اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، به خبرنگاران گفت: «بسته شدن تنگه هرمز نتیجه اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بوده و توافق با عمان بهتنهایی به معنای امن شدن این آبراه نیست، زیرا محاصره دریایی و دیگر اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.»
بقائی افزود مذاکرات تهران و مسقط بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، طی دو ماه گذشته با هدف تعیین مسیر ایمن تردد کشتیهای تجاری در این آبراه ادامه داشته و ابعاد «فنی، حقوقی، امنیتی و زیستمحیطی» آن بررسی شده است.
او گفت مختصات جغرافیایی مسیر مورد توافق دو طرف مشخص شده و اگر طرفهای ثالث کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان نیز در مرحله نهایی بررسی و تدوین قرار دارد.
بقائی درباره احتمال سفر محمدباقر قالیباف یا عباس عراقچی به پاکستان یا قطر نیز گفت برنامهای برای چنین سفرهایی وجود ندارد، اما جمهوری اسلامی با پاکستان و قطر که در تلاش برای کاهش تنشها هستند، در تماس و رایزنی است.
آلمان در پی کشف یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ/هاله، تحقیقات گستردهای را آغاز کرد. همزمان، برخورد یک هواپیمای باری دیگر با جسمی ناشناس به نگرانیها دامن زد.
دادستانهای ایالتی آلمان چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام کردند پس از تایید وجود ماده منفجره در پهپاد کشفشده، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتهاند.
به گفته دادستانی، دفتر رسیدگی به جرائم افراطگرایی و ماموران واحد مبارزه با تروریسم نیز به روند تحقیقات پیوستهاند.
بهگفته پلیس، اندکی پیش از نیمهشب و پس از مشاهده یک جسم پرنده در نزدیکی فرودگاه، هر دو باند پروازی بسته شد و چند پرواز، از جمله یک پرواز مسافربری، به فرودگاههای دیگر تغییر مسیر دادند.
نیروهای امنیتی همچنین یک ربات خنثیسازی بمب را برای بررسی شی مشکوک در نزدیکی باند جنوبی به محل اعزام کردند.
مقامهای آلمانی خبر دادند چاشنی انفجاری پهپاد با موفقیت جدا شده است. روزنامه بیلد نیز گزارش داد تصاویر اشعه ایکس وجود یک چاشنی انفجاری را تایید کرده، اما این چاشنی معیوب بوده است.
بهنوشته این روزنامه، ماده منفجره احتمالا از نوعی بوده که با کود شیمیایی و بنزین قابل ساخت است.
همزمان، یک هواپیمای باری که بهدلیل شرایط امنیتی از فرود در لایپزیگ صرفنظر کرده بود، در حین پرواز با جسمی ناشناس برخورد کرد، اما در نهایت با سلامت در فرودگاه هانوفر به زمین نشست.
گزارشها حاکی است پس از فرود، آسیب جزئی در بخش دماغه این هواپیما مشاهده شد.
فرودگاهی با اهمیت راهبردی
فرودگاه لایپزیگ/هاله در شرق آلمان یکی از مراکز مهم لجستیکی اروپا به شمار میرود.
این فرودگاه علاوه بر اینکه پایگاه اصلی فعالیت شرکت دیاچال است، از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به یکی از مراکز عملیاتی شرکت هواپیمایی باری آنتونوف اوکراین تبدیل شده است.
فرودگاه لایپزیگ/هاله همچنین در انتقال تجهیزات نظامی برای ارتش آلمان و متحدان ناتو نقش مهمی ایفا میکند.
شرکت دیاچال یکی از بزرگترین شرکتهای لجستیک و حملونقل جهان و از زیرمجموعههای گروه آلمانی «دویچه پست دیاچال» است.
سخنگوی پلیس اعلام کرد باند جنوبی فرودگاه تا پایان بررسیهای کارشناسان مواد منفجره بسته ماند و چندین هواپیما، از جمله یک پرواز مسافربری، در طول شب به فرودگاههای دیگر هدایت شدند.
