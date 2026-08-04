یک مقام جمهوری اسلامی خبر استعفای پزشکیان را تکذیب کرد
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مسعود پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ادعای استعفای رییسجمهور واهی و کذب محض است.»
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مسعود پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ادعای استعفای رییسجمهور واهی و کذب محض است.»
تابستان ۲۰۲۶ است. نیروی دریایی رومانی کار کمسابقهای میکند: با ۱۸۰ کیلوگرم مواد منفجره، یک برآمدگی سنگی را در یکی از شاخههای دانوب میشکافد. هدف، هموار کردن راه ساخت سدی است تا آب بیشتری به تنها راکتور فعال نیروگاه هستهای «چرناوودا» برای خنکشدن به آن وابسته است.
در مجارستان، نیروگاه هستهای «پاکس» که حدود نیمی از برق این کشور را تامین میکند، پس از افت بیسابقه سطح آب دانوب، تا مرز خاموشی کامل پیش رفته است.
اینها صحنههای یک فیلم علمی-تخیلی نیست؛ تصویر واقعی زمینی است که در آن زندگی میکنیم و در این ماجرا، یک بازیگر تازهوارد و بسیار تشنه هم اضافه شده: هوش مصنوعی و دیتاسنترهایش.
«ابر» توهم، و واقعیت، یک ساختمان داغ و تشنه است
وقتی از چتجیپیتی یا ابزارهای دیگر هوش مصنوعی استفاده میکنیم، ممکن است تصور کنیم دادهها در فضایی معلق و بیوزن به اسم «کلاود» یا «ابر» شناورند، اما ابر در واقع استعارهای است برای اشاره به شبکهای از زیرساختهای فیزیکی، از جمله دیتاسنترها، کابلها و تجهیزات ارتباطی.
درون این دیتاسنترها، هزاران کامپیوتر قدرتمند شبانهروز روشناند، کار میکنند و گرمای زیادی تولید میکنند. اگر این گرما مهار نشود، تجهیزات ابتدا سرعت فعالیت خود را کاهش میدهند یا برای جلوگیری از آسیب خاموش میشوند. رایجترین روش خنک کردن این دیتاسنترها استفاده از آب است.
میزان مصرف آب هر دیتاسنتر به اندازه، محل، شرایط آبوهوایی و فناوری خنکسازی آن بستگی دارد. بر اساس گزارشی تهیهشده برای دولت بریتانیا، یک دیتاسنتر ۱۰۰ مگاواتی معمولی ممکن است روزانه حدود ۲ میلیون لیتر آب مصرف کند. مصرف یک دیتاسنتر بسیار بزرگ میتواند در یک سال به حدود ۲.۵ میلیارد لیتر برسد؛ رقمی معادل نیاز سالانه حدود ۸۰ هزار نفر. در سامانههای خنککننده تبخیری، بخشی از آب به بخار تبدیل میشود و از دسترس فوری منابع محلی خارج میماند.
ماجرای بورلی و جف موریس، زوج ساکن ایالت جورجیا، تصویر ملموستری از نگرانی جوامع محلی ارائه میکند. خانه این زوج حدود ۳۰۰ متر با دیتاسنتر متا در نیوتن کانتی فاصله دارد. خانواده موریس به نیویورک تایمز گفتهاند مدت کوتاهی پس از آغاز ساخت این مرکز، آب چاه خانهشان پر از رسوب شد و به شماری از لوازم خانگی آسیب زد. بورلی موریس میگوید اکنون از نوشیدن آب شیر خانه میترسد.
هرچند رابطه علتومعلولی میان ساخت دیتاسنتر و مشکلات چاه این خانواده اثبات نشده است، با این حال مقامهای محلی میگویند ریشه اصلی مشکل هنوز روشن نیست.
