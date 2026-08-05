خبرگزاری اردن اعلام کرد نیروهای ارتش مستقر در مرز شمالی این کشور، صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد تلاش چهار نفر برای نفوذ از مرز و عبور غیرقانونی از آن را خنثی کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای مرزبانی اردن این افراد را شناسایی کردند و پس از اجرای قوانین درگیری، آنها را بازداشت و به مراجع قضایی تحویل دادند.
نیروهای مسلح اردن تاکید کردند که با قاطعیت و قدرت با انواع نفوذ مقابله میکنند تا امنیت و ثبات کشور حفظ شود و از مرزها در برابر هرگونه تهدید محافظت شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به مذاکرات جاری هشدار داد اگر جمهوری اسلامی توافق نکند یا بار دیگر از توافق احتمالی عقبنشینی کند، با پیامدهای «بسیار سختی» روبهرو خواهد شد. او همچنین گفت تنگه هرمز باید «خیلی زود» بازگشایی شود.
ترامپ در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز که صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران پخش شد، گفت: «تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد؛ در غیر این صورت، آنها ضربه بسیار سختی خواهند خورد و بعد تنگه باز خواهد شد. آنها این را میدانند و درک میکنند.»
همزمان اکسیوس گزارش داد «آمریکا، ایران و عمان» به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند و واشینگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام شود.
به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ مرداد تایید این توافق را تکمیل کرده است.
اکسیوس به نقل از منابع خود نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته با این طرح موافقت کرده است.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو با آمریکا را رد کرده و مذاکرات جاری را میان «دو کشور همجوار» دانستهاند.
مذاکرات اصلی درباره سلاح هستهای
ترامپ جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را اصلیترین محور مذاکرات خواند و افزود: «من چارهای ندارم. آنها نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند. مساله بسیار ساده است.»
به گفته رییسجمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی اکنون نیز قادر به دستیابی به سلاح هستهای نیست، اما این محدودیت قرار است در قالب یک توافق رسمی تثبیت شود.
او روند مذاکرات را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت مقامهای تهران خواهان توافقاند، هرچند در اظهارات علنی خود انجام گفتوگو با آمریکا را انکار میکنند: «به شما میگویند گفتوگوهای فوقالعادهای داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر میشود و میگوید ما دیداری نداشتهایم.»
ترامپ با اشاره به انکار گفتوگوهای هستهای از سوی مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «پس درباره چه چیزی صحبت کردیم؟ آنجا نشستهایم و دست روی دست گذاشتهایم؟»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت آنچه تهران علنا اعلام میکند اهمیتی ندارد و «تنها چیزی که اهمیت دارد، عمل است».
او افزود: «آنها خواهان توافقاند. خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. اگر توافق نکنند، اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد.»
از سوی دیگر، شبکه خبری اماس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد میکنند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد.
بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
ضربه اصلی هنوز در راه است
ترامپ همچنین گفت آمریکا در آستانه انجام حملهای گسترده علیه جمهوری اسلامی بود که به گفته او، میتوانست «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد، اما مقامهای تهران برای جلوگیری از آن خواستار مذاکره شدند: «آنها با من تماس گرفتند و بسیار مودبانه گفتند: لطفا، میتوانیم گفتوگو کنیم؟»
او افزود که با این درخواست موافقت کرده و پاسخ داده است: «بالاخره بیایید این موضوع را حلوفصل کنیم.»
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به حملات پیشین به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در ایران گفت: «ضربه بسیار بسیار سختی به آنها زدیم، اما ضربه اصلی هنوز در راه است.»
او در عین حال ابراز امیدواری کرد که واشینگتن ناچار به اجرای چنین حملهای نشود.
همزمان، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گزارش سیانان درباره مصرف نزدیک به ۸۰ درصد از ذخایر پیش از جنگ موشکهای رهگیر تاد را رد کرد، اما آماری جایگزین ارائه نداد.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز نیز ۱۳ مرداد به نقل از سه منبع گزارش داد آمریکا در جنگ ایران تقریبا تمام موشکهای دوربرد دقیق خود را به کار برده است.
