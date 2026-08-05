آمریکا همزمان با بازنگری راهبرد هستهای، ۷۶ میلیارد دلار برای ساخت زیردریایی اختصاص داد
پنتاگون در حال تدوین گزینههای هستهای تازه برای جنگ احتمالی با چین یا روسیه است و نیروی دریایی آمریکا نیز قراردادهایی به ارزش ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای ساخت زیردریاییهای اتمی و توسعه کارخانههای کشتیسازی منعقد میکند.
شبکه انبیسی بهنقل از منابع آگاه گزارش داد وزارت جنگ آمریکا مشغول تدوین راهبردی محرمانه برای استفاده از توان هستهای این کشور در صورت وقوع یک جنگ منطقهای با چین یا روسیه است.
بر اساس این گزارش، بازنگری تازه قرار نیست بهطور کامل جایگزین دکترین هستهای کنونی آمریکا شود، بلکه هدف آن افزایش گزینههای قابل ارائه به رییسجمهوری در زمان وقوع بحران است.
انبیسی نوشت طراحان این راهبرد میخواهند گزینههایی متنوعتر و بهاصطلاح «معتبرتر» در اختیار رییسجمهوری قرار دهند؛ گزینههایی که دشمنان آمریکا باور کنند واشینگتن ممکن است در شرایط مشخص واقعا از آنها استفاده کند.
احتمال استفاده از سلاحهای هستهای تاکتیکی در یک رویارویی محدود یا منطقهای، یکی از موضوعات مورد توجه در این بازنگری است. سلاحهای تاکتیکی معمولا قدرت انفجاری کمتر یا برد کوتاهتری نسبت به تسلیحات راهبردی دارند، اما استفاده از آنها همچنان میتواند خطر گسترش یک درگیری محدود به جنگ هستهای فراگیر را افزایش دهد.
این بازنگری به ریاست البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاستگذاری، انجام میشود. کولبی پیشتر نیز بر ضرورت بازدارندگی همزمان در برابر قدرتهای هستهای رقیب تاکید کرده بود.
مقامهای دفاعی آمریکا میگویند گسترش زرادخانه چین سبب شده است واشینگتن ناچار باشد تهدیدهای هستهای چین و روسیه را همزمان در محاسبات خود در نظر بگیرد؛ موضوعی که پیش از این یک مقام مسئول سیاست هستهای پنتاگون نیز در توضیح ضرورت نوسازی «سهگانه هستهای» آمریکا بر آن تاکید کرده بود.
همزمان با این بازنگری، اکسیوس گزارش داد نیروی دریایی آمریکا حدود ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرارداد با شرکت «جنرال داینامیکس الکتریک بوت» و کارخانه کشتیسازی «نیوپورت نیوز» متعلق به شرکت HII منعقد میکند.
این قراردادها برای توسعه ظرفیت کارخانههای کشتیسازی و ساخت زیردریاییهای تهاجمی کلاس ویرجینیا و زیردریاییهای حامل موشک بالستیک کلاس کلمبیا در نظر گرفته شدهاند.
زیردریاییهای کلاس ویرجینیا با پیشران هستهای، برای عملیات تهاجمی، شناسایی و ماموریتهای زیرسطحی طراحی شدهاند. زیردریاییهای کلاس کلمبیا نیز بخشی از بازدارندگی راهبردی آمریکا خواهند بود و موشکهای بالستیک هستهای حمل خواهند کرد.
از این رو، قراردادهای تازه تنها برنامهای برای نوسازی ناوگان دریایی نیستند و با آینده زرادخانه هستهای آمریکا نیز ارتباط مستقیم دارند. این قراردادها همچنین بر اجرای پیمان امنیتی آکوس میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا تاثیر خواهند گذاشت؛ پیمانی که انتقال زیردریاییهای هستهای و فناوریهای مرتبط به استرالیا یکی از محورهای اصلی آن است.
بر اساس آمار منتشر شده در اکسیوس، دو شرکت الکتریک بوت و نیوپورت نیوز تاکنون ۲۶ زیردریایی کلاس ویرجینیا به نیروی دریایی آمریکا تحویل دادهاند و ساخت زیردریاییهای بیشتر نیز در برنامه قرار دارد.
