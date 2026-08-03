روزنامه روسی ایزوستیا در مورد تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای لغو حمله گسترده به ایران نوشت واشینگتن «بهطور عمدی با ایجاد نوسانات روانی» تلاش دارد تهران را دچار سردرگمی کند و زمینه را برای یک حمله غافلگیرانه فراهم آورد.
الکساندر کارگین، تحلیلگر سیاسی، به این روزنامه گفت ترامپ با ایجاد «نوسانات روانی» تلاش میکند این احساس را در ایران ایجاد کند که خطری در پیش نیست، و اضافه کرد: «واشنگتن پیشتر نیز پیش از تهاجم به ونزوئلا و همچنین در آستانه عملیات خشم حماسی از چنین تاکتیکهایی استفاده کرده بود.»
او افزود: «ترامپ عامدانه میکوشد تهدیدهایش دیگر جدی تلقی نشوند و از آنجا که سردرگم کردن طرف مقابل، برتری نظامی آشکاری برای آمریکا ایجاد میکند، حملات جدید واشینگتن علیه ایران اجتنابناپذیر است.»
در این حال، ایگور پشنیچنیکوف، تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایزوستیا اشاره کرد: «ترامپ در تلاش است آمریکا را از این درگیری خارج کند، اما اسرائیل که محرک اصلی تشدید تنشهاست، مانع خروج واشنگتن از منطقه میشود.»
روزنامه دیلی تلگراف به نقل از منابع آگاه نوشت که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای جلوگیری از برکناری جیانی اینفانتینو از ریاست فیفا، پس از جنجال طرح فروش بخشی از سهام جام جهانی، «هر کاری از دستش بربیاید انجام خواهد داد.»
اینفانتینو پس از شکست طرح ۱۵ میلیارد پوندی (۲۰ میلیارد دلاری) خود برای خصوصیسازی داراییهای تجاری فوتبال، با فشار فزایندهای برای استعفا روبهرو شده است.
گزارشهایی که روز دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، حاکی از آن بود که اینفانتینو قرار است با اعضای کابینه ترامپ، از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کند تا جایگاه خود را تقویت کند. فیفا و وزارت امور خارجه آمریکا این گزارشها را رد کردند.
با این حال، یکی از مقامهای ارشد دولت آمریکا که به هر دو نفر نزدیک است، به دیلی تلگراف گفت ترامپ پس از آنکه اینفانتینو به آمریکا برای برگزاری «بهترین جام جهانی تاریخ» کمک کرد، به او علاقهمند شده و مایل است او در سمت خود باقی بماند.
جام جهانی امسال زمانی با جنجال روبهرو شد که ترامپ اعلام کرد از اینفانتینو خواسته است محرومیت فولارین بالوگان برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی آمریکا برابر بلژیک لغو شود.
این منبع گفت: «جیانی کمک بزرگی کرد تا بهترین جام جهانی تاریخ را برگزار کنیم. رییسجمهوری او را بسیار دوست دارد. مطمئنم هر کاری بتواند برای کمک به او انجام خواهد داد.»
او افزود: «فکر نمیکنم رییسجمهوری نظرش را درباره او تغییر دهد، چون فردی وفادار است. جیانی جام جهانی را برای آمریکا به بهترین شکل برگزار کرد و ما برای این موضوع ارزش قائلیم.»
پیش از این جنجال، گزارش شده بود ترامپ علاقه دارد اینفانتینو دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد شود؛ سازمانی که ترامپ بارها گفته دیگر کارآمد نیست.
اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد، در نخستین دیدار خود با ترامپ در اوت ۲۰۱۸ با همراه داشتن کارتهای قرمز و زرد، توجه او را جلب کرد و با شوخی گفت این کارتها «ممکن است هنگام برخورد با رسانهها به کارتان بیاید.»
از آن زمان، روابط این دو نزدیکتر شده است.
در مراسم قرعهکشی جام جهانی در ماه دسامبر، اینفانتینو «جایزه صلح فیفا» را به ترامپ اهدا کرد؛ اقدامی که پس از ناکامی او در دریافت جایزه صلح نوبل، که بارها علاقه خود به آن را ابراز کرده بود، انجام شد.
