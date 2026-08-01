باشگاه استقلال خبر داد مریم ایراندوست، سرمربی تیم فوتبال زنان این باشگاه شده است. ایراندوست، که یکی از پرافتخارترین فوتبالیستهای زن ایران به شمار میرود، پیش از این سرمربی تیم ملی زنان ایران هم بوده است. او همچنین سابقه هدایت ملوان و سپاهان را هم در کارنامه دارد.
تیم ملی زنان ایران با ایراندوست به مرحله نهایی جام قهرمانی آسیا رسید.
او همراه ملوان قهرمان لیگ دسته اول و نایبقهرمان لیگ برتر شد و با سپاهان هم عنوان نایبقهرمانی لیگ برتر فوتبال زنان ایران را به دست آورد.
ایراندوست در دوران بازی، با پیراهن ملوان بیش از ۹۰ بازی رسمی انجام داد، ۴۱ گل به ثمر رساند و همراه این تیم چهار عنوان قهرمانی و شش نایبقهرمانی لیگ برتر فوتبال زنان ایران را کسب کرد.
روزنامه تلگراف در گزارشی نوشته که یوفا در حال بررسی استفاده از طرح محرمانهای است که سالها پیش خود اینفانتینو برای جدایی از فیفا تهیه کرده بود: «با وجود عقبنشینی تحقیرآمیز اینفانتینو و تضعیف شدید موقعیتش، هنوز ضربه نهایی به مدیری که به مهارت در بقا مشهور است وارد نشده است.»
تا بامداد امروز که طرح ۱۵ میلیارد پوندی جیانی اینفانتینو برای واگذاری بخشی از جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی شکست خورد، فشارها هر ساعت بیشتر میشد. از ساعت ۱۰ صبح جمعه، متحدانش یکی پس از دیگری از او فاصله گرفتند و تا ظهر، نخستوزیر بریتانیا نیز به جمع کسانی پیوست که خواستار استعفای او از ریاست فیفا شدند.
سرانجام، شامگاه جمعه، اینفانتینو عقبنشینی کرد و طرح جنجالی فروش را کنار گذاشت و پذیرفت که این طرح «باعث ایجاد اختلاف» شده است.
هرچند که یکی از مخالفان اصلی جیانی اینفانتینو روز جمعه و پیش از این عقبنشینی به تلگراف گفته بود: «حتما دیگر کارش تمام شده است.»
با وجود عقبنشینی تحقیرآمیز اینفانتینو و تضعیف شدید موقعیتش، هنوز ضربه نهایی به مدیری که به مهارت در بقا مشهور است وارد نشده است. تا زمانی که او در قدرت باقی بماند، لابی گستردهای پشت صحنه برای کنار زدنش ادامه خواهد داشت.
یوفا از طرح قدیمی اینفانتینو علیه خودش استفاده میکند
یوفا، جایی که اینفانتینو مسیر مدیریتی خود را طی کرد و به سمت دبیرکل رسید، اکنون اصلیترین بازیگر در تلاش برای برکناری اوست. این سازمان به ریاست الکساندر چفرین اداره میشود؛ فردی که در اعتراض به دخالت اینفانتینو در پرونده فولارین بالوگان، فینال جام جهانی را تحریم کرد.
تلگراف اسپورت در گزارشی که شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، خبر داده است که یوفا اکنون نقشهای برای کنار زدن اینفانتینو در اختیار دارد؛ نقشهای که نویسنده آن خود اینفانتینو است.
آخرین بحران بزرگ سیاسی فوتبال بیش از یک دهه پیش و همزمان با سقوط سپ بلاتر بر اثر پرونده فساد رخ داد. با تشدید آن بحران، گفته میشود اینفانتینو که آن زمان در یوفا فعالیت میکرد، به طور محرمانه طرحی برای خروج یوفا از فیفا تهیه کرده بود. این طرح هرگز به طور رسمی مطرح نشد، اما نقشه او برای جدایی دائمی از فیفا و تشکیل یک نهاد موازی در فوتبال جهان هرگز به طور کامل فراموش نشد.
یکی از افراد مطلع گفت: «او تصور میکرد هیچکس آن اسناد را نگه نداشته، چون همه اعضای آن تیم رفته بودند، اما همه آنها این طرحها را دور نریختند.»
به گفته او «یوفا اکنون در حال بررسی استفاده از همان طرحها علیه خود اوست.»