نیروی دریایی آمریکا همچنین برای ساخت هفت زیردریایی کلاس کلمبیا قرارداد بسته است و انتظار میرود نخستین فروند طی چند سال آینده تحویل داده شود.
جو کورتنی، نماینده دموکرات کنتیکت و عضو کمیته فرعی نیروهای دریایی و توان فرافکنی مجلس نمایندگان، گفت این قراردادها نیروی محرک رشد در سراسر پایگاه صنعتی ساخت زیردریایی آمریکا خواهند بود.
او از کنگره و نیروی دریایی خواست سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی را افزایش دهند تا زمانبندی تحویل زیردریاییها جلو بیفتد.
صنعت کشتیسازی آمریکا در سالهای اخیر با کمبود نیروی متخصص، افزایش هزینهها و عقبافتادن برنامههای تحویل روبهرو بوده است. این مشکلات میتوانند هم برنامه نوسازی بازدارندگی هستهای آمریکا و هم تعهدات واشینگتن در چارچوب آکوس را تحت تاثیر قرار دهند.
فایننشال تایمز گزارش داد دونالد ترامپ درخواست اوکراین را برای دریافت صدها رهگیر پاتریوت نپذیرفته است. او کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشکها برای حفاظت از نیروها و تاسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل این تصمیم خوانده است.
به نوشته فایننشال تایمز، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، هفته گذشته در دیداری در دفتر بیضی کاخ سفید از ترامپ خواست صدها موشک رهگیر پاتریوت دیگر در اختیار کییف قرار دهد.
افراد آگاه از این گفتوگوها گفتند رییسجمهوری آمریکا با این درخواست موافقت نکرد و به کمبود رهگیرهای پاتریوت در ذخایر ایالات متحده اشاره کرد.
به گفته آنان، ترامپ تاکید کرد این موشکها برای حفاظت از داراییهای آمریکا در خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان جنگ با حکومت ایران مورد نیازند.
او درباره صدور مجوز تولید موشکهای پاتریوت در اوکراین و اروپا نیز ابراز تردید کرد؛ هرچند ماه گذشته در حاشیه اجلاس ناتو در ترکیه به زلنسکی گفته بود آمریکا اجازه تولید این موشکها را صادر خواهد کرد.
ترامپ نهم مرداد در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: «در حال بررسی آن هستیم. این سلاحی بسیار استثنایی است و باید کمی مراقب باشیم مجوز آن را در اختیار چه کسی قرار میدهیم. ما معمولا مجوز تولید تجهیزات را واگذار نمیکنیم.»
ائتلاف اداره دولت عراق قرار است با حضور روسای نهادهای عالی این کشور تشکیل جلسه دهد و بحران مالی ناشی از اختلال در صادرات نفت و تهدید گروههای مسلح برای پاسخ به حملات منتسب به عربستان سعودی را بررسی کند.
شفقنیوز ۱۳ مرداد به نقل از یک منبع آگاه عراقی گزارش داد آخرین تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و منطقهای، در دستور کار نشست قرار دارد.
تا زمان تنظیم این گزارش، نتیجه یا بیانیهای درباره برگزاری این نشست در چهارشنبه ۱۴ مرداد منتشر نشده است.
ائتلاف اداره دولت مجموعهای از احزاب و فراکسیونهای شیعه، سنی و کرد مشارکتکننده در ساختار سیاسی عراق است.
نشستهای این ائتلاف معمولا با حضور رهبران ارشد سیاسی و روسای نهادهای اصلی حکومت برگزار میشود.
محور اصلی نشست تازه، بحران مالی عراق و پیامدهای توقف یا اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز اعلام شده است.
اقتصاد عراق وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد و کاهش یا توقف صادرات میتواند به سرعت بر توانایی دولت برای تامین هزینههای جاری تاثیر بگذارد.
منبع شفقنیوز گفت این بحران روند پرداخت حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و افراد تحت پوشش خدمات رفاه اجتماعی را مختل کرده است. با این حال، در گزارش مشخص نشده است چه تعداد از حقوقبگیران با تاخیر در دریافت مطالبات خود روبهرو شدهاند یا دولت عراق چه برنامهای برای جبران کمبود منابع دارد.