ترامپ همچنین یک جام طلایی با نام خود و یک مدال یادبود دریافت کرد.
نیویورکپست روز دوشنبه گزارش داد اینفانتینو پس از شکست طرح فروش بخشی از جام جهانی، تلاش کرده با ترامپ تماس بگیرد اما موفق نشده است.
ترامپ نیز روز جمعه در پاسخ به پرسشی درباره این طرح گفت از زمان مطرح شدن این موضوع، با اینفانتینو گفتوگو نکرده است.
پائولو زامپولی، فرستاده ویژه آمریکا در امور مشارکتهای جهانی، گفت: «کارنامه جیانی اینفانتینو حفظ انحصار فوتبال برای ثروتمندترین نهادهای این ورزش نیست، بلکه گسترش فوتبال به کشورهای بیشتر، جوامع بیشتر و کودکان بیشتر است.»
او افزود: «او به نگرانیها گوش داد و طرح را کنار گذاشت؛ همان کاری که یک رهبر باید انجام دهد. اکنون بحث اصلی این است که چگونه ثروت و فرصتهای فوتبال به همه ۲۱۱ کشور عضو برسد، نه اینکه فقط در اختیار گروهی محدود باقی بماند.»
وینیسیوس جونیور پس از پایان جام جهانی، روز دوشنبه برای نخستین جلسه تمرینی پیشفصل و انجام آزمایشهای پزشکی به باشگاه بازگشت. او این هفته برای نخستین بار زیر نظر ژوزه مورینیو تمرین میکند. بیبیسی اسپرت نوشته که مورینیو مشتاق است این وینگر آینده خود را به رئال مادرید گره بزند.
وینیسیوس قرار است این هفته مذاکرات تمدید قراردادش با رئال مادرید را از سر بگیرد؛ در حالی که آرسنال، قهرمان لیگ برتر انگلستان، همچنان این مهاجم برزیلی را به عنوان گزینه اصلی خود برای تقویت سمت چپ خط حمله زیر نظر دارد.
به نوشته بیبیسی این بازیکن ۲۶ ساله علاقه دارد از نظر مالی به عنوان بزرگترین ستاره رئال مادرید شناخته شود؛ بهویژه پس از آنکه سالها پیش از پیوستن کیلیان امباپه، بار اصلی تیم را بر دوش کشیده بود.
با این حال، رئال مادرید به طور سنتی در دوران ریاست فلورنتینو پرس، ساختار دستمزدهای خود را با سختگیری حفظ کرده است و در حال حاضر امباپه پردرآمدترین بازیکن باشگاه به شمار میرود.
با وجود این اختلافها، وینیسیوس رئال مادرید را «باشگاه رویاهای من» توصیف کرده و گفته است امیدوار است «سالهای زیادی» در این تیم بماند.
آرسنال در صورتی که وضعیت قرارداد وینیسیوس همچنان نامشخص بماند، او را اولویت اصلی خود برای جذب در پست وینگر چپ میداند.
با این حال، هرچند احتمال انتقال یکی از بهترین مهاجمان جهان به شمال لندن هیجان زیادی میان هواداران ایجاد کرده است، هنوز ابهامهای فراوانی درباره در دسترس بودن این بازیکن در تابستان امسال وجود دارد.
رئال مادرید و نمایندگان وینیسیوس در ۱۸ ماه گذشته درباره تمدید قرارداد او در حال مذاکره بودهاند. قرارداد فعلی این بازیکن تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد.
خود وینیسیوس نیز قصد دارد در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بماند، اما با توجه به اینکه قراردادش تابستان آینده به پایان میرسد، اگر توافقی حاصل نشود، رئال مادرید ممکن است او را به صورت بازیکن آزاد از دست بدهد.
همین موضوع باعث شده باشگاه برای تعیین تکلیف آینده او پیش از پایان پنجره نقلوانتقالات احساس فوریت بیشتری داشته باشد و انتظار میرود مذاکرات طی روزهای آینده با جدیت از سر گرفته شود.
وضعیتی مشابه در سال ۲۰۲۳ نیز رخ داده بود؛ زمانی که قرارداد قبلی وینیسیوس وارد سال پایانی خود شده بود و او در نهایت قراردادش را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد.