سیانان همچنین گزارش داده بود ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی حدود نیمی از موشکهای رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده و فرماندهان ارشد درباره کاهش ذخایر مهمات پنتاگون هشدار دادهاند.
ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکسنیوز گفت دولتهای پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید طی ۵۰ سال گذشته مساله برنامه هستهای ایران را حل میکردند.
او افزود: «من کاری را انجام دادم که ناگزیر به انجامش بودم، زیرا اگر آنها سلاح هستهای داشتند، سراسر جهان جای متفاوتی میشد.»
ترامپ همچنین باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، را متهم کرد که کوشیده با پرداخت پول، جمهوری اسلامی را به توافق ترغیب کند.
دانشمندان خبر دادند بخش دوم موشک فالکون ۹ اسپیسایکس که پس از پرتاب یک فرودگر ماه در فضا رها شده بود، ساعت ۱۰:۰۵ صبح چهارشنبه به وقت ایران با سرعت حدود هشت هزار و ۶۹۰ کیلومتر بر ساعت به سطح ماه برخورد میکند. این رویداد بار دیگر مساله زبالههای فضایی را برجسته کرده است.
این قطعه که ابعادی در حد یک اتوبوس مدرسه و حدود چهار تن وزن دارد، دیماه ۱۴۰۳ در ماموریت پرتاب فرودگر ماه شرکت فایرفلای اروسپیس به کار گرفته شد. شرکتی که نخستین فرود کاملا موفق یک فضاپیمای تجاری روی ماه را در کارنامه دارد.
اسپیسایکس، شرکت فضایی ایلان ماسک، اعلام کرد این برخورد عمدی نیست و انتظار میرود قطعه موشک به دهانه اینشتین در لبه غربی ماه اصابت کند؛ منطقهای که مشاهده آن از زمین معمولا دشوار است.
کارشناسان پیش از این گفتند که این برخورد ابری از غبار ماه ایجاد میکند که احتمالا در نور خورشید قابل مشاهده خواهد بود، اما دیدن آن با چشم غیرمسلح از زمین بسیار دشوار است.
تغییر مسیر بر اثر گرانش و فعالیت خورشیدی
بخشهای جداشونده موشک معمولا پس از رساندن محموله به مدار، به جو زمین بازمیگردند و در آن میسوزند یا در اقیانوس سقوط میکنند.
ماموریت ارسال فرودگر به ماه، برخلاف پرتابهای نزدیکتر به زمین، به نیروی پیشران بیشتری نیاز داشت. به همین دلیل، بخش دوم موشک در فضا باقی ماند و در میان هزاران قطعه زباله فضایی سرگردان شد؛ زبالههایی که ماهوارههای فعال باید از آنها دوری کنند.
ستارهشناسان اوایل سال جاری میلادی دریافتند این قطعه که سوخت باقیماندهاش را تخلیه کرده و دیگر قابل کنترل نبود، در مسیری مداری قرار گرفت که به برخورد با ماه منتهی میشود.
جولیانا شایمن، مدیر برنامههای علمی ناسا و برنامه دراگون در اسپیسایکس، گفت ترکیبی از فعالیت خورشیدی و نیروهای گرانشی این قطعه را در مسیر برخورد با ماه قرار داد.
بیل گری، سازنده یک نرمافزار نجومی پرکاربرد، گفت این برخورد ممکن است از نظر علمی اهمیت داشته باشد و اطلاعاتی به دانش موجود بیفزاید، اما خطری برای کسی ایجاد نمیکند.
او افزود این رویداد بیدقتی در نحوه جمعآوری و دفع تجهیزات باقیمانده در فضا را برجسته میکند.
سابقه برخورد با ماه
برخورد زبالههای فضایی با ماه نادر است. اسفند ۱۴۰۰ نیز یکی از بخشهای جداشونده یک موشک چینی پس از پایان ماموریتی آزمایشی در ماه، با سطح آن برخورد کرد.
ناسا در سال ۲۰۰۹ عمدا بخشی از یک موشک را به سطح ماه کوبید تا تودهای از غبار و مواد سطح ماه را که بر اثر برخورد به هوا برخاست، بررسی کند.