البته این پیشنهادهای محرمانه با طرح سال ۲۰۱۷ برای ایجاد لیگ جهانی ملتها به رهبری یوفا تفاوت دارد؛ طرحی که پس از آن و زمانی مطرح شد که اینفانتینو یک سال بود ریاست فیفا را بر عهده داشت.
یافتن رهبر جدید
کلید کنار زدن اینفانتینو، یافتن یک رقیب جدی برای اوست و منابع میگویند تلاشها در این زمینه آغاز شده است.
به گفته یکی از کشورهای تاثیرگذار اروپا، پس از دوران بلاتر و اکنون اینفانتینو، تکرار چنین اشتباهی غیرقابل قبول است و فوتبال به فردی «وحدتآفرین» نیاز دارد.
در میان مدیران یوفا، ویکتور مونتاگلیانی، رییس کونکاکاف، از احترام زیادی برخوردار است. یکی از منابع گفت: «او تواناییهای مدیریتی بسیار بالایی دارد.»
ناصر الخلیفی، رییس پاریسنژرمن، علاقه خود را برای نامزدی رد کرده است. شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا، که در انتخابات سال ۲۰۱۶ با اختلاف اندکی به اینفانتینو باخت، نیز از گزینههای احتمالی محسوب میشود.
اینفانتینو پیش از این اعلام کرده بود قصد دارد سال آینده برای چهارمین دوره نامزد شود و تا پیش از این هفته، تصور میشد آرای لازم را در اختیار دارد.
در هفتههای اخیر، انگلستان نیز در میان حدود ۲۰۰ کشوری بود که از نامزدی او حمایت کرده بودند، اما با توجه به اینکه مهلت معرفی نامزدهای جایگزین تا ۱۸ نوامبر است، تحولات این هفته احتمال حضور یک رقیب جدی را افزایش داده است.
جلب حمایت کشورهای کوچک
اینفانتینو با پنهان نگه داشتن طرح سرمایهگذاری خصوصی حتی از شورای فیفا، ممکن است مرتکب اشتباه بزرگی شده باشد.
به گفته یکی از مقامهای فوتبال اروپا، این بحران فرصتی برای بازسازی روابط با کشورهای کوچک، چه در اروپا و چه در سایر قارهها، فراهم کرده است.
اینفانتینو تا پیش از این به دلیل افزایش درآمدهای فیفا و حمایت مالی از فدراسیونهای کوچک، موقعیت مستحکمی داشت. درآمد ۱۳ میلیارد دلاری چرخه اخیر جام جهانی، دوستان زیادی برای او ایجاد کرده بود.
اما توافق جدید برای واگذاری سهام، از نگاه بسیاری از فدراسیونها توهینآمیز تلقی شد.
کارلوس کوردیرو، مشاور اینفانتینو و رییس پیشین فدراسیون فوتبال آمریکا، در بیانیه استعفای خود نوشت این طرح «توافقی بد» است.
او گفت: «فیفا هماکنون به منابع مالی فوقالعادهای دسترسی دارد. این سازمان میلیاردها دلار ذخایر مالی و هیچ بدهی ندارد. اگر فدراسیونهای عضو معتقدند سرمایه بیشتری برای توسعه فوتبال لازم است، فیفا همین حالا هم توان مالی لازم را از محل منابع موجود خود دارد.»
او افزود: «در چنین شرایطی، فروش بخشی دائمی از ارزشمندترین دارایی فوتبال برای تامین ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هیچ توجیهی ندارد و در واقع آینده فوتبال را گرو میگذارد.»
به باور مخالفان، اینفانتینو با این طرح، ابزار اصلی خود برای جلب حمایت کشورها را از دست داده است.
تلاش برای رای عدم اعتماد
۳۶ عضو شورای فیفا، بدون احتساب اینفانتینو، اکنون نفوذ بیشتری نسبت به سالهای اخیر دارند و بسیاری از آنها از نحوه مدیریت او، بهویژه پس از پرونده فولارین بالوگان، ناراضی هستند.
در تئوری، شورای فیفا میتواند رای عدم اعتماد به اینفانتینو را مطرح کند، اما احتمال بیشتری وجود دارد که چنین اقدامی از سوی ۲۱۱ فدراسیون عضو دنبال شود.
در هر دو حالت، باید نشست فوقالعاده برگزار شود، زیرا جلسه بعدی شورای فیفا تا ماه نوامبر برنامهریزی نشده است.
