ساتو دوشنبه ۲۵ اسفند در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد از زمان آغاز ماموریت او به‌عنوان گزارشگر ویژه در اوت ۲۰۲۴، روند نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تشدید شده است.

او با اشاره به سرکوب معترضان در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه گفت ده‌ها هزار نفر، از جمله اعضای کادر درمان و وکلا، بازداشت شدند و از برخی بازداشت‌شدگان اعترافات اجباری گرفته شد.

ساتو رویه رایج حکومت در «تروریست» خواندن معترضان و متهم کردن اقلیت‌های دینی به «جاسوسی» برای کشورهای خارجی را مورد انتقاد قرار داد و گفت بر اساس گزارش‌ها، شماری از کودکان در ارتباط با این اعتراضات به اعدام محکوم شده‌اند.

سارا حسین، رییس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیز در این نشست گفت حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات دی‌ماه، از سلاح‌های جنگی از جمله مسلسل علیه شهروندان استفاده کرده است.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنه‌ای کشته شدند.

۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌بار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

«مجروحان بیش از خود جراحت، از مراجعه برای درمان هراس داشتند»

گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه به تلاش جمهوری اسلامی برای «نقض بی‌طرفی پزشکی» در جریان سرکوب اعتراضات سراسری پرداخت و گفت ماموران حکومت با یورش به بیمارستان‌ها، مجروحان و اعضای کادر درمان را دستگیر کردند.

او افزود نهادهای حکومتی از مراکز درمانی خواسته بودند اطلاعات مجروحان را در اختیار آنان قرار دهند و به همین دلیل، «بسیاری از مجروحان بیش از خود جراحت، از مراجعه برای درمان هراس داشتند».

سازمان عفو بین‌الملل ۱۰ بهمن اعلام کرد سرکوب خونین اعتراضات در ایران با حمله نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها، ممانعت از درمان، دستگیری مجروحان و موارد نقض گسترده حقوق بشر علیه کادر درمان همراه بوده است.

بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، دو پرستار بیمارستان رجایی قلب تهران که ۱۸ دی‌ماه به‌دلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شدند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.

آوارگی سه میلیون نفر در داخل ایران به‌دنبال جنگ

ساتو در بخش دیگری از سخنان خود، کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را «غیرقانونی» خواند و آن را محکوم کرد.

او اقدام مجدد حکومت ایران در قطع اینترنت ، آوارگی حدود سه میلیون نفر در داخل کشور، وخامت وضعیت بازداشت‌شدگان، کمبود غذا و خدمات پزشکی برای زندانیان و نبود پناهگاه کافی برای مردم را از جمله مشکلات موجود در زمان جنگ عنوان کرد.

ساتو خواهان مذاکره طرف‌های درگیر شد و در عین حال تاکید کرد جامعه جهانی نباید مطالبات مردم ایران را نادیده بگیرد، زیرا آنان خواهان آینده‌ای متفاوت و ایجاد تغییرات بنیادین هستند.

او افزود مردم ایران خواهان برخورداری از حق تعیین سرنوشت‌اند و این موضوع باید محور اصلی هر راه‌حلی برای بحران ایران باشد.