این سازمان در دهه ۱۹۷۰ نیز چند بخش جداشونده موشک ساترن پنج را عمدا به سطح ماه کوبید تا اثرات لرزهای این برخوردها را بررسی کند.
در سالهای اخیر چند فرودگر نیز هنگام فرود روی ماه سقوط کردهاند؛ از جمله لونا-۲۵ روسیه در سال ۲۰۲۳ و چاندرایان-۲ هند و برشیت اسرائیل در سال ۲۰۱۹.
به گفته شایمن، ناسا و اسپیسایکس در حال بررسی راههایی برای جلوگیری از تکرار چنین برخوردهایی هستند.
ناسا قصد دارد در قالب برنامه آرتمیس از اواخر این دهه، پایگاهی روی ماه بسازد و ماموریتهای منظم فضانوردان به سطح آن انجام شود.
اکسیوس گزارش داد «آمریکا، ایران و عمان» به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند و واشینگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام شود. به نوشته اکسیوس مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سهشنبه تایید این توافق را تکمیل کرده است.
اکسیوس در گزارشی که صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران منتشر شد، به نقل از دو منبع منطقهای و یک مقام آمریکایی نوشت دو منبع منطقهای گفتهاند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت ۶۰ روزه میان عمان و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.
دو منبع منطقهای به این رسانه آمریکایی گفتند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته (شنبه و یکشنبه، ۱۰ و ۱۱ مرداد) با این توافق موافقت کرد . فرآیند تایید مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سهشنبه تکمیل شد.
این رسانه در حالی به پیشرفت مذاکرات میان سه کشور اشاره کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی هرگونه گفتوگو با آمریکا را رد و تاکید کردهاند مذاکرات جاری میان «دو کشور همجوار» پیش میرود.
گزارش اکسیوس ادعای پیشین روزنامه تلگراف و شبکه خبری اماس ناو مبنی بر عبور کشتیهای ورودی از مسیر شمالی تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتیهای خروجی از مسیر واقع در آبهای سرزمینی عمان با نظارت جمهوری اسلامی را تایید میکند.
اکسیوس درباره جزییات این توافق موقت نوشت: «در این دوره ۶۰ روزه تمام کشتیهای ورودی به تنگه از مسیر شمالی و از میان آبهای ایران عبور خواهند کرد. تمام کشتیهایی که از تنگه خارج میشوند و بهسوی دریای عرب میروند نیز با هماهنگی [حکومت] ایران از مسیر جنوبی و از میان آبهای عمان عبور خواهند کرد. در این دوره ۶۰ روزه، هیچگونه عوارض یا هزینهای دریافت نخواهد شد.»
بر اساس این گزارش، «طرفها» به مدت ۳۰ روز برای پاکسازی مینهای دریایی از مسیر میانی تنگه هرمز تلاش خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، این مسیر بر اساس مفاد یک سازوکار دائمی که عمان و جمهوری اسلامی درباره آن مذاکره خواهند کرد، برای رفتوآمد کشتیهای ورودی و خروجی به کار گرفته خواهد شد.
در گزارش اکسیوس روشن نشده است که کدام کشورها در فرآیند مینروبی نقش دارند.
منابع منطقهای از نقش فعال آمریکا در مذاکرات خبر میدهند
منابع منطقهای در گفتوگو با اکسیوس بر «مشارکت فعالانه» کاخ سفید در مذاکره با جمهوری اسلامی تاکید کردند. آنها گفتند: «در روزهای گذشته چند تماس میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، انجام شد.»
دو منبع منطقهای دیگر نیز گفتند عراقچی در تعطیلات آخر هفته در اصل با این توافق موافقت کرد، اما همچنان به تایید مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.
یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقهای نیز به اکسیوس گفتند رهبری جمهوری اسلامی روند تایید این توافق را سهشنبه تکمیل کرد.
ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این آبراه را میپردازند.
همزمان، شبکه خبری اِماِس ناو به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانهای که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات جاری میان تهران و مسقط است، نوشت واشینگتن و کشورهای اروپایی عمان را تحت فشار گذاشتهاند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد.