یوفا محتملترین گزینه برای درخواست برگزاری کنگره فوقالعاده فیفاست. بر اساس ماده ۲۵ بند ۴ اساسنامه فیفا، درخواست ۲۰ درصد اعضا، یعنی ۴۳ کشور، برای برگزاری چنین نشستی کافی است و یوفا با ۵۵ عضو به تنهایی این حد نصاب را در اختیار دارد.
افزایش فشار سیاسی
اگر اینفانتینو از بحران این هفته جان سالم به در ببرد، امیدوار خواهد بود که دموکراتها در انتخابات ماه نوامبر کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست نیاورند.
جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیقاتی گسترده درباره روابط اینفانتینو و دونالد ترامپ را دنبال میکند.
راسکین، فیفا را به «کلاهبرداری آشکار در ابعاد عظیم» متهم کرده است.
منابع آگاه میگویند او این هفته با شماری از مدیران ارشد فیفا و یوفا درباره گامهای بعدی گفتوگو کرده است.
در میان آنها کوین لامور، مدیر عملیاتی فیفا، نیز حضور داشت. او در بیانیهای به آسوشیتدپرس اعلام کرد کارکنان فیفا به دلیل عدم شفافیت اینفانتینو درباره طرح سرمایهگذاری خصوصی «فریب خوردهاند» و «شایسته رفتاری بهتر از تحقیر و ارعاب هستند.»
لیزه کلاونس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، نیز وضعیت کنونی را «بسیار جدی» توصیف کرده و پیشتر پرونده بالوگون را به کمیته اخلاق فیفا ارجاع داده بود.
با این حال، برخی معتقدند اینفانتینو باید در یک روند کاملا مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
در مجموع، مخالفان اینفانتینو اکنون جسورتر از گذشته شدهاند و به رهبری یوفا، همه راههای ممکن را برای پایان دادن به دوران ریاست او بررسی میکنند.
نشریه اتلتیک خبر داده که رائول آسنسیو، مدافع رئال مادرید، در ماه سپتامبر به اتهام انتشار ویدیوی خصوصی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی محاکمه خواهد شد. این درحالی است که هر دو شاکی شکایت خود را از او پس گرفتهاند.
آسنسیو با دو اتهام روبهرو است: انتشار ویدیوی خصوصی بدون رضایت و به اشتراک گذاشتن ویدیوی جنسی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی.
او همراه با سه بازیکن سابق آکادمی رئال مادرید، فرران رویس، خوان رودریگس و آندرس گارسیا، محاکمه خواهد شد.
این سه نفر به ضبط و انتشار ویدیوهای دارای محتوای جنسی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی و یک زن دیگر متهم هستند.
قاضی پرونده روز پنجشنبه، در جلسه مقدماتی پیش از آغاز دادگاه، تمامی درخواستهای وکلای مدافع چهار متهم را رد کرد. دادگاه قرار است روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۶ شهریور در گران کاناریا برگزار شود.
وکلای مدافع خواستار حذف برخی مدارک، از جمله اطلاعات بهدستآمده از تلفنهای همراه متهمان که پلیس اسپانیا ضبط کرده بود، شده بودند.
بر اساس اسناد دادگاه که اتلتیک میگوید مشاهده کرده است، قاضی اعلام کرد ضبط تلفنهای همراه «نیازی به رضایت مالکان آنها ندارد. همه متهمان پیش از بازداشت، از اطلاعات خود در فضای ابری نسخه پشتیبان تهیه کرده و سپس محتوای تلفنهایشان را حذف کردند؛ اقدامی که بهوضوح تلاشی برای مختل کردن روند تحقیقات درباره وقایع گزارششده بود.»
این پرونده به فیلمبرداری، بدون رضایت، از یک رابطه جنسی در بخش خصوصی یک باشگاه ساحلی در جزایر قناری در خرداد ۱۴۰۲ و همچنین انتشار همان ویدیو، باز هم بدون رضایت، مربوط میشود.
اتهام آسنسیو
آسنسیو متهم نیست که در وقوع این رابطه یا فیلمبرداری آن نقشی داشته باشد، اما گفته میشود او درخواست دریافت این ویدیوها را کرده و آنها را به دوست دیگری نشان داده است؛ اقدامی که بر اساس ماده ۷۷ قانون کیفری اسپانیا میتواند دو جرم علیه حریم خصوصی محسوب شود.
این مدافع ۲۳ ساله بر اساس بندهای ۲ و ۵ ماده ۱۹۷ قانون کیفری اسپانیا، به افشای تصاویر ثبتشده بدون رضایت و انتقال آنها به اشخاص ثالث متهم شده است.
