علی مطهری، نایب‌رییس پیشین مجلس، گفت دشمنان جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای را کشتند، اما هنوز «تنبیه» نشدند و در صورت برقراری آتش‌بس، ممکن است چند ماه بعد دوباره حمله کنند.

مطهری گفت: «باید تضمین بگیریم که دوباره حمله نکنند و نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شوند و اگر با ایران ترک جنگ کردند، نباید حزب‌الله تنها بماند و ترک جنگ با حزب‌الله هم باید انجام شود.»

او افزود اگر طرف مقابل درخواست «متارکه» جنگ کند، تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی درباره این موضوع آزمونی سخت برای رهبر جدید و کل نظام خواهد بود.