یک چرخه باطل که هر روز تنگتر میشود
بحرانی که در آن گیر افتادهایم، شبیه یک مار است که دم خودش را میبلعد: زمین گرمتر میشود، در نتیجه مردم بیشتر کولر روشن میکنند و مصرف برق بالا میرود؛ دیتاسنترها و سرورهای هوش مصنوعی هر روز بیشتر میشوند و خودشان هم برق و آب فراوان میخواهند؛ تولید همین برق اضافه هم به آب نیاز دارد. نیروگاههای فسیلی و هستهای، برای خنک کردن توربینهای بخارشان، به میلیاردها لیتر آب محتاجاند؛ همین گرما و خشکسالی، سبب کاهش آب رودخانهها میشود، آنوقت نیروگاههای برقآبی و هستهای (مثل نمونههای مجارستان و رومانی) مجبور میشوند تولید برق را کم کنند یا حتی خاموش شوند.
نتیجه؟ افزایش فشار بر شبکه برق و منابع آب است و اغلب، نخستین راهی که سیاستگذاران در بسیاری از کشورها سراغ آن میروند، روی آوردن به استفاده بیشتر از سوخت فسیلی است یا محدود کردن مصرف برق شهروندان. البته این تنها راهحل نیست. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، استفاده از آب بازیافتی، خنکسازی با مدار بسته یا هوا و مدیریت مصرف برق میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. با این حال، ادامه گرمایش زمین و گسترش زیرساختهای پرمصرف، بدون برنامهربیزی و نظارت، این چرخه را دشوارتر میکند.
یک ایمیل ساده، چقدر آب میخورد؟
اگر از شرکتهای فناوری بپرسید بابت نوشتن یک ایمیل چقدر آب مصرف میشود، میگویند تقریبا هیچ، فقط چند قطره اما راستش را بخواهید، دروغ هم نمیگویند. سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، در ژوئن ۲۰۲۵ نوشت هر درخواست از چتجیپیتی بهطور متوسط حدود ۰.۳۲ میلیلیتر آب مصرف میکند؛ یعنی چند قطره. با این حال، اوپنایآی روش محاسبه و دادههای مورد استفاده برای رسیدن به این رقم را منتشر نکرده است و مشخص نیست این برآورد چه بخشهایی از زنجیره تامین برق و تجهیزات را در بر میگیرد.
برآوردهای مستقل، دامنه گستردهتری از مصرف آب را محاسبه میکنند. دیتاسنترها افزون بر آب مورد نیاز برای خنکسازی، از برق نیروگاههایی استفاده میکنند که خود به آب وابستهاند. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، نیروگاههای زغالسنگی این کشور در سال ۲۰۲۱ بهطور متوسط برای تولید هر مگاواتساعت برق حدود ۷۲ هزار و ۶۰۰ لیتر آب برداشت کردند، اما بخش بزرگی از این آب پس از خنکسازی به منبع اولیه بازگردانده شد. بنابراین نمیتوان گفت همه این مقدار تبخیر شده است. میزان آب واقعا مصرفشده در نیروگاههای زغالسنگی، بسته به فناوری خنکسازی، معمولا حدود هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر در هر مگاواتساعت برآورد میشود.
ساخت تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی نیز به آب فوقخالص نیاز دارد. برآوردهای صنعتی نشان میدهد یک کارخانه بزرگ تراشهسازی ممکن است روزانه تا حدود ۳۸ میلیون لیتر آب فوقخالص به کار گیرد. با این حال، میزان مصرف نهایی به فناوری کارخانه و مقدار آبی بستگی دارد که تصفیه و دوباره استفاده میشود.
رقم ثابتی برای مصرف آب هر درخواست هوش مصنوعی وجود ندارد. واشینگتنپست با همکاری پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید برآورد کرد تولید یک ایمیل ۱۰۰ کلمهای با GPT-4، تحت شرایط مشخص شبکه برق و دیتاسنترهای مورد بررسی، میتواند حدود ۵۱۹ میلیلیتر آب مصرف کند، چیزی معادل یک بطری نیملیتری آب معدنی. این عدد برآورد یک سناریوی مشخص است و نمیتوان آن را به هر ایمیل یا هر استفاده از هوش مصنوعی تعمیم داد.
