حمله به پایگاه هوایی بندرعباس
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال در روز یکشنبه، دود برخاسته پس از انفجار را در پایگاه هوایی بندرعباس نشان میدهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد سیاست حکومت ایران برای ایجاد ناامنی در تنگه هرمز ادامه دارد و تهران تنها در صورتی حاضر به خاتمه جنگ است که طرفهای مقابل «غرامت» بپردازند و «تضمین عدم تکرار» ارائه کنند.
عراقچی یکشنبه ۲۴ اسفند در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید، با تکرار مواضع مقامهای حکومت ایران تهدید کرد جمهوری اسلامی مانع از عبور «کشتیهای آمریکایی و متحدانش» از تنگه هرمز خواهد شد.
با این حال، او توضیحی درباره اینکه «متحدان آمریکا» شامل کدام کشورها میشود، ارائه نکرد.
عراقچی ادامه داد: «اشغال جزیره خارک خطایی بزرگتر از حمله به آن خواهد بود.»
آمریکا ۲۲ اسفند مواضع نظامی در جزیره خارک را هدف قرار داد. حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی از این جزیره عبور میکند.
وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.
۲۱ اسفند، در پیامی مکتوب منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، بر ادامه سیاستهای حکومت، از جمله بستن تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه در مقطع کنونی، تاکید شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ اسفند ابراز امیدواری کرد چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و سایر کشورهایی که از تحولات تنگه هرمز متضرر شدهاند، ناوهای جنگی خود را برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به منطقه اعزام کنند.
او افزود: «کشورهایی که نفت خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکنند، باید از این گذرگاه مراقبت کنند.»
عراقچی: از ابتکارهای منطقهای برای «پایان عادلانه» جنگ استقبال میکنیم
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه خود گفت خاتمه مناقشه کنونی با آمریکا و اسرائیل، منوط به «تضمین عدم تکرار آن و پرداخت غرامت» است.
عراقچی در عین حال افزود تهران از «هر ابتکار منطقهای» در خصوص «پایان عادلانه جنگ» استقبال خواهد کرد، هرچند تاکنون «هیچ ابتکار مشخصی» در این زمینه مطرح نشده است.
پیشتر نیز مجتبی خامنهای در پیام مکتوب خود بر تداوم رویارویی با اسرائیل و آمریکا تاکید کرده و گفته بود: «ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازهای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.»
این در حالی است که به گفته ترامپ، تنها شکل توافق با تهران، «تسلیم بیقید و شرط» حکومت خواهد بود.
آمریکا و اسرائیل در ۱۶ روز گذشته، ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آوردهاند.
تداوم سیاست انکار حکومت
عراقچی حملات جمهوری اسلامی به اماکن غیرنظامی در کشورهای همسایه را انکار کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول آنها دانست.
او گفت: «آمریکاییها پهپادی مشابه پهپاد شاهد ما ساختهاند با نام لوکاس که کاملا مشابه آن است و از طریق آن، اهدافی در کشورهای عربی مورد حمله قرار میگیرد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود همچنین «ممکن است» اسرائیل با هدف «تخریب» روابط تهران با کشورهای عربی، اماکن غیرنظامی و مسکونی آنها را هدف قرار دهد.
به گفته عراقچی، حکومت ایران تنها به «پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه» حمله میکند.
حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی، از جمله فرودگاهها و هتلها، از اهداف حملات جمهوری اسلامی بودهاند.
عربستان سعودی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان از جمله این کشورها هستند.
عراقچی: مجتبی خامنهای در «سلامت کامل» است
عراقچی در پایان مصاحبه خود گفت مجتبی خامنهای در «سلامت کامل» است و «بهطور کامل اوضاع را مدیریت میکند».
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که هیچ نشانهای از حیات، وضعیت سلامتی یا شرایط جسمی سومین رهبر جمهوری اسلامی در دسترس نیست.
ترامپ شامگاه ۲۳ اسفند با اشاره به وضعیت مبهم خامنهای گفت: «نمیدانم اصلا زنده است یا نه.»
رییسجمهوری آمریکا افزود اگر او زنده باشد، «باید کار بسیار هوشمندانهای برای کشورش انجام دهد و آن تسلیم شدن است».
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، ۲۲ اسفند تایید کرد مجتبی خامنهای در جریان حملات اسرائیل و آمریکا مجروح شده و همچون «موشی» به زیر زمین خزیده است.
او از جراحت چهره خامنهای و «بدشکل» شدن او خبر داد و اضافه کرد سومین رهبر جمهوری اسلامی نمیتواند در انظار عمومی ظاهر شود.
وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه این کشور، یکشنبه به قطر سفر خواهد کرد.