مذاکرات تمدید قرارداد به دلیل اختلاف بر سر دستمزد و جایگاه او در باشگاه، روند گفتوگوها کند شده است.
آرسنال آماده اقدام است
میکل آرتتا پیشتر تاکید کرده بود که پنجره نقلوانتقالات فعلی فرصتی است تا آرسنال را به سطحی بالاتر برساند و سرمربی توپچیها به جذب وینیسیوس علاقهمند شده است.
اگر این انتقال انجام شود، نشانه روشنی خواهد بود از اینکه آرسنال پس از قهرمانی فصل گذشته در لیگ برتر، قصد دارد با جذب یکی از بهترین بازیکنان جهان در اوج دوران حرفهایاش، گام بعدی را بردارد.
افراد نزدیک به وینیسیوس همواره احتمال انتقال فوری او را کماهمیت جلوه دادهاند.
آرسنال نیز میداند که حتی اگر هدفش وارد سال پایانی قرارداد شده باشد، هیچ تضمینی برای جذب او وجود ندارد و در مقطع کنونی، تصمیم نهایی در اختیار خود بازیکن است.
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی درباره جزییات دیدار مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، دست یافته است.
این اطلاعات نشان میدهد پزشکیان، مجتبی خامنهای را در صندلی عقب یک خودرو و در مکانی نامعلوم ملاقات کرده است. پزشکیان در میانه اردیبهشت ماه، در نشستی با نمایندگان اصناف، گفت دیداری دو ساعتونیمه با مجتبی خامنهای داشته است.
او گفت این دیدار «در فضایی صمیمی» برگزار شده است.
اما منابع ایراناینترنشنال میگویند پس از درخواستهای مکرر پزشکیان و تهدید او به استعفا، دفتر مجتبی خامنهای با این دیدار موافقت کرد. بااین حال، به پزشکیان اطلاع داده شد که برخلاف روال معمول، ملاقات در اقامتگاه همیشگی رهبر انجام نخواهد شد.
بر این اساس، محافظان پزشکیان او را به مکانی مخفی در نقطهای نامعلوم در تهران بردند تا در صندلی عقب یک خودرو تجاری با شیشههای دودی با مجتبی خامنهای دیدار کند.
بهگفته این منابع گفتوگوی آنها تنها چند دقیقه طول کشید و پس از آن، از رییس دولت چهاردهم خواسته شد محل را ترک کند.
محافظان مجتبی خامنهای در این دیدار به پزشکیان اجازه ندادند با او دست بدهد. ملاقات در شرایطی انجام شد که دو طرف فقط میتوانستند صدای یکدیگر را بشنوند.
بهگفته منابع، این اتفاقها باعث خشم مسعود پزشکیان شد و او چنین رفتاری را تحقیرآمیز تلقی کرد.
بهگفته برخی در دفتر ریاست جمهوری، پزشکیان پس از بازگشت این پرسش را مطرح کرد که آیا فردی که در صندلی عقب خودرو با او ملاقات کرده، واقعا رهبر جمهوری اسلامی بوده است یا خیر؛ زیرا فقط صدای او را شنیده بود.
مشخص نیست این سخن ریشه در خشم پزشکیان داشته یا او واقعا درباره هویت فردی که با او دیدار کرده، دچار تردید شده است.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، پزشکیان اخیرا درخواست دیدار دیگری با مجتبی خامنهای، این بار در اقامتگاه رهبر، را مطرح کرده است؛ اما این درخواست فعلا رد شده است.
از حدود پنج ماه پیش که مجلس خبرگان مجتبی خامنهای را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید، تاکنون هیچ فایل صوتی یا ویدیویی از او منتشر نشده است.
وبسایت روزنامه همشهری یکشنبه ۱۱ مرداد با انتشار ویدیویی کوتاه مدعی شد سرویسهای اطلاعاتی خارجی میتوانند با محاسبه انرژی صوتی، تحلیل فرکانس شبکه برق و بررسی نویزهای پسزمینه، فایل صوتی مجتبی خامنهای را ردیابی و مخفیگاه او را پیدا کنند.
در این ویدیو همچنین گفته شد سازمانهای جاسوسی خارجی میتوانند با تحلیل رزونانس مجرای صوتی، به میزان جراحت یا اضطراب مجتبی خامنهای پی ببرند؛ ادعایی که به تردیدها درباره وضعیت سلامت او دامن زد.
