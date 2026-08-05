به‌گزارش خبرگزاری رویترز، سطح آب رودخانه راین در آلمان سه‌شنبه ۱۳ مرداد به پایین‌ترین میزان خود رسید.

اداره کشتی‌رانی داخلی آلمان چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام کرد در پی این وضعیت، بخشی از خدمات حمل‌ونقل بار متوقف شده، اما سایر شناورها همچنان با ظرفیت بسیار محدود به فعالیت ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، عمق قابل کشتی‌رانی در گذرگاه مهم کائوب، در نزدیکی شهر کوبلنتس، به ۲۳ سانتی‌متر کاهش یافته؛ رقمی که از رکورد ۲۵ سانتی‌متری ثبت‌شده در سال ۲۰۱۸ نیز کمتر است.

این شاخص نشان می‌دهد که با وجود عمق کلی حدود یک متر و ۲۳ سانتی‌متری آب، تنها ۲۳ سانتی‌متر آن برای عبور شناورها قابل استفاده است.

افت سطح آب به‌دلیل موج گرما باعث شده بسیاری از کشتی‌های باری تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت خود حرکت کنند.

در نتیجه، محموله‌ها میان چند شناور نیمه‌پر تقسیم می‌شوند؛ موضوعی که هزینه حمل‌ونقل را برای صنایع به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

شرکت آلمانی لجستیک «کونتارگو» ۱۴ مرداد خبر داد خدمات حمل‌ونقل آبی خود به جنوب رود راین و منطقه راین-ماین را به حالت تعلیق درآورده است.

فعالان بازار کالا می‌گویند هزینه حمل هر تن بار با شناور از روتردام به کارلسروهه اکنون به حدود ۱۵۵ تا ۱۶۰ یورو رسیده، در حالی که این رقم در ماه ژوئن حدود ۴۵ یورو بود.

با این حال، محموله‌ها با وجود هزینه بیشتر، همچنان به مقصد می‌رسند.

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تاثیر گرما و خشکسالی بر بخش کشاورزی

خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۴ مرداد گزارش داد تابستان گرم و خشک امسال خسارت سنگینی به بخش کشاورزی وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، برداشت غلات در بریتانیا امسال احتمالا به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۴ خواهد رسید؛ زیرا گرمای شدید و خشکسالی در یکی از کم‌بارش‌ترین بهارها و تابستان‌های ثبت‌شده، به محصولات کشاورزی آسیب جدی وارد کرده است.

اروپا که سریع‌تر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است، تابستان امسال با موج‌های گرمای کم‌سابقه و آتش‌سوزی‌های گسترده روبه‌رو بوده است. فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از این آتش‌سوزی‌ها متحمل شدند.

در همین حال، کانون موج گرما به ایتالیا منتقل شده و مقام‌های این کشور برای بیشتر شهرهای بزرگ هشدار قرمز گرما صادر کرده‌اند. دمای هوا در برخی مناطق به حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

گرمای شدید واتیکان را واداشت نخستین مراسم هفتگی دیدار عمومی پاپ لئو پس از تعطیلات ماه ژوئیه را به‌جای میدان سنت پیتر، در فضای سرپوشیده برگزار کند.

گردشگران حاضر در رم از این تصمیم استقبال کردند و آن را راهی برای رهایی از گرمای طاقت‌فرسا دانستند.

آتش‌سوزی‌ها از آلبانی تا یونان

هم‌زمان با تداوم موج گرما در بخش‌های وسیعی از جنوب و شرق اروپا، نیروهای امدادی آلبانی در حال مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی هستند و در مجارستان نیز اقدام‌هایی برای کاهش مصرف برق در دستور کار قرار گرفته است.

در پی گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در منطقه مالاکاستر آلبانی، ۱۵ خانواده ناچار شدند همراه با دام‌ها و حیوانات خانگی خود خانه‌هایشان را تخلیه کنند.

نیروهای امدادی نیز از زمین و هوا برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به مناطق مسکونی تلاش می‌کنند.

عملیات مهار آتش‌سوزی دیگری که احتمال می‌رود بر اثر برخورد صاعقه در مناطق کوهستانی جنوب شهر جیروکاستر آلبانی آغاز شده باشد، همچنان ادامه دارد.

در یونان ، آتش‌سوزی جنگلی دیگری که احتمالا بر اثر ارتعاش کابل‌های برق و وزش بادهای شدید رخ داده، هزاران هکتار از اراضی کشاورزی را در نزدیکی یکی از مقاصد محبوب گردشگری در شمال‌غرب آتن سوزاند.

اگرچه این حریق تا ۱۴ مرداد تا حد زیادی مهار شده بود، صدها آتش‌نشان همچنان در منطقه مستقر بودند تا از شعله‌ور شدن دوباره آتش جلوگیری کنند.

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افت آب دانوب و فشار بر شبکه برق مجارستان

شرکت‌ها و شهروندان مجارستان این هفته، در پی درخواست دولت برای کاهش فشار بر شبکه برق در بحبوحه خشکسالی شدید، مصرف برق خود را کاهش دادند.

بوداپست در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۱۴ و ۱۵ مرداد، اوج موج گرما را تجربه خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در این دو روز به ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد برسد.

هم‌زمان، کاهش بی‌سابقه سطح آب رودخانه دانوب، فعالیت بخش عمده تنها نیروگاه هسته‌ای مجارستان را که برای خنک‌سازی به آب این رودخانه وابسته است، متوقف کرده است.

این اختلال، فشار بر شبکه برق مجارستان را به‌شدت افزایش داده و به نگرانی‌ها درباره تامین برق کشور در اوج مصرف دامن زده است.