یاسر رحمانیراد، پزشکی که در جریان سرکوب اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، آزاد شد
یکی از نزدیکان یاسر رحمانیراد، پزشک و رزیدنت بیماریهای داخلی که بهدلیل درمان مجروحان اعتراضات دیماه و اطلاعرسانی درباره وضعیت بیمارستانها بازداشت شده بود، به ایراناینترنشنال گفت او پس از ۳۱ روز بازداشت، با تودیع وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
رحمانیراد روز ۲۰ دیماه، پس از خروج از بیمارستان رحیمی خرمآباد، بهدست ماموران اطلاعات سپاه استان لرستان بازداشت شد. اطلاعات رسیده حاکی است او در دوران بازداشت، بهطور مکرر تحت شکنجه، از جمله «شلاق زدن به کف پاها و ریختن آب یخ و آب جوش روی بدن»، قرار گرفته است.
اتهامهای رحمانیراد «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. به گفته منبع نزدیک به رحمانیراد، از آنجا که زندان مرکزی خرمآباد در اطراف تاسیسات نظامی واقع شده، او و برخی دیگر از زندانیان سیاسی روز ۲۲ اسفند آزاد شدند.
رحمانیراد ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ نیز بهدلیل درمان مجروحان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.