بهرغم آنکه ترامپ سه هفته پیش گفت به احتمال ۹۰ درصد مجتبی خامنهای کشته شده است، نخستوزیر اسرائیل بهتازگی اعلام کرد که او زنده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ تیرماه در مصاحبه با برنامه اینترنتی «ماجرای جنگ» گفت: «در این دوره مجتبی خامنهای را ندیدهام و فقط افراد معدودی با او ملاقات کردهاند.«
یک روز بعد، مسعود پزشکیان در یک سخنرانی گفت شمار دیدارها با مجتبی خامنهای افزایش یافته است.
در همین حال، محمد باقر خرازی، برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند علی خامنهای در ویدیویی که دوشنبه ۱۲ مرداد در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت که هبر جمهوری اسلامی رسما و علنا هشدار داده که اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند، استعفای او را خواهد پذیرفت. خرازی همچنین از قصد مجتبی خامنهای برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
خرازی با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان ۲۸ بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کناره خواهد گرفت، گفت:«رهبر انقلاب (مجتی خامنهای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را میپذیریم. رسما اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند، فتیله را پایین کشیدند و دیگر تهدید به استعفا نکردند.»
یک منبع آگاه در ایران ۱۰ خرداد به ایراناینترنشنال خبر داده بود که مسعود پزشکیان، رییس دولت، با ارسال نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری از سمت خود شد.
محمد باقر خرازی در بخش دیگری از صحبتهای خود از قصد مجتبی خامنهای برای اعمال تغییراتی در تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
او گفت رهبر انقلاب میخواهند شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابهجا کنند، آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری.»
خرازی گفت: «ایشان سفت به میدان آمده است. شما حاج آقا مجتبی را نمیشناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلا تعارف ندارد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۲ مرداد گفت مذاکرات تازه با تهران که برای برگزاری آن برنامهریزی شده، «آخرین فرصت» جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات آمریکا علیه این کشور است.
ترامپ که در دفتر بیضیشکل کاخ سفید سخن میگفت، افزود «فکر میکنم شاید بتوانیم به نتیجهای برسیم، اما میخواهم پیش از آنکه به مرحله قطع سر آنها برسیم، آخرین فرصت ممکن را هم به آنها بدهم.»
او اعلام کرد انتظار دارد مذاکراتی که به بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد مسیری برای رسیدگی ایران به نگرانیهای ایالات متحده درباره برنامه هستهای این کشور منجر شود، طی یکی دو روز آینده آغاز شود.
رییسجمهوری آمریکا گفت: «مرحله نخست، بازگشایی تنگههاست. مرحله دوم، خلع سلاح هستهای خواهد بود. و این مرحله کمی زمان خواهد برد.»
ترامپ یکشنبه به خبرنگاران گفت دور جدید مذاکرات واشینگتن و تهران از بعدازظهر دوشنبه ۱۲ مرداد آغاز خواهد شد، با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه تاکید کرد که مذاکرهای با آمریکا وجود ندارد و صرفا مذاکراتی با عمان بر سر موضوع «تردد ایمن از تنگه هرمز» در حال انجام است.
او افزود این مذاکرات دوجانبه «بین دو دولت ساحلی است» و تلاش جمهوری اسلامی این است که در اولین فرصت با مشورت و همکاری عمان مسیری را تعیین کند که «قاعدتا موقت خواهد بود» و براساس آن «ایمنی کشتیرانی» در تنگه هرمز را فراهم کند.
بقائی درباره ادامه روند مذاکرات با آمریکا گفت: «این روزها نه قرار است میزبان هیاتی از بیرون باشیم و نه مهمان جایی باشیم.»
تکذیب مذاکره با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی با واکنش خشمگینانه ترامپ مواجه شد.
او دوشنبه ساعاتی پیش از گفتوگو با خبرنگاران در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت: «رهبران جمهوری اسلامی به شکلی باورنکردنی دورو هستند.»