وضعیت امنیتی عراق نیز یکی دیگر از موضوعات اصلی نشست خواهد بود.
شفقنیوز به نقل از منبع خود نوشت حملات هوایی مشترک عربستان سعودی و آمریکا در هفتم مرداد، مقرهای حشد شعبی را در چند استان عراق هدف قرار داد.
بر اساس این گزارش، در این حملات ۲۰ نفر از نیروهای حشد شعبی کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.
رسانهها در ایران ۹ مرداد با انتشار تصاویری گزارش دادند تابوتهای پنج عضو سپاه پاسداران که در حملات آمریکا و عربستان سعودی به مواضع گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق کشته شدند، از طریق مرز مهران وارد ایران شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد این نیروهای سپاه پاسداران در حمله هوایی به مواضع گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در استان دیالی عراق کشته شدند.
تهدید گروههای مسلح عراقی برای پاسخ دادن به عربستان سعودی نیز قرار است در نشست ائتلاف اداره دولت بررسی شود. چنین تهدیدهایی میتواند دولت عراق را با چالشی تازه برای جلوگیری از گسترش درگیریهای منطقهای به داخل خاک این کشور روبهرو کند.
ائتلاف اداره دولت پیشتر نیز در نشستهای خود بر مخالفت با نقض حاکمیت عراق و جلوگیری از استفاده از خاک، آسمان و آبهای این کشور برای حمله به دیگر کشورها تاکید کرده بود.
این ائتلاف در عین حال از حق قانونی عراق برای دفاع از حاکمیت و امنیت خود سخن گفته است.
موضوع حملات و واکنش احتمالی گروههای مسلح، همزمان دو مساله حساس را پیش روی مقامهای عراقی قرار میدهد: پاسخ به حملهای که بغداد آن را نقض حاکمیت خود میداند و جلوگیری از اقدام مستقل گروههایی که ممکن است عراق را وارد رویارویی گستردهتری کنند.
حوثیهای یمن، گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد نفتکش عربستان سعودی با نام «وفا» را در شمال دریای سرخ، مقابل منطقه ینبع، با چند موشک بالستیک هدف قرار داده است.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها، چهارشنبه ۱۴ مرداد با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس گفت موشکهای شلیکشده با دقت به هدف اصابت کردند.
او افزود این عملیات بخشی از تصمیم حوثیها برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی و تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» بوده است.
سخنگوی نظامی حوثیها، زمان دقیق این حمله را در بیانیه خود اعلام نکرد و مقامهای عربستان سعودی نیز تا زمان انتشار این گزارش به آن واکنشی نشان ندادهاند.
این حمله در حالی اعلام شد که شامگاه ۱۳ مرداد، وزارت حملونقل یمن از غرق شدن یک کشتی هندی پس از هدف قرار گرفته شدن از سوی حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در آبهای منطقه خبر داد و اعلام کرد نیروی دریایی یمن با همکاری گارد ساحلی، همه خدمه این کشتی را نجات داده است.
این وزارتخانه حملات حوثیها به کشتیهای تجاری را «تروریستی» و ناقض آزادی کشتیرانی و قوانین بینالمللی دریانوردی خواند و خواستار موضعی قاطع در برابر آنها شد.
ادامه محاصره دریایی
حوثیها همچنین اعلام کردند با حمله ۱۴ مرداد، شمار نفتکشهای عربستان سعودی که از آغاز محاصره دریایی در ۳۱ تیر هدف قرار گرفتهاند، به هشت فروند افزایش یافته است.
در این بیانیه آمده است ۲۹ نفتکش عربستان سعودی نیز از زمان آغاز این عملیات در دریای سرخ و دریای عرب، از ادامه مسیر بازمانده و ناچار به بازگشت شدهاند.
حوثیها افزودند تشدید محاصره دریایی از بابالمندب، عربستان سعودی را وادار کرده است مسیر نفتکشهای خود را به شمال دریای سرخ تغییر دهد.
این گروه تاکید کرد عملیات برای هدف قرار دادن این نفتکشها در شمال دریای سرخ و بستن مسیرهای عبور آنها ادامه مییابد و تشدید خواهد شد.
ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد حملات گسترده روسیه به کییف و مناطق اطراف آن دستکم ۱۷ کشته و ۴۴ زخمی بر جای گذاشت و به انبارهای شرکتهای غیرنظامی، زیرساختها و یک ایستگاه راهآهن آسیب رساند.
رییسجمهوری اوکراین چهارشنبه ۱۴ مرداد گفت روسیه در حملات خود از ۲۴ موشک بالستیک، چهار موشک زیرکون یا اونیکس و ۱۱۵ پهپاد استفاده کرد که شمار قابل توجهی از آنها دارای پیشرانه جت بودند.
نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد در این حملات، ۹۸ فروند از ۱۱۵ پهپاد تهاجمی روسیه را سرنگون کرده است. با این حال، هیچ یک از ۲۸ موشک شلیکشده رهگیری نشدند؛ از جمله ۲۴ موشک بالستیک اسکندر-ام یا اس-۴۰۰ و چهار موشک ضدکشتی زیرکون یا اونیکس.
به گفته زلنسکی، اهداف اصلی حمله انبارهای متعلق به شرکتهای غیرنظامی، از جمله یک شرکت تولید نوشیدنی، انبارهای مصالح ساختمانی و مراکز لجستیکی بود.
او تاکید کرد این تاسیسات ارتباطی با جنگ نداشتند.
پیش از این مقامهای اوکراینی اعلام کرده بودند حملات شبانه روسیه به کییف و مناطق اطراف این شهر، ۱۴ کشته و ۲۷ زخمی بر جای گذاشته و به چند انبار و ساختمان آسیب رسانده است.
مقامهای محلی خبر دادند یک نفر در داخل شهر کییف کشته شده و ۲۴ نفر زخمی شدند.
هشدار حمله هوایی در پایتخت سه میلیون نفری اوکراین بیش از یک ساعت ادامه داشت.
اداره نظامی کییف گفت در حملهای که پس از نیمهشب آغاز شد، هفت نقطه هدف قرار گرفت.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، اعلام کرد امدادگران دو نفر را از زیر آوار یک انبار ویرانشده در نزدیکی مرکز شهر بیرون کشیدند، اما ممکن است افراد دیگری همچنان زیر آوار باشند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات چند انبار و محل نگهداری کالا را به آتش کشید. بقایای یک موشک سرنگونشده نیز در کنار ساختمانی مسکونی فرود آمد و آتشسوزی گستردهای در حومه شهر روی داد.
اداره نظامی کییف همچنین از نشت آمونیاک در پی حمله خبر داد و گفت که نیروهای امدادی برای مهار آن وارد عمل شدهاند.
وزارت دفاع روسیه ۱۴ مرداد اعلام کرد مراکز لجستیکی و تدارکاتی در کییف و مناطق اطراف آن را به دلیل استفاده نظامی هدف قرار داده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نیروهای روسیه سه کشتی را در دریای سیاه هدف قرار دادند که به گفته مسکو، برای انتقال محمولههای نظامی اوکراین استفاده میشدند.
رویترز نتوانسته است همه گزارشهای منتشرشده در مورد حملات را بهطور مستقل تایید کند.
روسیه در هفتههای اخیر حملات خود را به کییف را افزایش داده است.
همزمان، اوکراین نیز یک مرکز لجستیکی متعلق به فروشگاه اینترنتی «وایلدبریس»، بزرگترین خردهفروشی آنلاین روسیه، را در خاک این کشور هدف قرار داد.
وایلدبریس یکی از ارکان اصلی اقتصاد مصرفی روسیه به شمار میرود و اغلب از آن بهعنوان نسخه روسی شرکت آمازون یاد میشود.
اوکراین از ۲۷ تیر تا ۱۱ مرداد، حدود ۱۲ مرکز وابسته به این شرکت را هدف قرار داد.
این تحولات در حالی است که یک مقام اطلاعات نظامی اوکراین گفته است کره شمالی استقرار یک یگان موشکی در غرب روسیه را آغاز کرده است؛ یگانی که بنا بر گزارش رویترز ممکن است با ۱۲۰ موشک بالستیک و شش پرتابگر برای حمله به اوکراین تجهیز شود.
روسیه و اوکراین هر دو هدف قرار دادن غیرنظامیان را در جنگی که با تهاجم تمامعیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، رد میکنند.