هر دو شاکی اکنون شکایت خود را از آسنسیو پس گرفتهاند، اما قاضی اعلام کرده است که آنها باید این موضع را در دادگاه نیز تکرار کنند تا از نظر حقوقی معتبر شناخته شود. هر دو شاکی همچنان علیه سه متهم دیگر، یعنی فرران رویس، خوان رودریگس و آندرس گارسیا، اتهام مطرح کردهاند.
آسنسیو همواره بیگناهی خود را اعلام کرده است. او در ماه مه ۲۰۲۵ در بیانیهای گفت: «من در هیچ رفتاری که آزادی جنسی هیچ زنی، بهویژه افراد زیر سن قانونی، را نقض کرده باشد، مشارکت نداشتهام.»
دادستانی اسپانیا در تابستان سال گذشته برای آسنسیو درخواست دو سال و نیم حبس و برای هر یک از سه متهم دیگر نیز درخواست مجازات زندان کرده بود.
اتلتیک مینویسد در خلاصه پروندهای که از دادستانی گرفته، آمده است که هر دو شاکی در نتیجه این اتفاقها به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شدهاند.
آسنسیو که اهل لاس پالماس در جزایر قناری است، تاکنون ۸۰ بار برای رئال مادرید به میدان رفته است. او پیشتر به تیم ملی اسپانیا دعوت شده، اما هنوز نخستین بازی خود را انجام نداده است.
این اتهامها چگونه مطرح شد؟
شکایت نخست را دختر کمسنتر، همراه با مادرش، روز ۶ سپتامبر ۲۰۲۳ در دفتر گاردیا سیویل در شهر سانتا ماریا د گویا، در نزدیکی لاس پالماس در شمال گران کاناریا، ثبت کرد. پس از آن، شاکی دوم نیز شکایت خود را ارائه داد.
بر اساس اظهارات این دو نفر که همان سال در رسانههای اسپانیایی منتشر شد، آنها همان روزی که متوجه شدند از آنها فیلمبرداری شده، از بازیکنان خواسته بودند ویدیوها را حذف کنند.
یکی از دو شاکی نیز در گفتوگویی بدون ذکر نام با روزنامه دیاریو آاس در سپتامبر ۲۰۲۳ گفت بازیکنان به آنها گفته بودند ویدیوها را حذف خواهند کرد، اما در عوض آنها را «به تلفنهای همراه دیگر منتقل کردند.»
بر اساس اظهارات منتشرشده، این دو نفر تا ماه اوت متوجه نشده بودند که ویدیوها همچنان وجود دارد و در حال دستبهدست شدن است. آنها زمانی از حذف نشدن ویدیوها مطلع شدند که یکی از آشنایانشان به آنها گفت این ویدیو را دیده است.
روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، چند مامور گاردیا سیویل با لباس شخصی به محل تمرین رئال مادرید رفتند و از مانوئل فرناندس، مدیر آکادمی باشگاه، خواستند آنها را تا رختکن همراهی کند.
سه بازیکن بازداشت شدند و در ابتدا از آسنسیو فقط به عنوان شاهد تحقیق شد، اما هنگام ثبت اظهارات، وضعیت او از شاهد به مظنون تغییر کرد.
در ویدیویی که از افسانه چترنور، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران و خانم گل چهار دوره لیگ برتر منتشر شده، او روبهروی غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، نشسته و از نداشتن شغل پس از بازنشستگی از فوتبال میگوید.
او سوابق ورزشیاش را توضیح میدهد و از اژهای میخواهد برای استخدام شدنش کاری کند. تصویر زنی با چنین کارنامهای که برای بهدستآوردن یک شغل معمولی از یکی از مسئولان سیاسی - امنیتی جمهوری اسلامی درخواست کمک میکند، فقط روایت مشکلات شخصی یک فوتبالیست نیست؛ این صحنه، تصویری است از جایگاهی که جمهوری اسلامی برای زنان فوتبالیست ساخته است.
در یک ساختار عادی، اشتغال یک ورزشکار نه به رئیس قوه قضاییه مربوط است و نه باید از مسیر ملاقات با یک مسئول امنیتی و طلب کمک از او پیگیری شود. اما در جمهوری اسلامی، حقوق اولیه از مسیرهای عادی خارج میشوند و به لطف، سفارش و دستور مسئولان وابسته میمانند.
ورزشکار زن ابتدا از قرارداد حرفهای، امنیت شغلی، حق پخش، پوشش رسانهای و آینده شغلی محروم میشود و سپس برای بخشی از همان حقوق ازدسترفته باید مقابل قدرت بنشیند و درخواست کند.