پژوهش دیگری از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید برآورد کرده است که بسته به زمان و محل فعالیت سرورها، تولید حدود ۱۰ تا ۵۰ پاسخ متوسط با GPT-3 میتواند در مجموع نزدیک به نیملیتر آب مصرف کند. بنابراین، برآورد مربوط به ایمیل ۱۰۰ کلمهای و برآورد مربوط به یک گفتوگوی چندسوالی، دو محاسبه جداگانهاند و نباید معادل یکدیگر معرفی شوند.
آب برای نوشیدن، یا برق برای چت کردن؟
بر اساس گزارش مشترک سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، از هر چهار نفر در جهان، یک نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد. ونیسف نیز پیشبینی کرده است تا سال ۲۰۴۰، نزدیک به یکچهارم کودکان جهان در مناطقی با تنش آبی بسیار شدید زندگی خواهند کرد.
در همین حال، پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید برآورد کردهاند برداشت آب مرتبط با فعالیت جهانی هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۷ ممکن است به ۴.۲ تا ۶.۶ میلیارد مترمکعب برسد؛ رقمی معادل حدود نیمی از کل برداشت سالانه آب در بریتانیا. با این حال، میزان آبی که واقعا مصرف یا تبخیر میشود، کمتر و حدود ۰.۳۸ تا ۰.۶۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. این ارقام پیشبینیاند و با تغییر فناوری، شبکههای برق و شیوههای خنکسازی ممکن است تغییر کنند.
گسترش هوش مصنوعی لزوما جوامع را در برابر انتخابی ناگزیر میان آب آشامیدنی و خنکسازی سرورها قرار نمیدهد، اما مصرف گسترده و بدون نظارت آب در مناطق کمآب میتواند رقابت بر سر این منبع محدود را تشدید کند. انتشار شفاف اطلاعات مصرف، انتخاب محل مناسب برای ساخت دیتاسنترها، استفاده از آب بازیافتی و توسعه سامانههای خنککننده کممصرف میتواند این خطر را کاهش دهد. مساله اصلی کنار گذاشتن فناوری نیست؛ مساله این است که هزینه واقعی توسعه آن پنهان نماند.
روزنامه دیلی تلگراف به نقل از منابع آگاه نوشت که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای جلوگیری از برکناری جیانی اینفانتینو از ریاست فیفا، پس از جنجال طرح فروش بخشی از سهام جام جهانی، «هر کاری از دستش بربیاید انجام خواهد داد.»
اینفانتینو پس از شکست طرح ۱۵ میلیارد پوندی (۲۰ میلیارد دلاری) خود برای خصوصیسازی داراییهای تجاری فوتبال، با فشار فزایندهای برای استعفا روبهرو شده است.
گزارشهایی که روز دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، حاکی از آن بود که اینفانتینو قرار است با اعضای کابینه ترامپ، از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کند تا جایگاه خود را تقویت کند. فیفا و وزارت امور خارجه آمریکا این گزارشها را رد کردند.
با این حال، یکی از مقامهای ارشد دولت آمریکا که به هر دو نفر نزدیک است، به دیلی تلگراف گفت ترامپ پس از آنکه اینفانتینو به آمریکا برای برگزاری «بهترین جام جهانی تاریخ» کمک کرد، به او علاقهمند شده و مایل است او در سمت خود باقی بماند.
جام جهانی امسال زمانی با جنجال روبهرو شد که ترامپ اعلام کرد از اینفانتینو خواسته است محرومیت فولارین بالوگان برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی آمریکا برابر بلژیک لغو شود.
این منبع گفت: «جیانی کمک بزرگی کرد تا بهترین جام جهانی تاریخ را برگزار کنیم. رییسجمهوری او را بسیار دوست دارد. مطمئنم هر کاری بتواند برای کمک به او انجام خواهد داد.»
او افزود: «فکر نمیکنم رییسجمهوری نظرش را درباره او تغییر دهد، چون فردی وفادار است. جیانی جام جهانی را برای آمریکا به بهترین شکل برگزار کرد و ما برای این موضوع ارزش قائلیم.»
