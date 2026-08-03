اینفانتینو پس از شکست طرح ۱۵ میلیارد پوندی (۲۰ میلیارد دلاری) خود برای خصوصی‌سازی دارایی‌های تجاری فوتبال، با فشار فزاینده‌ای برای استعفا روبه‌رو شده است.

گزارش‌هایی که روز دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد ، حاکی از آن بود که اینفانتینو قرار است با اعضای کابینه ترامپ، از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کند تا جایگاه خود را تقویت کند. فیفا و وزارت امور خارجه آمریکا این گزارش‌ها را رد کردند.

با این حال، یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا که به هر دو نفر نزدیک است، به دیلی تلگراف گفت ترامپ پس از آنکه اینفانتینو به آمریکا برای برگزاری «بهترین جام جهانی تاریخ» کمک کرد، به او علاقه‌مند شده و مایل است او در سمت خود باقی بماند.

جام جهانی امسال زمانی با جنجال روبه‌رو شد که ترامپ اعلام کرد از اینفانتینو خواسته است محرومیت فولارین بالوگان برای دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی آمریکا برابر بلژیک لغو شود.

این منبع گفت: «جیانی کمک بزرگی کرد تا بهترین جام جهانی تاریخ را برگزار کنیم. رییس‌جمهوری او را بسیار دوست دارد. مطمئنم هر کاری بتواند برای کمک به او انجام خواهد داد.»

او افزود: «فکر نمی‌کنم رییس‌جمهوری نظرش را درباره او تغییر دهد، چون فردی وفادار است. جیانی جام جهانی را برای آمریکا به بهترین شکل برگزار کرد و ما برای این موضوع ارزش قائلیم.»

پیش از این جنجال، گزارش شده بود ترامپ علاقه دارد اینفانتینو دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد شود؛ سازمانی که ترامپ بارها گفته دیگر کارآمد نیست.

اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد، در نخستین دیدار خود با ترامپ در اوت ۲۰۱۸ با همراه داشتن کارت‌های قرمز و زرد، توجه او را جلب کرد و با شوخی گفت این کارت‌ها «ممکن است هنگام برخورد با رسانه‌ها به کارتان بیاید.»

از آن زمان، روابط این دو نزدیک‌تر شده است.

در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در ماه دسامبر، اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» را به ترامپ اهدا کرد؛ اقدامی که پس از ناکامی او در دریافت جایزه صلح نوبل، که بارها علاقه خود به آن را ابراز کرده بود، انجام شد.

ترامپ همچنین یک جام طلایی با نام خود و یک مدال یادبود دریافت کرد.

نیویورک‌پست روز دوشنبه گزارش داد اینفانتینو پس از شکست طرح فروش بخشی از جام جهانی، تلاش کرده با ترامپ تماس بگیرد اما موفق نشده است.

ترامپ نیز روز جمعه در پاسخ به پرسشی درباره این طرح گفت از زمان مطرح شدن این موضوع، با اینفانتینو گفت‌وگو نکرده است .

پائولو زامپولی، فرستاده ویژه آمریکا در امور مشارکت‌های جهانی، گفت: «کارنامه جیانی اینفانتینو حفظ انحصار فوتبال برای ثروتمندترین نهادهای این ورزش نیست، بلکه گسترش فوتبال به کشورهای بیشتر، جوامع بیشتر و کودکان بیشتر است.»

او افزود: «او به نگرانی‌ها گوش داد و طرح را کنار گذاشت؛ همان کاری که یک رهبر باید انجام دهد. اکنون بحث اصلی این است که چگونه ثروت و فرصت‌های فوتبال به همه ۲۱۱ کشور عضو برسد، نه اینکه فقط در اختیار گروهی محدود باقی بماند.»