رفتوآمد عادی هواپیماها بامداد ۱۴ مرداد از سر گرفته شد، اما تنها باند شمالی فرودگاه فعال بود و بازرسان همزمان در باند جنوبی به جمعآوری شواهد و بررسی محل حادثه ادامه دادند.
اولکسی ماکییف، سفیر اوکراین در آلمان، با اشاره به حادثه اخیر، انگشت اتهام را به سوی مسکو نشانه رفت و گفت: «اگر روسیه نباشد، پس چه کسی میتواند باشد؟»
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
نگرانی از تکرار اقدامات خرابکارانه
حادثه اخیر در شرایطی رخ داد که فرودگاههای آلمان در ماههای گذشته پس از مشاهده مکرر پهپادهای ناشناس بر فراز مراکز حساس، از جمله فرودگاهها، پایگاههای نظامی، تاسیسات انرژی و شرکتهای لجستیکی، در وضعیت آمادهباش قرار دارند.
پلیس فدرال آلمان پیشتر اعلام کرده بود احتمال دارد بخشی از این پروازهای غیرمجاز از سوی عوامل وابسته به روسیه سازماندهی شده باشد.
در عین حال، مقامهای وزارت کشور آلمان تاکید کردند تاکنون هیچ مدرکی دال بر ارتباط میان حادثه اخیر و اقدامات خرابکارانه سالهای گذشته به دست نیامده است.
نهادهای امنیتی اروپا در حال بررسی مجموعهای از حوادث مربوط به سال ۲۰۲۴ هستند که در آن چند وسیله آتشزا در بستههای پستی پنهان شده بود و آتشسوزیهایی ایجاد کرد؛ رخدادهایی که به نگرانیها درباره خرابکاری علیه شرکتهای حملونقل هوایی بار دامن زد.
برخی از این وسایل در یک انبار شرکت دیاچال در لایپزیگ و همچنین در محمولههای باری در حال انتقال در نقاط مختلف اروپا کشف شده بودند.
در ژوئیه ۲۰۲۴، یک بسته پستی پیش از بارگیری در هواپیمای باری دیاچال در فرودگاه لایپزیگ روی زمین آتش گرفت؛ حادثهای که نهادهای امنیتی آن را بهعنوان بخشی از یک طرح احتمالی خرابکاری مرتبط با مسکو بررسی کردند.
سال گذشته نیز یک شهروند چینی به اتهام انتقال اطلاعات مربوط به برنامه پروازها و جابهجایی محمولهها در فرودگاه لایپزیگ/هاله به فردی که برای پکن جاسوسی میکرد، محکوم شد.
روسیه هرگونه نقش در حوادث سال ۲۰۲۴ و فعالیتهای غیرمجاز پهپادی را رد کرده است.
مصطفی محمدپور، رییس اداره بهزیستی شهرستان کاشمر، هشدار داد که دانشآموزان مدارس بهطور فزایندهای به ناس، نوعی تنباکوی بدون دود و ارزانقیمت که در فاصلهای اندک از مدارس بهراحتی فروخته میشود، وابسته میشوند.
همزمان، کاربران شبکههای اجتماعی نیز این پرسش را مطرح کردند که چرا محصولی با چنین قدرت اعتیادآوری، آشکارا در دسترس کودکان قرار دارد.
او سهشنبه ۱۳ مرداد گفت مصرف ناس در میان دانشآموزان، بهویژه در مقطع متوسطه، بهشکل محسوسی افزایش یافته است و در برخی موارد حتی دانشآموزان سالهای پایانی دبستان نیز به مصرف آن روی آوردهاند.
او گفت: «آنچه امروز در میان دانشآموزان رایج شده و زمینهساز گرایش به مواد مخدر است، از مصرف ناس آغاز میشود. متاسفانه کودکان بهراحتی به آن دسترسی دارند، زیرا فروش آن جرم محسوب نمیشود و در رده مواد مخدر قرار نگرفته است.»
ناس که در بسیاری از کشورهای منطقه با نام نسوار (Naswar) نیز شناخته میشود، ترکیبی مرطوب و سبزرنگ از تنباکو است که زیر لب یا زیر زبان قرار داده میشود. این ماده قرنهاست در شرق ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مصرف میشود و از آنجا که دود تولید نمیکند، دانشآموزان میتوانند بدون جلب توجه حتی در کلاس درس نیز از آن استفاده کنند.