پیش از این جنجال، گزارش شده بود ترامپ علاقه دارد اینفانتینو دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد شود؛ سازمانی که ترامپ بارها گفته دیگر کارآمد نیست.
اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد، در نخستین دیدار خود با ترامپ در اوت ۲۰۱۸ با همراه داشتن کارتهای قرمز و زرد، توجه او را جلب کرد و با شوخی گفت این کارتها «ممکن است هنگام برخورد با رسانهها به کارتان بیاید.»
از آن زمان، روابط این دو نزدیکتر شده است.
در مراسم قرعهکشی جام جهانی در ماه دسامبر، اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» را به ترامپ اهدا کرد؛ اقدامی که پس از ناکامی او در دریافت جایزه صلح نوبل، که بارها علاقه خود به آن را ابراز کرده بود، انجام شد.
ترامپ همچنین یک جام طلایی با نام خود و یک مدال یادبود دریافت کرد.
نیویورکپست روز دوشنبه گزارش داد اینفانتینو پس از شکست طرح فروش بخشی از جام جهانی، تلاش کرده با ترامپ تماس بگیرد اما موفق نشده است.
ترامپ نیز روز جمعه در پاسخ به پرسشی درباره این طرح گفت از زمان مطرح شدن این موضوع، با اینفانتینو گفتوگو نکرده است.
پائولو زامپولی، فرستاده ویژه آمریکا در امور مشارکتهای جهانی، گفت: «کارنامه جیانی اینفانتینو حفظ انحصار فوتبال برای ثروتمندترین نهادهای این ورزش نیست، بلکه گسترش فوتبال به کشورهای بیشتر، جوامع بیشتر و کودکان بیشتر است.»
او افزود: «او به نگرانیها گوش داد و طرح را کنار گذاشت؛ همان کاری که یک رهبر باید انجام دهد. اکنون بحث اصلی این است که چگونه ثروت و فرصتهای فوتبال به همه ۲۱۱ کشور عضو برسد، نه اینکه فقط در اختیار گروهی محدود باقی بماند.»
وینیسیوس جونیور پس از پایان جام جهانی، روز دوشنبه برای نخستین جلسه تمرینی پیشفصل و انجام آزمایشهای پزشکی به باشگاه بازگشت. او این هفته برای نخستین بار زیر نظر ژوزه مورینیو تمرین میکند. بیبیسی اسپرت نوشته که مورینیو مشتاق است این وینگر آینده خود را به رئال مادرید گره بزند.
وینیسیوس قرار است این هفته مذاکرات تمدید قراردادش با رئال مادرید را از سر بگیرد؛ در حالی که آرسنال، قهرمان لیگ برتر انگلستان، همچنان این مهاجم برزیلی را به عنوان گزینه اصلی خود برای تقویت سمت چپ خط حمله زیر نظر دارد.
به نوشته بیبیسی این بازیکن ۲۶ ساله علاقه دارد از نظر مالی به عنوان بزرگترین ستاره رئال مادرید شناخته شود؛ بهویژه پس از آنکه سالها پیش از پیوستن کیلیان امباپه، بار اصلی تیم را بر دوش کشیده بود.
با این حال، رئال مادرید به طور سنتی در دوران ریاست فلورنتینو پرس، ساختار دستمزدهای خود را با سختگیری حفظ کرده است و در حال حاضر امباپه پردرآمدترین بازیکن باشگاه به شمار میرود.
با وجود این اختلافها، وینیسیوس رئال مادرید را «باشگاه رویاهای من» توصیف کرده و گفته است امیدوار است «سالهای زیادی» در این تیم بماند.
آرسنال در صورتی که وضعیت قرارداد وینیسیوس همچنان نامشخص بماند، او را اولویت اصلی خود برای جذب در پست وینگر چپ میداند.
با این حال، هرچند احتمال انتقال یکی از بهترین مهاجمان جهان به شمال لندن هیجان زیادی میان هواداران ایجاد کرده است، هنوز ابهامهای فراوانی درباره در دسترس بودن این بازیکن در تابستان امسال وجود دارد.