در این گزارش به جزییاتی درباره طرح مورد بررسی طرفین اشاره شده بود. بر این اساس، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
این رسانه نوشت جزییات نهایی توافق هنوز روشن نیست، اما ممکن است تهران در آستانه کسب کنترل بیشتری بر این آبراه راهبردی، در مقایسه با پیش از آغاز حملات دولت ترامپ به ایران در نهم اسفند باشد.
پژوهشی روی مگسگیرهای ابلق نشان میدهد پرندگان نر پس از جفتگیری آوازشان را تغییر میدهند شاید به این دلیل که جفت نخست از تلاش آنها برای جفتگیری مجدد باخبر نشود. با این حال مرغهای ماده که ترجیح میدهند با پرندگان نرِ بدون جفت زندگی کنند، از همین آواز حقیقت را درمییابند.
در این پژوهش به سرپرستی هلنه لامپه، رفتارشناس جانوری دانشگاه اسلو، پژوهشگران آواز ۱۷ مگسگیر ابلق نر وحشی را در دو مرحله ضبط کردند؛ یکبار پیش از یافتن جفت و بار دیگر پس از جفتگیری و رفتن به قلمروی دوم برای جلب مادهای دیگر.
نتیجه این پژوهش ۱۰ تیر در نشریه علمی «اتولوژی» منتشر شد. بر اساس این گزارش، بررسی این صداها با نرمافزار زیستآواشناسی نشان داد آواز نرها پس از جفتگیری کوتاهتر میشود و از حدود دو ثانیه به ۱.۷ ثانیه کاهش مییابد. آنها بخشهای آوایی تشکیلدهنده آواز را نیز کمتر تکرار میکنند.
لامپه به مجله ساینسنیوز گفت نرهای بدون جفت معمولا هجاهای آوازشان را با نظم مشخصی تکرار میکنند و یک یا دو هجا از هر آواز به آواز بعدی منتقل میشود، اما پس از تشکیل قلمروی دوم، این تکرار بهمراتب کمتر میشود.
مگسگیر ابلق نر پس از تخمگذاری جفت نخست، اغلب در فاصله چند صد متری قلمروی دیگری برپا میکند و در آنجا به جلب مادههای دیگر میپردازد. انتخاب یک نرِ دارای جفت برای ماده دوم هزینه دارد، زیرا نری که وقتش را میان دو لانه تقسیم میکند، در تغذیه و پرورش جوجهها کمک کمتری خواهد کرد.
آواز کوتاهتر برای لو نرفتن؟
پژوهشگران احتمال میدهند کاهش تکرار هجاها بیشتر پیامی خطاب به نرهای رقیب باشد؛ نوعی هشدار قلمرویی با این مضمون که «وارد نشوید». پیشتر یک پژوهش روی همین پرندهها نشان داده بود نرها در نزدیکی نرهای رقیب هجاها را کمتر تکرار میکنند، اما در حضور مادهها چنین تغییری نمیدهند.
پژوهشگران دانشگاه اسلو بر این باورند که کوتاهتر شدن آواز ممکن است کارکرد دیگری داشته باشد. جفت نخست میتواند آواز نر را تشخیص دهد و در صورت شنیدن آن، به قلمروی دوم پرواز کند و ماده رقیب را براند. از این رو، آواز کوتاهتر شاید احتمال لو رفتن نر را کاهش دهد.
پژوهشگران برای سنجش توانایی مادهها، آواز نرهای جفتدار و بدون جفت را در پرندهخانههای بزرگ روباز پخش کردند. از ۲۹ ماده، ۲۱ پرنده بیشتر به لانه کنار بلندگویی سر زدند که آواز یک نر بدون جفت را پخش میکرد. وقتی آواز نرهای بدون جفت دستکاری شد تا شبیه آواز نرهای جفتدار باشد، این ترجیح از میان رفت.
با این حال، پژوهشگران میگویند نباید از تعبیر «خیانتکار» چنین برداشت کرد که این پرندگان آگاهانه برای فریب مادهها نقشه میکشند. استیون نوویکی، بومشناس رفتاری دانشگاه دوک، به ساینسنیوز گفت این تغییرات نتیجه انتخاب طبیعی است که رفتارهای موثر در افزایش موفقیت تولیدمثلی نرها را تقویت میکند.