«چرا جلو فروش آن را نمیگیرند؟»
هشدار این مقام بهزیستی با موجی از واکنش کاربران در فضای مجازی روبهرو شد؛ بسیاری از آنان این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود سالها هشدار درباره خطرات ناس، فروش آن همچنان آزاد است.
یکی از کاربران نوشت: «چرا جلو توزیع آن را نمیگیرند؟»
کاربر دیگری معتقد است راهحل، تنها ممنوعیت نیست، بلکه باید امکانات جایگزین برای نوجوانان فراهم شود: «شهرداریها باید در هر منطقه دستکم سه مجموعه ورزشی رایگان برای دانشآموزان بسازند. امکانات مدارس هم باید تقویت شود تا دانشآموزان سرگرم باشند و به سمت ناس نروند.»
برخی دیگر نیز بیتفاوتی مسئولان را هدف انتقاد قرار دادند.
یکی از کاربران نوشت: «اصلا برایشان مهم است که چه بر سر جوانها میآید؟»
برخی نیز موضوع را به مسائل سیاسی گره زدند. یکی از کاربران شبکه ایکس نوشت که حکومت اجازه میدهد اعتیاد در میان نسل جوان گسترش پیدا کند تا فعالیت سیاسی آنان کاهش یابد. او همچنین نوشت ناس «بهسرعت اعتیاد ایجاد میکند»، «باعث سرطان دهان میشود» و «به دندانها آسیب میزند» و ادعا کرد که محصولات عرضهشده در ایران حاوی آرسنیک هستند؛ ایراناینترنشنال نتوانسته است بهطور مستقل این موضوع را تایید کند.
در دسترس هر کودک
به گفته محمدپور، چون ناس در دسته مواد مخدر غیرقانونی قرار ندارد، بهراحتی در مغازههای کوچک عرضه میشود و دانشآموزان بدون دشواری آن را تهیه میکنند.
او گفت مصرف این ماده بیش از همه در استان خراسان رضوی رواج دارد، اما دیگر محدود به این منطقه نیست و اکنون در بسیاری از نقاط کشور بهآسانی قابل تهیه است.
تهران نیز از این وضعیت مستثنی نیست. رسانههای ایران گزارش دادهاند که فروشندگان در محدوده بازار مولوی تهران، ناس را بهصورت آشکار و در بستهبندیها و برندهای مختلف عرضه میکنند.
بازار مولوی بهدلیل قیمت پایینتر و تنوع بیشتر، خریداران زیادی را جذب میکند، هرچند ناس در بسیاری از عطاریهای شهر نیز فروخته میشود.
برای کودکان، جذابیت این محصول روشن است: قیمت پایین، پنهان کردن آسان و دسترسی گسترده.
فراتر از یک عادت مصرف تنباکو
پزشکان هشدار میدهند که خطرات ناس تنها به وابستگی به نیکوتین محدود نمیشود.
مطالعات علمی مصرف ناس را با افزایش خطر سرطان دهان، سرطان مری، سرطان لوزالمعده (پانکراس) و همچنین بیماریهای قلبیوعروقی مرتبط دانستهاند.
کارشناسان سلامت همچنین این تصور رایج را که تنباکوی بدون دود جایگزینی کمخطر برای سیگار است، رد میکنند و تاکید دارند که هیچ محصول دخانی بدون خطر نیست.
بهگفته متخصصان، مصرف ناس در سنین پایین خطر دیگری نیز به همراه دارد: قرار گرفتن زودهنگام مغز در معرض نیکوتین میتواند احتمال وابستگی به انواع دیگر مواد اعتیادآور را در سالهای بعد افزایش دهد؛ همان موضوعی که محمدپور از آن بهعنوان نقش ناس در تبدیل شدن به «دروازه ورود» به اعتیاد یاد کرده است.
تصویری از تغییر الگوی اعتیاد در ایران
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که الگوی مصرف مواد مخدر در ایران نیز در حال تغییر است.