رئال مادرید و نمایندگان وینیسیوس در ۱۸ ماه گذشته درباره تمدید قرارداد او در حال مذاکره بودهاند. قرارداد فعلی این بازیکن تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد.
خود وینیسیوس نیز قصد دارد در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بماند، اما با توجه به اینکه قراردادش تابستان آینده به پایان میرسد، اگر توافقی حاصل نشود، رئال مادرید ممکن است او را به صورت بازیکن آزاد از دست بدهد.
همین موضوع باعث شده باشگاه برای تعیین تکلیف آینده او پیش از پایان پنجره نقلوانتقالات احساس فوریت بیشتری داشته باشد و انتظار میرود مذاکرات طی روزهای آینده با جدیت از سر گرفته شود.
وضعیتی مشابه در سال ۲۰۲۳ نیز رخ داده بود؛ زمانی که قرارداد قبلی وینیسیوس وارد سال پایانی خود شده بود و او در نهایت قراردادش را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد.
مذاکرات تمدید قرارداد به دلیل اختلاف بر سر دستمزد و جایگاه او در باشگاه، روند گفتوگوها کند شده است.
آرسنال آماده اقدام است
میکل آرتتا پیشتر تاکید کرده بود که پنجره نقلوانتقالات فعلی فرصتی است تا آرسنال را به سطحی بالاتر برساند و سرمربی توپچیها به جذب وینیسیوس علاقهمند شده است.
اگر این انتقال انجام شود، نشانه روشنی خواهد بود از اینکه آرسنال پس از قهرمانی فصل گذشته در لیگ برتر، قصد دارد با جذب یکی از بهترین بازیکنان جهان در اوج دوران حرفهایاش، گام بعدی را بردارد.
افراد نزدیک به وینیسیوس همواره احتمال انتقال فوری او را کماهمیت جلوه دادهاند.
آرسنال نیز میداند که حتی اگر هدفش وارد سال پایانی قرارداد شده باشد، هیچ تضمینی برای جذب او وجود ندارد و در مقطع کنونی، تصمیم نهایی در اختیار خود بازیکن است.
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی درباره جزییات دیدار مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، دست یافته است.
این اطلاعات نشان میدهد پزشکیان، مجتبی خامنهای را در صندلی عقب یک خودرو و در مکانی نامعلوم ملاقات کرده است. پزشکیان در میانه اردیبهشت ماه، در نشستی با نمایندگان اصناف، گفت دیداری دو ساعتونیمه با مجتبی خامنهای داشته است.
او گفت این دیدار «در فضایی صمیمی» برگزار شده است.
اما منابع ایراناینترنشنال میگویند پس از درخواستهای مکرر پزشکیان و تهدید او به استعفا، دفتر مجتبی خامنهای با این دیدار موافقت کرد. بااین حال، به پزشکیان اطلاع داده شد که برخلاف روال معمول، ملاقات در اقامتگاه همیشگی رهبر انجام نخواهد شد.
بر این اساس، محافظان پزشکیان او را به مکانی مخفی در نقطهای نامعلوم در تهران بردند تا در صندلی عقب یک خودرو تجاری با شیشههای دودی با مجتبی خامنهای دیدار کند.
بهگفته این منابع گفتوگوی آنها تنها چند دقیقه طول کشید و پس از آن، از رییس دولت چهاردهم خواسته شد محل را ترک کند.
محافظان مجتبی خامنهای در این دیدار به پزشکیان اجازه ندادند با او دست بدهد. ملاقات در شرایطی انجام شد که دو طرف فقط میتوانستند صدای یکدیگر را بشنوند.
بهگفته منابع، این اتفاقها باعث خشم مسعود پزشکیان شد و او چنین رفتاری را تحقیرآمیز تلقی کرد.
بهگفته برخی در دفتر ریاست جمهوری، پزشکیان پس از بازگشت این پرسش را مطرح کرد که آیا فردی که در صندلی عقب خودرو با او ملاقات کرده، واقعا رهبر جمهوری اسلامی بوده است یا خیر؛ زیرا فقط صدای او را شنیده بود.
