افزایش نگرانیها از احتمال وقوع یک حادثه هستهای در منطقه
همزمان با ادامه حملات اسرائیل و آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره امنیت تاسیسات هستهای ایران افزایش یافته است.
لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
وزارت دفاع بحرین اعلام کرد تاکنون بیش از ۱۳۰ موشک و ۲۳۴ پهپاد شلیکشده از ایران را رهگیری و خنثی کرده است.
در همین حال، ارتش اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال انجام یک حمله موشکی جدید علیه این کشور است و این تهدید شناسایی شده است.
این حمله تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشت.
یک مخاطب با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال نشان داد در شب چهارشنبهسوری، پرچم شیر و خورشید را بالای سفره هفتسین افراشته و همراه با خانواده، سرود «ای ایران» میخواند.
حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن علی لاریجانی، او را «از چهرههای درخشان خدمت به ایران و اسلام» معرفی کرد.
او با اشاره به مرگ لاریجانی افزود: «از دست دادن امیدهای مدیریت برای نجات کشور، اندوه ما را دوچندان میکند.»
روحانی همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج و از عوامل اصلی سرکوب مردم ایران را «فرمانده قهرمان» خواند.
ایرانیان ساکن ونکوور کانادا به دعوت شاهزاده رضا پهلوی مقابل گالری هنر این شهر تجمع کردند و یاد جاویدنامان وطن را در آخرین سهشنبه سال گرامی داشتند.
در حالی که مقامهای امارات متحده عربی پیشتر به مسئولان «بیمارستان ایرانیان» در دبی مهلت یکماهه برای توقف فعالیت داده بودند، این مرکز درمانی وابسته به جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۶ اسفندماه بهطور ناگهانی و طی چند ساعت از سوی پلیس دبی تعطیل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای پلیس صبح سهشنبه با حضور در این بیمارستان، بیماران بستری را با آمبولانس به مراکز درمانی دیگر منتقل کردند و به کارکنان تنها چند ساعت فرصت دادند تا وسایل شخصی خود را جمعآوری کرده و محل را ترک کنند.
به گفته این منابع، ماموران حتی اجازه خروج تجهیزات الکترونیکی و کامپیوترها را از بیمارستان ندادند.
همچنین به کارکنانی که در خانههای سازمانی بیمارستان سکونت داشتند، تنها یک هفته مهلت داده شده است تا این واحدها را تخلیه کنند. پیشتر نیز خانههای سازمانی مرتبط با سرپرستی مدارس ایرانی در دبی تخلیه شده بود.
پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای خلیج فارس، امارات متحده عربی دستور داد فعالیت مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» در دبی متوقف و این مراکز تعطیل شوند.
بر اساس دستور امارات متحده عربی، نیروهای اعزامی شاغل در این مجموعهها باید خاک امارات را ترک میکردند.
طی روزهای گذشته فعالیت باشگاه ایرانیان و مدارس ایرانی در دبی نیز بهطور کامل متوقف و بسته شدند.