بر اساس گزارشی که سال گذشته روزنامه شرق منتشر کرد، بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ایران بهطور دائم یا گهگاه مواد مخدر مصرف میکنند و با احتساب اعضای خانواده آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با پیامدهای اعتیاد درگیر هستند.
مقامهای رسمی و کارشناسان حوزه سلامت همچنین از افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی، کاهش سن شروع مصرف و افزایش شمار زنان و نوجوانان مصرفکننده خبر دادهاند؛ تحولاتی که نشان میدهد اعتیاد در ایران به سمت سنین پایینتر در حال گسترش است.
در این چارچوب، کودکانی که بستههای سبزرنگ ناس را در جیب خود حمل میکنند، نه یک استثنا، بلکه نشانهای از روند گستردهتر و نگرانکننده کاهش سن گرایش به اعتیاد در ایران به شمار میروند.
همزمان با ادامه موج گرمای شدید در اروپا، کشورهای مختلف این قاره با چالشهای گستردهای از جمله افت بیسابقه سطح آب رودخانهها، اختلال در حملونقل و تولید برق، خسارت به بخش کشاورزی و گسترش آتشسوزیهای جنگلی روبهرو شدهاند.
بهگزارش خبرگزاری رویترز، سطح آب رودخانه راین در آلمان سهشنبه ۱۳ مرداد به پایینترین میزان خود رسید.
اداره کشتیرانی داخلی آلمان چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام کرد در پی این وضعیت، بخشی از خدمات حملونقل بار متوقف شده، اما سایر شناورها همچنان با ظرفیت بسیار محدود به فعالیت ادامه میدهند.
بر اساس این گزارش، عمق قابل کشتیرانی در گذرگاه مهم کائوب، در نزدیکی شهر کوبلنتس، به ۲۳ سانتیمتر کاهش یافته؛ رقمی که از رکورد ۲۵ سانتیمتری ثبتشده در سال ۲۰۱۸ نیز کمتر است.
این شاخص نشان میدهد که با وجود عمق کلی حدود یک متر و ۲۳ سانتیمتری آب، تنها ۲۳ سانتیمتر آن برای عبور شناورها قابل استفاده است.
افت سطح آب بهدلیل موج گرما باعث شده بسیاری از کشتیهای باری تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت خود حرکت کنند.
در نتیجه، محمولهها میان چند شناور نیمهپر تقسیم میشوند؛ موضوعی که هزینه حملونقل را برای صنایع بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
شرکت آلمانی لجستیک «کونتارگو» ۱۴ مرداد خبر داد خدمات حملونقل آبی خود به جنوب رود راین و منطقه راین-ماین را به حالت تعلیق درآورده است.
فعالان بازار کالا میگویند هزینه حمل هر تن بار با شناور از روتردام به کارلسروهه اکنون به حدود ۱۵۵ تا ۱۶۰ یورو رسیده، در حالی که این رقم در ماه ژوئن حدود ۴۵ یورو بود.
با این حال، محمولهها با وجود هزینه بیشتر، همچنان به مقصد میرسند.
تاثیر گرما و خشکسالی بر بخش کشاورزی
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۴ مرداد گزارش داد تابستان گرم و خشک امسال خسارت سنگینی به بخش کشاورزی وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، برداشت غلات در بریتانیا امسال احتمالا به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۸۴ خواهد رسید؛ زیرا گرمای شدید و خشکسالی در یکی از کمبارشترین بهارها و تابستانهای ثبتشده، به محصولات کشاورزی آسیب جدی وارد کرده است.
اروپا که سریعتر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است، تابستان امسال با موجهای گرمای کمسابقه و آتشسوزیهای گسترده روبهرو بوده است. فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از این آتشسوزیها متحمل شدند.
در همین حال، کانون موج گرما به ایتالیا منتقل شده و مقامهای این کشور برای بیشتر شهرهای بزرگ هشدار قرمز گرما صادر کردهاند. دمای هوا در برخی مناطق به حدود ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده است.
گرمای شدید واتیکان را واداشت نخستین مراسم هفتگی دیدار عمومی پاپ لئو پس از تعطیلات ماه ژوئیه را بهجای میدان سنت پیتر، در فضای سرپوشیده برگزار کند.