او افزود: «آنها درخواست برگزاری نشست میکنند؛ حتی التماس میکنند؛ مذاکرات آغاز میشود و نشستهای بیشتری نیز برای آینده نزدیک برنامهریزی میشود، اما همزمان بهطور علنی و با افتخار میگویند هیچ مذاکرهای در جریان نیست.»
ترامپ همچنین گفت: «هیچ چیز وارد ایران نمیشود، مگر آنکه آمریکا بخواهد، و هیچ چیز نیز وارد نخواهد شد، مگر اینکه توافقی حاصل شود یا تسلیم کامل صورت بگیرد.»
ترامپ گفت مقامهای جمهوری اسلامی میگویند تنگه هرمز را با قدرت اداره خواهند کرد، در حالی که «این تنگه در حال حاضر بهطور کامل تحت کنترل نیروی دریایی آمریکا و محاصره، یا آنچه برخی دیوار فولادین آمریکا مینامند، قرار دارد».
او افزود: «ایران چه بخواهد این را بپذیرد و چه نخواهد بپذیرد، ما در حال گفتوگو برای حل مشکلی هستیم که خود این کشور طی دههها ایجاد کرده است.»
رییسجمهوری آمریکا در پایان تاکید کرد: «موضوع بسیار ساده است؛ ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
ترامپ ساعاتی بعد در جمع خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید گفت به درخواست متحدان آمریکا در خلیج فارس، یعنی قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تصمیم گرفته فعلا از صدور دستور برای اجرای حملات گسترده جدید علیه ایران خودداری کند.
او گفت برنامهای آماده شده بود تا نیروهای آمریکایی روز یکشنبه «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» را انجام دهند. اما پس از شنیدن درخواست رهبران کلیدی خلیج فارس، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و همچنین بنا بر درخواست مقامهای ایرانی که نامشان فاش نشده است، تصمیم گرفت این طرح را کنار بگذارد و زمان بیشتری به دیپلماسی بدهد.
با این حال، ترامپ بار دیگر تاکید کرد که صبرش در برابر حکومت ایران رو به پایان است.
ترامپ به خبرنگاران گفت:«این آخرین فرصت آنهاست که یک سند خوب را امضا کنند.»
با این حال شبکه سیبیاس نیوز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد با وجود اظهارات شب گذشته دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره اینکه قرار است مذاکرات با جمهوری اسلامی بعدازظهر دوشنبه آغاز شود، هیچ «مذاکره جدید» یا مذاکرات متفاوتی برنامهریزی نشده است.
بر اساس این گزارش، تنها همان گفتوگوهای جاری میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، جرد کوشنر و تیم مذاکرهکننده آمریکایی با نمایندگان جمهوری اسلامی، از طریق میانجیها ادامه دارد.
روزنامه تلگراف در گزارشی درباره جانشینان احتمالی جیانی اینفانتینو مینویسد؛ ویکتور مونتاگلیانی، رییس کنکاکاف، از نگاه مخالفان جیانی اینفانتینو، گزینهای است که میتواند مخالفان رییس فیفا را متحد کند. او بیشترین حمایت را برای رقابت با جیانی اینفانتینو به دست آورده است.
به نوشته تلگراف، شهردار ونکوور سپتامبر گذشته روزی را به نام «روز ویکتور مونتاگلیانی» نامگذاری کرد و از او به عنوان مدیری در فوتبال تقدیر کرد که «رویاهای بزرگی» را برای همه کاناداییها الهام بخشیده است.
اما به نظر میرسد جاهطلبیهای خود مونتاگلیانی نیز حد و مرزی ندارد؛ او به گزینهای تبدیل شده که بیشترین حمایت را برای رقابت با جیانی اینفانتینو به دست آورده است. چهرههای اصلی تلاش برای برکناری رییس فیفا معتقدند مونتاگلیانی در هفتههای آینده به «چهره وحدتبخش» مخالفان تبدیل خواهد شد.
با این حال، در شرایطی که اینفانتینو با وجود تهدید رای عدم اعتماد همچنان برای حفظ قدرت تلاش میکند، نزدیکان مونتاگلیانی تاکید دارند که «هنوز برای نتیجهگیری زود است.»
