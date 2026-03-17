همسر یکی از قربانیان گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق از استعفای جو کنت انتقاد کرد
در پی استعفای جو کنت، رئیس مرکز ملی ضدتروریسم آمریکا، شرل آن، همسر یکی از قربانیان گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، خطاب به او نوشت: «وقتی داعش همسرت را کشت، تو از تعقیب و مجازات مسئولان آن حمایت کردی. تو دقیقاً میدانستی چرا میجنگیم و هرگز آن را "جنگ اسرائیل" ننامیدی.»
او افزود: «همسر من، آلن، توسط نیروهای نیابتی ایران در عراق کشته شد. و حالا، پس از دههها، این نبرد سرانجام به اصلیترین حامی دولتی تروریسم در جهان بازمیگردد. وقتی این فقدان برای تو بود، آن را درک میکردی. حالا که برای من است، آن را کماهمیت جلوه میدهی. تو حق نداری این جنگ را بازتعریف کنی فقط به این دلیل که دیگر اندوه تو نیست.»