گردشگران حاضر در رم از این تصمیم استقبال کردند و آن را راهی برای رهایی از گرمای طاقتفرسا دانستند.
آتشسوزیها از آلبانی تا یونان
همزمان با تداوم موج گرما در بخشهای وسیعی از جنوب و شرق اروپا، نیروهای امدادی آلبانی در حال مهار آتشسوزیهای جنگلی هستند و در مجارستان نیز اقدامهایی برای کاهش مصرف برق در دستور کار قرار گرفته است.
در پی گسترش آتشسوزیهای جنگلی در منطقه مالاکاستر آلبانی، ۱۵ خانواده ناچار شدند همراه با دامها و حیوانات خانگی خود خانههایشان را تخلیه کنند.
نیروهای امدادی نیز از زمین و هوا برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به مناطق مسکونی تلاش میکنند.
عملیات مهار آتشسوزی دیگری که احتمال میرود بر اثر برخورد صاعقه در مناطق کوهستانی جنوب شهر جیروکاستر آلبانی آغاز شده باشد، همچنان ادامه دارد.
در یونان، آتشسوزی جنگلی دیگری که احتمالا بر اثر ارتعاش کابلهای برق و وزش بادهای شدید رخ داده، هزاران هکتار از اراضی کشاورزی را در نزدیکی یکی از مقاصد محبوب گردشگری در شمالغرب آتن سوزاند.
اگرچه این حریق تا ۱۴ مرداد تا حد زیادی مهار شده بود، صدها آتشنشان همچنان در منطقه مستقر بودند تا از شعلهور شدن دوباره آتش جلوگیری کنند.
افت آب دانوب و فشار بر شبکه برق مجارستان
شرکتها و شهروندان مجارستان این هفته، در پی درخواست دولت برای کاهش فشار بر شبکه برق در بحبوحه خشکسالی شدید، مصرف برق خود را کاهش دادند.
بوداپست در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۴ و ۱۵ مرداد، اوج موج گرما را تجربه خواهد کرد و پیشبینی میشود دمای هوا در این دو روز به ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتیگراد برسد.
همزمان، کاهش بیسابقه سطح آب رودخانه دانوب، فعالیت بخش عمده تنها نیروگاه هستهای مجارستان را که برای خنکسازی به آب این رودخانه وابسته است، متوقف کرده است.
این اختلال، فشار بر شبکه برق مجارستان را بهشدت افزایش داده و به نگرانیها درباره تامین برق کشور در اوج مصرف دامن زده است.
پنتاگون در حال تدوین گزینههای هستهای تازه برای جنگ احتمالی با چین یا روسیه است و نیروی دریایی آمریکا نیز قراردادهایی به ارزش ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای ساخت زیردریاییهای اتمی و توسعه کارخانههای کشتیسازی منعقد میکند.
شبکه انبیسی بهنقل از منابع آگاه گزارش داد وزارت جنگ آمریکا مشغول تدوین راهبردی محرمانه برای استفاده از توان هستهای این کشور در صورت وقوع یک جنگ منطقهای با چین یا روسیه است.
بر اساس این گزارش، بازنگری تازه قرار نیست بهطور کامل جایگزین دکترین هستهای کنونی آمریکا شود، بلکه هدف آن افزایش گزینههای قابل ارائه به رییسجمهوری در زمان وقوع بحران است.
انبیسی نوشت طراحان این راهبرد میخواهند گزینههایی متنوعتر و بهاصطلاح «معتبرتر» در اختیار رییسجمهوری قرار دهند؛ گزینههایی که دشمنان آمریکا باور کنند واشینگتن ممکن است در شرایط مشخص واقعا از آنها استفاده کند.
احتمال استفاده از سلاحهای هستهای تاکتیکی در یک رویارویی محدود یا منطقهای، یکی از موضوعات مورد توجه در این بازنگری است. سلاحهای تاکتیکی معمولا قدرت انفجاری کمتر یا برد کوتاهتری نسبت به تسلیحات راهبردی دارند، اما استفاده از آنها همچنان میتواند خطر گسترش یک درگیری محدود به جنگ هستهای فراگیر را افزایش دهد.