مشخص نیست این سخن ریشه در خشم پزشکیان داشته یا او واقعا درباره هویت فردی که با او دیدار کرده، دچار تردید شده است.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، پزشکیان اخیرا درخواست دیدار دیگری با مجتبی خامنهای، این بار در اقامتگاه رهبر، را مطرح کرده است؛ اما این درخواست فعلا رد شده است.
از حدود پنج ماه پیش که مجلس خبرگان مجتبی خامنهای را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید، تاکنون هیچ فایل صوتی یا ویدیویی از او منتشر نشده است.
وبسایت روزنامه همشهری یکشنبه ۱۱ مرداد با انتشار ویدیویی کوتاه مدعی شد سرویسهای اطلاعاتی خارجی میتوانند با محاسبه انرژی صوتی، تحلیل فرکانس شبکه برق و بررسی نویزهای پسزمینه، فایل صوتی مجتبی خامنهای را ردیابی و مخفیگاه او را پیدا کنند.
در این ویدیو همچنین گفته شد سازمانهای جاسوسی خارجی میتوانند با تحلیل رزونانس مجرای صوتی، به میزان جراحت یا اضطراب مجتبی خامنهای پی ببرند؛ ادعایی که به تردیدها درباره وضعیت سلامت او دامن زد.
بهرغم آنکه ترامپ سه هفته پیش گفت به احتمال ۹۰ درصد مجتبی خامنهای کشته شده است، نخستوزیر اسرائیل بهتازگی اعلام کرد که او زنده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ تیرماه در مصاحبه با برنامه اینترنتی «ماجرای جنگ» گفت: «در این دوره مجتبی خامنهای را ندیدهام و فقط افراد معدودی با او ملاقات کردهاند.«
یک روز بعد، مسعود پزشکیان در یک سخنرانی گفت شمار دیدارها با مجتبی خامنهای افزایش یافته است.
در همین حال، محمد باقر خرازی، برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند علی خامنهای در ویدیویی که دوشنبه ۱۲ مرداد در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت که هبر جمهوری اسلامی رسما و علنا هشدار داده که اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند، استعفای او را خواهد پذیرفت. خرازی همچنین از قصد مجتبی خامنهای برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
خرازی با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان ۲۸ بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کناره خواهد گرفت، گفت:«رهبر انقلاب (مجتی خامنهای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را میپذیریم. رسما اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند، فتیله را پایین کشیدند و دیگر تهدید به استعفا نکردند.»
یک منبع آگاه در ایران ۱۰ خرداد به ایراناینترنشنال خبر داده بود که مسعود پزشکیان، رییس دولت، با ارسال نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری از سمت خود شد.
محمد باقر خرازی در بخش دیگری از صحبتهای خود از قصد مجتبی خامنهای برای اعمال تغییراتی در تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
او گفت رهبر انقلاب میخواهند شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابهجا کنند، آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری.»
خرازی گفت: «ایشان سفت به میدان آمده است. شما حاج آقا مجتبی را نمیشناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلا تعارف ندارد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۲ مرداد گفت مذاکرات تازه با تهران که برای برگزاری آن برنامهریزی شده، «آخرین فرصت» جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات آمریکا علیه این کشور است.
ترامپ که در دفتر بیضیشکل کاخ سفید سخن میگفت، افزود «فکر میکنم شاید بتوانیم به نتیجهای برسیم، اما میخواهم پیش از آنکه به مرحله قطع سر آنها برسیم، آخرین فرصت ممکن را هم به آنها بدهم.»
او اعلام کرد انتظار دارد مذاکراتی که به بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد مسیری برای رسیدگی ایران به نگرانیهای ایالات متحده درباره برنامه هستهای این کشور منجر شود، طی یکی دو روز آینده آغاز شود.
رییسجمهوری آمریکا گفت: «مرحله نخست، بازگشایی تنگههاست. مرحله دوم، خلع سلاح هستهای خواهد بود. و این مرحله کمی زمان خواهد برد.»
