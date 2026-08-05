ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز که صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران پخش شد، گفت: «تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد؛ در غیر این صورت، آنها ضربه بسیار سختی خواهند خورد و بعد تنگه باز خواهد شد. آنها این را می‌دانند و درک می‌کنند.»

هم‌زمان اکسیوس گزارش داد «آمریکا، ایران و عمان» به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شده‌اند و واشینگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام شود.

به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ مرداد تایید این توافق را تکمیل کرده است.

اکسیوس به نقل از منابع خود نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته با این طرح موافقت کرده است.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی گفت‌وگو با آمریکا را رد کرده و مذاکرات جاری را میان «دو کشور همجوار» دانسته‌اند.

مذاکرات اصلی درباره سلاح هسته‌ای

ترامپ جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را اصلی‌ترین محور مذاکرات خواند و افزود: «من چاره‌ای ندارم. آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. مساله بسیار ساده است.»

به گفته رییس‌جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی اکنون نیز قادر به دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما این محدودیت قرار است در قالب یک توافق رسمی تثبیت شود.

او روند مذاکرات را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت مقام‌های تهران خواهان توافق‌اند، هرچند در اظهارات علنی خود انجام گفت‌وگو با آمریکا را انکار می‌کنند: «به شما می‌گویند گفت‌وگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر می‌شود و می‌گوید ما دیداری نداشته‌ایم.»

ترامپ با اشاره به انکار گفت‌وگوهای هسته‌ای از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی افزود: «پس درباره چه چیزی صحبت کردیم؟ آنجا نشسته‌ایم و دست روی دست گذاشته‌ایم؟»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت آنچه تهران علنا اعلام می‌کند اهمیتی ندارد و «تنها چیزی که اهمیت دارد، عمل است».

او افزود: «آنها خواهان توافق‌اند. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. اگر توافق نکنند، اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد.»

از سوی دیگر، شبکه خبری ام‌اس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد می‌کنند تا شرط‌های جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد.

بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آب‌های سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.

ضربه اصلی هنوز در راه است

ترامپ همچنین گفت آمریکا در آستانه انجام حمله‌ای گسترده علیه جمهوری اسلامی بود که به گفته او، می‌توانست «بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد، اما مقام‌های تهران برای جلوگیری از آن خواستار مذاکره شدند: «آنها با من تماس گرفتند و بسیار مودبانه گفتند: لطفا، می‌توانیم گفت‌وگو کنیم؟»

او افزود که با این درخواست موافقت کرده و پاسخ داده است: «بالاخره بیایید این موضوع را حل‌وفصل کنیم.»

رییس‌جمهوری آمریکا با اشاره به حملات پیشین به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در ایران گفت: «ضربه بسیار بسیار سختی به آنها زدیم، اما ضربه اصلی هنوز در راه است.»

او در عین حال ابراز امیدواری کرد که واشینگتن ناچار به اجرای چنین حمله‌ای نشود.

هم‌زمان، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گزارش سی‌ان‌ان درباره مصرف نزدیک به ۸۰ درصد از ذخایر پیش از جنگ موشک‌های رهگیر تاد را رد کرد، اما آماری جایگزین ارائه نداد.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز نیز ۱۳ مرداد به نقل از سه منبع گزارش داد آمریکا در جنگ ایران تقریبا تمام موشک‌های دوربرد دقیق خود را به کار برده است.

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داده بود ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی حدود نیمی از موشک‌های رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده و فرماندهان ارشد درباره کاهش ذخایر مهمات پنتاگون هشدار داده‌اند.

ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت دولت‌های پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید طی ۵۰ سال گذشته مساله برنامه هسته‌ای ایران را حل می‌کردند.

او افزود: «من کاری را انجام دادم که ناگزیر به انجامش بودم، زیرا اگر آنها سلاح هسته‌ای داشتند، سراسر جهان جای متفاوتی می‌شد.»

ترامپ همچنین باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، را متهم کرد که کوشیده با پرداخت پول، جمهوری اسلامی را به توافق ترغیب کند.