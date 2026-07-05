«ممنون که کار درست را انجام دادید»؛ تشکر ترامپ از فیفا بابت بخشش کارت قرمز بالوگان
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از فیفا به دلیل بخشیده شدن کارت قرمز فولارین بالوگان تشکر کرد و نوشت: «از فیفا بابت انجام دادن کار درست و اصلاح یک بیعدالتی بزرگ تشکر میکنم.»
فیفا در تصمیمی غیرمنتظره، محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان را به حالت تعلیق درآورد تا مهاجم تیم ملی آمریکا بتواند در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به میدان برود.
بالوگان در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین با کارت قرمز مستقیم اخراج شده بود و طبق قوانین، باید یک جلسه محروم میشد. با این حال، کمیته قضایی فیفا با استناد به ماده ۲۷ آییننامه انضباطی، اجرای این محرومیت را به حالت تعلیق درآورد.
این مهاجم ۲۵ ساله که در تمامی دیدارهای آمریکا در جام جهانی روی گلهای تیمش تاثیر مستقیم داشته، یکی از مهرههای کلیدی تیم مائوریسیو پوچتینو به شمار میرود. پس از اخراج او، پوچتینو و کریستین پولیشیچ تصمیم داور را بیش از حد سختگیرانه توصیف کرده بودند.