اما نکته اینجاست که او نیز مانند اینفانتینو چند نقطه ضعف دارد؛ مونتاگلیانی پیشتر از فیفا، برای افزایش درآمد به سراغ مدل خصوصیسازی رفته بود و شرکت Canada Soccer Business را راهاندازی کرد؛ شرکتی خصوصی که برای مدیریت حقوق رسانهای و بازاریابی فدراسیون فوتبال کانادا تاسیس شد.
این مدیر کانادایی-ایتالیایی همچنین سالانه بیش از سه میلیون دلار حقوق دریافت میکند و به همین دلیل یکی از پردرآمدترین مدیران فوتبال جهان به شمار میرود.
«فعلا باید اینفانتینو را پایین بکشیم»
یکی از افراد نزدیک به مونتاگلیانی، ۶۰ ساله، که قرار است سال آینده برای تمدید ریاست خود بر کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کنکاکاف) نامزد شود، گفت: «تمرکز فعلا بر موضوع اصلی است. مهمترین مسئله در حال حاضر نامزدها نیستند، بلکه از بین رفتن اعتماد به رهبری فعلی فیفا است.»
با این حال، اگر برنامه مخالفان طی روزها و هفتههای آینده طبق انتظار پیش برود، مونتاگلیانی، مدیری عملگرا که از جمله دوستانش کارلو آنچلوتی است، باید درباره نامزدی خود تصمیم بگیرد. نامزدهای انتخابات ریاست فیفا باید تا ۱۸ نوامبر ثبتنام کنند و تا انتخابات ماه مارس فرصت چندانی برای جلب آرا باقی نخواهد ماند.
مونتاگلیانی که در فوتبال به مدیری خوشبرخورد شناخته میشود، در سالهای اخیر و با مدیریت حساس روابط سیاسی میان آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، مکزیک و زادگاهش کانادا، در جریان میزبانی مشترک جام جهانی، اعتبار بیشتری به دست آورده است.
شانس او از این جهت نیز افزایش یافته که به گفته طراحان تغییر در رأس فیفا، نامزدی از داخل اروپا تقریبا منتفی است. یوفا هدایت تلاشها علیه اینفانتینو را بر عهده دارد و بر اهمیت ایجاد «ائتلافها» تاکید میکند. از نگاه آنها، نامزد شدن فردی از خارج اروپا مانع از آن میشود که در آفریقا و آسیا این تصور ایجاد شود که اروپا بار دیگر در پی قبضه کردن قدرت است.
به گفته نزدیکان مونتاگلیانی، او در داخل فیفا چهرهای شناختهشده و محبوب است؛ آن هم در شرایطی که حمایت داخلی از اینفانتینو به سرعت در حال کاهش است.
در مراسمی که ۱۱ ماه پیش برای تجلیل از مونتاگلیانی در ونکوور برگزار شد، ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا و نفر دوم این سازمان پس از اینفانتینو، نیز حضور داشت.
چندین منبع مدعی هستند روابط گرافستروم و اینفانتینو در ماههای اخیر به شدت تیره شده است. گفته میشود گرافستروم از افزایش شدید قیمتها در جام جهانی امسال ناراضی بوده و همچنین از طرح خصوصیسازی ۲۰ میلیارد دلاری فیفا نیز بیاطلاع نگه داشته شده بود.
اگر گرافستروم نیز به مخالفان اینفانتینو بپیوندد، میتواند به یکی از مهمترین حامیان مونتاگلیانی تبدیل شود؛ مدیری که تاکنون احتمال رسیدن به ریاست فیفا را به طور کامل رد نکرده است.
مونتاگلیانی در ماه ژوئن و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نامزدی برای انتخابات سال ۲۰۳۱، زمانی که اینفانتینو در صورت انتخاب دوباره به سقف مجاز دورههای ریاست خواهد رسید، به گاردین گفت: «تا آن زمان خیلی مانده است. تمرکز من همیشه روی کنکاکاف بوده و خواهد بود. سال آینده خودم نیز انتخابات دارم و میخواهم دوباره نامزد شوم و کارم را در اینجا به پایان برسانم. هنوز کارهای زیادی در کنکاکاف باقی مانده است. آینده هرچه باشد، در آینده مشخص خواهد شد.»