ترامپ یکشنبه به خبرنگاران گفت دور جدید مذاکرات واشینگتن و تهران از بعدازظهر دوشنبه ۱۲ مرداد آغاز خواهد شد، با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه تاکید کرد که مذاکرهای با آمریکا وجود ندارد و صرفا مذاکراتی با عمان بر سر موضوع «تردد ایمن از تنگه هرمز» در حال انجام است.
او افزود این مذاکرات دوجانبه «بین دو دولت ساحلی است» و تلاش جمهوری اسلامی این است که در اولین فرصت با مشورت و همکاری عمان مسیری را تعیین کند که «قاعدتا موقت خواهد بود» و براساس آن «ایمنی کشتیرانی» در تنگه هرمز را فراهم کند.
بقائی درباره ادامه روند مذاکرات با آمریکا گفت: «این روزها نه قرار است میزبان هیاتی از بیرون باشیم و نه مهمان جایی باشیم.»
تکذیب مذاکره با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی با واکنش خشمگینانه ترامپ مواجه شد.
او دوشنبه ساعاتی پیش از گفتوگو با خبرنگاران در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت: «رهبران جمهوری اسلامی به شکلی باورنکردنی دورو هستند.»
او افزود: «آنها درخواست برگزاری نشست میکنند؛ حتی التماس میکنند؛ مذاکرات آغاز میشود و نشستهای بیشتری نیز برای آینده نزدیک برنامهریزی میشود، اما همزمان بهطور علنی و با افتخار میگویند هیچ مذاکرهای در جریان نیست.»
ترامپ همچنین گفت: «هیچ چیز وارد ایران نمیشود، مگر آنکه آمریکا بخواهد، و هیچ چیز نیز وارد نخواهد شد، مگر اینکه توافقی حاصل شود یا تسلیم کامل صورت بگیرد.»
ترامپ گفت مقامهای جمهوری اسلامی میگویند تنگه هرمز را با قدرت اداره خواهند کرد، در حالی که «این تنگه در حال حاضر بهطور کامل تحت کنترل نیروی دریایی آمریکا و محاصره، یا آنچه برخی دیوار فولادین آمریکا مینامند، قرار دارد».
او افزود: «ایران چه بخواهد این را بپذیرد و چه نخواهد بپذیرد، ما در حال گفتوگو برای حل مشکلی هستیم که خود این کشور طی دههها ایجاد کرده است.»
رییسجمهوری آمریکا در پایان تاکید کرد: «موضوع بسیار ساده است؛ ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
ترامپ ساعاتی بعد در جمع خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید گفت به درخواست متحدان آمریکا در خلیج فارس، یعنی قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تصمیم گرفته فعلا از صدور دستور برای اجرای حملات گسترده جدید علیه ایران خودداری کند.
او گفت برنامهای آماده شده بود تا نیروهای آمریکایی روز یکشنبه «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» را انجام دهند. اما پس از شنیدن درخواست رهبران کلیدی خلیج فارس، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و همچنین بنا بر درخواست مقامهای ایرانی که نامشان فاش نشده است، تصمیم گرفت این طرح را کنار بگذارد و زمان بیشتری به دیپلماسی بدهد.
با این حال، ترامپ بار دیگر تاکید کرد که صبرش در برابر حکومت ایران رو به پایان است.
ترامپ به خبرنگاران گفت:«این آخرین فرصت آنهاست که یک سند خوب را امضا کنند.»
با این حال شبکه سیبیاس نیوز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد با وجود اظهارات شب گذشته دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره اینکه قرار است مذاکرات با جمهوری اسلامی بعدازظهر دوشنبه آغاز شود، هیچ «مذاکره جدید» یا مذاکرات متفاوتی برنامهریزی نشده است.
بر اساس این گزارش، تنها همان گفتوگوهای جاری میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، جرد کوشنر و تیم مذاکرهکننده آمریکایی با نمایندگان جمهوری اسلامی، از طریق میانجیها ادامه دارد.