طول حدود ۵۰۰ کیلومتر دارای سه گذرگاه رسمی است. دو کشور در تاریخ ۱۱ اسفند توافق کردند که سفرهای یکروزه را به حالت تعلیق درآورند. به گفته وزیر کشور ترکیه، وضعیت گذرگاهها بهطور مستمر تحت نظارت است و در حال حاضر مشکل خاصی در مرزها گزارش نشده است.
آخرین آمار رسمی مربوط به تردد مرزی به ۱۳ اسفند بازمیگردد؛ زمانی که حدود ۲ هزار نفر در هر جهت از مرز عبور میکردند. از آن زمان تاکنون، آمار جدیدی منتشر نشده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که کشورهای همسایه ایران پیشتر نسبت به احتمال شکلگیری موجی از پناهجویان در پی تشدید درگیریها ابراز نگرانی کرده بودند. با این حال، با وجود گذشت نزدیک به سه هفته از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، چنین موجی تاکنون شکل نگرفته است.
ترکیه در حال حاضر میزبان بیش از ۷۴ هزار شهروند ایرانی دارای اقامت و حدود ۵ هزار پناهجوی ایرانی است؛ آماری که نشاندهنده حضور قابل توجه ایرانیان در این کشور است، اما هنوز نشانهای از افزایش ناگهانی مهاجرت در پی جنگ دیده نمیشود.