این بازنگری به ریاست البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاستگذاری، انجام میشود. کولبی پیشتر نیز بر ضرورت بازدارندگی همزمان در برابر قدرتهای هستهای رقیب تاکید کرده بود.
مقامهای دفاعی آمریکا میگویند گسترش زرادخانه چین سبب شده است واشینگتن ناچار باشد تهدیدهای هستهای چین و روسیه را همزمان در محاسبات خود در نظر بگیرد؛ موضوعی که پیش از این یک مقام مسئول سیاست هستهای پنتاگون نیز در توضیح ضرورت نوسازی «سهگانه هستهای» آمریکا بر آن تاکید کرده بود.
همزمان با این بازنگری، اکسیوس گزارش داد نیروی دریایی آمریکا حدود ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرارداد با شرکت «جنرال داینامیکس الکتریک بوت» و کارخانه کشتیسازی «نیوپورت نیوز» متعلق به شرکت HII منعقد میکند.
این قراردادها برای توسعه ظرفیت کارخانههای کشتیسازی و ساخت زیردریاییهای تهاجمی کلاس ویرجینیا و زیردریاییهای حامل موشک بالستیک کلاس کلمبیا در نظر گرفته شدهاند.
زیردریاییهای کلاس ویرجینیا با پیشران هستهای، برای عملیات تهاجمی، شناسایی و ماموریتهای زیرسطحی طراحی شدهاند. زیردریاییهای کلاس کلمبیا نیز بخشی از بازدارندگی راهبردی آمریکا خواهند بود و موشکهای بالستیک هستهای حمل خواهند کرد.
از این رو، قراردادهای تازه تنها برنامهای برای نوسازی ناوگان دریایی نیستند و با آینده زرادخانه هستهای آمریکا نیز ارتباط مستقیم دارند. این قراردادها همچنین بر اجرای پیمان امنیتی آکوس میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا تاثیر خواهند گذاشت؛ پیمانی که انتقال زیردریاییهای هستهای و فناوریهای مرتبط به استرالیا یکی از محورهای اصلی آن است.
بر اساس آمار منتشر شده در اکسیوس، دو شرکت الکتریک بوت و نیوپورت نیوز تاکنون ۲۶ زیردریایی کلاس ویرجینیا به نیروی دریایی آمریکا تحویل دادهاند و ساخت زیردریاییهای بیشتر نیز در برنامه قرار دارد.
نیروی دریایی آمریکا همچنین برای ساخت هفت زیردریایی کلاس کلمبیا قرارداد بسته است و انتظار میرود نخستین فروند طی چند سال آینده تحویل داده شود.
جو کورتنی، نماینده دموکرات کنتیکت و عضو کمیته فرعی نیروهای دریایی و توان فرافکنی مجلس نمایندگان، گفت این قراردادها نیروی محرک رشد در سراسر پایگاه صنعتی ساخت زیردریایی آمریکا خواهند بود.
او از کنگره و نیروی دریایی خواست سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی را افزایش دهند تا زمانبندی تحویل زیردریاییها جلو بیفتد.
صنعت کشتیسازی آمریکا در سالهای اخیر با کمبود نیروی متخصص، افزایش هزینهها و عقبافتادن برنامههای تحویل روبهرو بوده است. این مشکلات میتوانند هم برنامه نوسازی بازدارندگی هستهای آمریکا و هم تعهدات واشینگتن در چارچوب آکوس را تحت تاثیر قرار دهند.
اطلاعاتی که ایراناینترنشنال دریافت و بررسی کرده است، نشان میدهد دستکم پنج شهروند در شهرهای شاندیز و مشهد، در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام قرار دارند. نجمه امینی، وحید خدریخواه، علی زاغی، محمد زنگنه و مهدی ظریف، با اتهاماتی سنگین مانند «محاربه» روبهرو شدهاند.
بر اساس گزارشها، ۲۰ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی ماه در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. ایراناینترنشنال توانسته است به جزییات پرونده دستکم پنج نفر از آنان دست پیدا کند.