اماس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد میکنند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد. بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
این شبکه خبری آمریکایی بامداد چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران، به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانهای که مستقیما در جریان گفتوگوهای جاری میان تهران و مسقط است، نوشت واشینگتن و کشورهای اروپایی برای دستیابی به این توافق بر عمان فشار میآورند.
این رسانه نوشت جزییات نهایی توافق هنوز روشن نیست، اما ممکن است تهران در آستانه کسب کنترل بیشتری بر این آبراه راهبردی، در مقایسه با پیش از آغاز حملات دولت ترامپ به ایران در نهم اسفند باشد.
این دیپلمات دوشنبه ۱۲ مرداد به اماس ناو گفته بود نسخه کنونی توافق موقت، در صورت نهایی شدن، کنترل موقت مسیرهای ورود و خروج کشتیها از تنگه هرمز را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد.
او که برای تشریح این گفتوگوهای حساس نخواست نامش فاش شود، گفت: «محور گفتوگوها مسیر ورودی تنگه هرمز است که بهطور کامل از آبهای سرزمینی ایران میگذرد.»
به گفته این دیپلمات، مسیر خروجی عمدتا از آبهای سرزمینی عمان میگذرد، اما بخشی از آن در آبهای ایران قرار دارد و وجود همین بخش سبب میشود کنترل موقت این مسیر نیز در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد.
جورج پرکوویچ، کارشناس منع گسترش سلاحهای هستهای در بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی، گفت تهران احتمالا از چنین توافقی بسیار خرسند خواهد شد، زیرا کنترل بیشتر بر تنگه هرمز همان اهرم فشاری است که جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد و خواهانش است.
دونالد ترامپ و مارکو روبیو، رییسجمهوری و وزیر خارجه آمریکا، بارها گفتهاند جمهوری اسلامی نباید در مقایسه با پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، کنترل بیشتری بر تنگه هرمز به دست آورد. روبیو در یکی از اظهار نظرهایش تاکید کرده بود این تنگه باید آبراهی بینالمللی و باز باقی بماند و تحت کنترل ایران یا هیچ کشور دیگری قرار نگیرد.
همزمان، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این آبراه را میپردازند.
این رسانه بریتانیایی شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد (به وقت ایران) به نقل از منابعی در اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت قرار است این مبالغ از طریق «صندوقی با مشارکت داوطلبانه» تامین شود. شماری از کشورهای اروپایی عضو سازمان بینالمللی دریانوردی در کنار کشورهای منطقه منابع مالی این صندوق را تامین خواهند کرد.
تکذیب مذاکره مستقیم تهران و واشینگتن
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سهشنبه ۱۳ مرداد در مصاحبه با شبکه سیانبیسی گفت واشینگتن «در حال گفتوگو با ایرانیهاست» و پیشبینی کرد توافق موقت ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است بهزودی حاصل شود.
بسنت گفت: «این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای بازگشایی تنگه به توافق برسیم و به سوی وضعیتی عادیتر در این درگیری حرکت کنیم.»
اندکی بعد از این اظهار نظر بسنت، روبیو در جمع خبرنگاران بر انجام مذاکرات میان آمریکا و عمان با جمهوری اسلامی خبر داد که بر افزایش شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز متمرکز است. او گفت این مذاکرات پیشرفت داشته، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
با این حال، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به اماس ناو گفت سخنان بسنت درباره مذاکرات تهران و واشینگتن نادرست است.
این مقام گفت: «سخنان او نادرست است. ما در حال حاضر برای ایجاد سازوکاری مشترک بهمنظور نظارت بر تنگه هرمز، با سلطاننشین عمان مذاکره میکنیم.»
او افزود مقامهای عمانی به تهران اطمینان دادهاند که آمریکا آماده است از راهحلی که در مذاکرات ایران و عمان حاصل شود، حمایت کند.
این مقام گفت طرف عمانی به تهران اطلاع داده است آمریکا با هدف تامین امنیت تنگه هرمز، به هرگونه تفاهم دوجانبه احتمالی میان ایران و عمان احترام خواهد گذاشت.
او افزود: «تاکنون اجازه هیچگونه دخالت آمریکا در تصمیمگیریهای منطقهای یا مذاکرات مرتبط با تنگه هرمز را ندادهایم.»