این سفر بخشی از یک سفر دورهای به کشورهای عربی منطقه خلیج فارس است تا درباره تحولات منطقهای در میانه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفتوگو شود.
بیانیه وزارت امور خارجه مصر جزئیاتی درباره دیگر کشورهای عربی خلیج فارس که عبدالعاطی قرار بود به آنها سفر کند، ارائه نداد.
گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد: «ما با ایالات متحده همراهی قاطعانه داریم تا جنگ با ایران را ادامه دهیم تا اهدافمان محقق شود.»
او گفت: «اسرائیل با کمبود سامانههای رهگیری موشک مواجه نیست.»
وزیر خارجه اسرائیل افزود: «انتظار داریم دولت لبنان گامهای جدی برای جلوگیری از شلیک حزبالله به اسرائیل بردارد و اسرائیل برنامهای برای برگزاری مذاکرات مستقیم با دولت لبنان در روزهای آینده ندارد.»
همزمان با ادامه قطعی اینترنت در ایران، گزارشها از بازداشت شماری از شهروندان بهدلیل استفاده از استارلینک حکایت دارند. در سوی دیگر، دسترسی ویژه کاربران وابسته به حکومت به اینترنت، موج تازهای از انتقادها را برانگیخته است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، صبح یکشنبه ۲۴ اسفند با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قطع اینترنت در ایران به شانزدهمین روز خود رسیده است و شهروندان برای بیش از ۳۶۰ ساعت از دسترسی به شبکههای بینالمللی محروم ماندهاند.
این نهاد با استناد به گزارشهای رسانههای حکومتی در ایران افزود جمهوری اسلامی شماری از شهروندان را بهدلیل استفاده از اینترنت استارلینک بازداشت کرده است.
در روزهای گذشته، حکومت ایران با اعمال محدودیتهای گسترده بر اینترنت و شبکههای ارتباطی تلاش کرده است دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد را محدود و ارتباط آنان با جهان خارج را قطع کند.
محمدقاسم طرهانی، ۲۴ اسفند، گفت ماموران سازمان اطلاعات این نهاد فردی را به اتهام «استفاده از اینترنت استارلینک و فروش ویپیان استارلینک» بازداشت کردهاند.
او ارتباط با رسانههای خارج از کشور و «ارسال تصاویر از نقاط مختلف» را از دیگر اتهامات شهروند بازداشتشده برشمرد.
۲۳ اسفند، سپاه پاسداران استان قم اعلام کرد ۱۳ نفر از «عوامل مشکوک به اقدامات ضد امنیتی به همراه سه دستگاه ماهواره استارلینک» دستگیر شدهاند.
فرماندهی انتظامی استان فارس نیز ۲۲ اسفند از بازداشت «سرشبکه اصلی توزیع فیلترشکن و فروش غیرمجاز اینترنت استارلینک» خبر داد.
بررسیهای ایراناینترنشنال و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد طی دو هفته گذشته صدها نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند، اما هنوز اطلاعاتی از هویت، محل نگهداری و سرنوشت بسیاری از آنها در دست نیست.
«فهرست سفید» حکومت و دسترسی به اینترنت ویژه
نتبلاکس در ادامه پیام خود اعلام کرد در حالی که مردم ایران همچنان از دسترسی به اینترنت محروم هستند، «اینفلوئنسرهای منتخب» حکومت در «فهرست سفید» قرار گرفتهاند و از دسترسی ویژه به اینترنت برخوردارند.
در روزهای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
کاربری به نام سمیه ۲۴ اسفند در ایکس نوشت دارندگان سیمکارت سفید شریک اقدامات جمهوری اسلامی هستند و «در قطعی اینترنت مردم دست دارند».
کاربر دیگری به نام آزاد نوشت: «سیمکارت سفید چک سفیدامضای رژیم به معتمدترین افرادش است... قطع اینترنت در شرایط جنگی از قطع آب وحشیانهتر است. جنایت علیه بشریت است. وقتی از ۹۰ میلیون نفر اینترنت سلب شده، استفاده از سیمکارت سفید عین همدستی در این جنایت است.»
کاربری به نام الناز هم هشدار داد افرادی پشت سیمکارت سفید پنهان شدهاند و از «فاشیسم اسلامی و اینترنت طبقاتی» دفاع میکنند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ اسفند به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
در آذرماه نیز افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته بود.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کوشیده است افزون بر قطع اینترنت، با ایجاد پارازیت گسترده بر شبکههای ماهوارهای و رادیویی، مانع از ارتباط مردم ایران با جهان خارج شود و بدین ترتیب، روایت رسمی خود از جنگ کنونی را غالب سازد.
ارتش اسرائیل ۲۲ اسفند با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن میشود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.