نجمه امینی؛ اتهام محاربه به دلیل چند استوری اینستاگرامی
نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری، که ۱۳ بهمن در مشهد بازداشت شد، به دلیل انتشار چند استوری اعتراضی، به تازگی به «محاربه» محکوم شده و در خطر اعدام قرار دارد.
منابع آگاه گفتند او هنگامی که برای خرید به بازار رفته بود با ضرب و شتم دستگیر شد.
بر اساس این گزارشها، نجمه امینی دو روز در پلیس امنیت بازداشت بود و از او اعتراف اجباری گرفتند.
امینی که اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است، در مدت بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
محمد زنگنه؛ تغییر حکم از زندان به اعدام
محمد زنگنه، معترض۲۴ ساله و از دیگر زندانیان انقلاب ملی در مشهد است که با صدور ابلاغیهای جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته.
او در اعتراض به این حکم، در زندان وکیلآباد مشهد اعتصاب غذا کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، به تازگی ابلاغیهای مبنی بر صدور حکم اعدام برای او صادر کرده است.
زنگنه پیشتر در خرداد در همین دادگاه با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی»، «دادن شعار علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به مقدسات»، «دعوت به فراخوان و اغتشاش»، «تخریب اموال عمومی» و «آتش زدن بنر علی خامنهای»، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.
وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیلآباد «بسیار نگرانکننده» گزارش شده است.
او پیش از تماس اخیر خود با بیرون زندان، به مدت پنج ماه در بیخبری مطلق نگاه داشته شده بود و خانوادهاش هیچ گونه تماسی با او نداشتند.
زنگنه در تمام این مدت از حق دسترسی به وکیل و حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده است.
مهدی ظریف؛ حکم اعدام با استناد به قانون جاسوسی
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، ظریف در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.
او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع گفت شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته است.
علی زاغی و وحید خدریخواه
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، علی زاغی، یکی دیگر از شهروندان معترض است که در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم شده است.
زاغی ۲۲ دی ماه در شهر شاندیز دستگیر شد. جزییات بیشتری از پرونده او در دست نیست.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند وحید خدریخواه، ۳۲ ساله و اهل مشهد نیز که در زندان وکیلآباد نگهداری میشود، در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، او ۱۹ دی ماه از ناحیه پهلو زخمی شد و با توجه به اینکه در ۱۲ سالگی پدر و مادر خود را از دست داده است، برای درمان به خانه یکی از دوستانش منتقل شد.
به گزارش منابع مطلع، ماموران امنیتی شب ۲۹ دی ماه به این خانه مراجعه کرده و خدریخواه را بازداشت کردند.
او با اتهام «لیدری اعتراضات» و «محاربه» مواجه است و پروندهاش در مرحلهای قرار دارد که احتمال صدور حکم اعدام وجود دارد.
اتهامات سنگین و واهی علیه بازداشتشدگان
مرکز اسناد حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد شماری از معترضان بازداشتشده در شاندیز مشهد مانند ایلیا اکبری، سجاد چرانی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین رسولی، متین شبانی و حسین صفرپور، با احکام سنگین قضایی و خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجهاند.
مشهد یکی از کانونهای اصلی اعتراضات دی ماه در ایران بود و یکی از بزرگترین کشتارها و سرکوبها نیز در همین شهر اتفاق افتاد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اوایل دی ماه در گفتوگو با جواد موگویی در برنامه «ماجرای جنگ-۲» گفت حکومت برای اعتراضات ۱۸ دی ماه آمادگی نداشت.
در این گفتوگو، مجری با اشاره به کشته شدن هزاران نفر و «سقوط» برخی شهرها از جمله مشهد در چند ساعت و تایید صحبتهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در اینباره، این وضعیت را یک غافلگیری راهبردی توصیف کرد و عراقچی نیز گفت جمهوری اسلامی در این زمینه «نقاط ضعف» داشته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در شبهای کشتار دی ماه، نیروهای حکومتی به شکل مستقیم و هدفمند به معترضان شلیک کردند.
بر اساس این گزارشها، شماری از مراکز درمانی از پذیرش معترضان مجروح خودداری کردند.
نیروهای حکومتی نیز در برخی بیمارستانها مستقر شده بودند و پیکرها را میربودند.