بانفوذترین چهرههای فوتبال در آمریکای شمالی
مونتاگلیانی یکی از بانفوذترین چهرههای فوتبال آمریکای شمالی به شمار میرود. برخلاف بسیاری از مدیران فوتبال، ثروت خود را خارج از این ورزش به دست آورد. او ابتدا در شرکت Hogan & Cox Insurance Adjusters فعالیت کرد و سپس در حوزه کارگزاری بیمه و مدیریت ریسک به سمتهای اجرایی رسید و در نهایت شریک مستقل یک گروه بیمه شد.
فعالیت او در مدیریت فوتبال از زمانی آغاز شد که به عضویت هیات مدیره و سپس ریاست BC Soccer، نهاد فوتبال استان بریتیش کلمبیا، رسید. او در سال ۲۰۰۶ نایبرییس فدراسیون فوتبال کانادا شد و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ریاست این فدراسیون را بر عهده داشت.
کن سیم، شهردار ونکوور، سپتامبر گذشته مراسمی برای تجلیل از مونتاگلیانی برگزار کرد و از او به دلیل «نقش اساسی در ارتقای فوتبال کانادا در سطح جهانی» تقدیر کرد.
دوستی او با چهرههای سرشناس نیز به افزایش نفوذش کمک کرده است. کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل در جام جهانی امسال، از دوستان او است و دیهگو مارادونا نیز او را «پاپی» صدا میکرد.
مونتاگلیانی هرگز فوتبال حرفهای بازی نکرد، اما در مراسم سال گذشته از او به دلیل «یک عمر خدمت به فوتبال؛ از فعالیتهای اولیه در BC Soccer گرفته تا رهبری فدراسیون فوتبال کانادا و سپس نقشآفرینی در فیفا و کنکاکاف» تقدیر شد.
در مراسم شهرداری ونکوور گفته شد او نقش محوری در انتخاب کانادا به عنوان یکی از میزبانان جام جهانی ایفا کرده و «الهامبخش ورزشکاران جوان در ونکوور و سراسر کانادا بوده است. همچنین برای ارتقای جایگاه فوتبال کانادا، از جمله میزبانی موفق جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۵، تلاش خستگیناپذیری انجام داده است.»
مونتاگلیانی در آن مراسم گفت: «اینکه روزی به نام من نامگذاری شود، افتخاری غیرقابل تصور و عمیقا فروتنکننده است که تا پایان عمر آن را گرامی خواهم داشت.»
مونتاگلیانی چگونه به ریاست کنکاکاف رسید؟
مونتاگلیانی یک سال پس از بازداشت جفری وب، رییس پیشین کنکاکاف، به ریاست این کنفدراسیون رسید. وب یکی از ۴۱ متهم پرونده بزرگ فساد فیفا در سال ۲۰۱۵ بود که با اتهامهای متعدد مرتبط با فساد روبهرو شد.
بیتردید او توانسته است کنکاکاف را به شرایطی باثباتتر هدایت کند، اما دوران ریاستش خالی از جنجال نبوده است.
در سال ۲۰۲۱، بازیکنان تیم زنان ونکوور وایتکپس خواستار تعلیق مونتاگلیانی شدند.
این درخواست پس از آن مطرح شد که انتقادها از نحوه رسیدگی فدراسیون فوتبال کانادا به اتهامهای مطرحشده علیه باب بیراردا، مربی تیم زنان ونکوور وایتکپس و تیم زیر ۲۰ سال زنان کانادا، بالا گرفت.
بیراردا که بعدها به دلیل آزار جنسی بازیکنان به چندین دهه زندان محکوم شد، پس از نخستین مطرح شدن اتهامها تنها با یک بررسی محدود از سوی یک وکیل محلی روبهرو شد و مدتی بعد از سمت خود کنار گذاشته شد.
گفته میشود مونتاگلیانی، زمانی که نایبرییس فدراسیون فوتبال کانادا بود، ریاست جلسهای را بر عهده داشت که در آن به بازیکنان گفته شد بیراردا به دلایل نامشخص پزشکی از سمت خود کنار رفته است.
مونتاگلیانی هرگونه تخلف را رد کرده و گفته است: «قطعا این اتهامها با جدیت بررسی شدند.»
همه این موارد از نگاه اینفانتینو دور نخواهد ماند؛ آن هم در شرایطی که فشارها و تلاشها برای کنار زدن او هر روز بیشتر میشود.