هیچکس از یک فوتبالیست انتظار ندارد در برابر حکومتی که برای معترضان صف اعدام به راه انداخته، به مبارزی سیاسی تبدیل شود؛ اما میان مبارزهکردن و اینگونه طلب لطف از قدرت، فاصله زیادی است.
شاید برای فهم بهتر این وضعیت زنان، بد نباشد که سرنوشت دیگر فوتبالیستهای زن ایران را کنار این تصویر بگذاریم؛ نه برای آنکه بازیکنان را مقابل یکدیگر قرار دهیم، بلکه برای دیدن راههای متفاوتی که ساختار جمهوری اسلامی پیش پای آنها میگذارد.
زهرا علیزاده در اعتراض به کشتار معترضان دیماه از تیم ملی کنارهگیری کرد. پست او چند ساعت بعد، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره تهدیدهای امنیتی علیه بازیکنان و خانوادههایشان و فشار برای حذف مطالب اعتراضی، از اینستاگرام پاک شد.
علیزاده بازیکنی حاشیهای نبود؛ او در انتخابی جام قهرمانی آسیا که ایران را به استرالیا رساند، مقابل بوتان گل زد و مقابل سنگاپور پاس گل داد. او دیگر به تیم ملی دعوت نشد و چند ماه بعدتر هم کلا از فوتبال خداحافظی کرد. اینجا ساختار به بازیکن پیام میدهد که حق بازیکردن تا زمانی محفوظ است که درباره کشتهشدن مردم واکنشی نشان ندهید.
چند هفته بعد، در استرالیا، شماری از بازیکنان و اعضای تیم برای دریافت ویزای بشردوستانه اقدام کردند. هفت نفر در مقطعی این مسیر را پذیرفتند، اما پنج نفر بعدتر تصمیمشان را تغییر دادند و بازگشتند؛ آن هم در فضایی آکنده از اضطراب، نگرانی برای امنیت خانوادهها، نظارت افراد حراستی فدراسیون و گزارشهایی درباره فشارهای مستقیم و غیرمستقیم. نه ماندن تصمیم سادهای بود و نه بازگشت را میتوان آزادانه و بدون توجه به آن شرایط تفسیر کرد.
اما حکومت از همین بحران هم نمایش ساخت. بازیکنان بازگشته به میدان ولیعصر برده شدند تا نشانه «عشق به وطن» و شکست پروژه پناهندگی معرفی شوند.
بعدتر گلنوش خسروی، دیگر ملیپوش فوتبال زنان ایران، با میکروفون میان جمعیت مراسم حکومتی راه افتاد و از مردم درباره تیم ملی زنان و ماجرای استرالیا پرسید؛ ماجرایی که خودش یکی از افراد دخیل در آن بود. مصاحبهشوندگان از بازیکنان بازگشته تشکر میکردند، میگفتند دوستشان دارند و به آنها افتخار میکنند، اما همان بازیکن تیم ملی را که روبهرویشان ایستاده بود نمیشناختند.
این شاید تصویری از نسبت جمهوری اسلامی با فوتبال زنان باشد؛ حکومتی که مردم را برای تشویق بازیکنان به میدان میآورد، اما طی سالها کاری کرده که همان مردم حتی چهره ملیپوشان را نمیشناسند.
بازیکن در این نمایش، نه یک ورزشکار مستقل با هویت، سابقه و حقوق حرفهای، بلکه وسیلهای برای اثبات روایت حکومت است. باید مقابل دوربین از بازگشتش تشکر شود، حتی اگر کسی نداند زنی که میکروفون در دست دارد خودش عضو همان تیم است.
در این میان، یکی بهدلیل اعتراض حذف میشود، دیگری خانهاش را بدون فرصت خداحافظی ترک میکند، یکی بازمیگردد و در قاب تبلیغاتی قرار میگیرد و دیگری مقابل رئیس قوه قضاییه برای شغل التماس میکند.
اینها انتخابهای یکسانی نیستند و صاحبانشان هم مسئولیت یکسانی ندارند؛ اما همه محصول ساختاریاند که برای زن فوتبالیست فقط چند نقش میشناسد؛ ساکت، مهاجر، ابزار تبلیغات یا متقاضی لطف. آنچه در هیچیک از این قابها دیده نمیشود، ورزشکار مستقلی است که موفقیتش بتواند برای او شأن، امنیت و آیندهای در ایران بسازد.
پس از یوفا، کونکاکاف اعلام کرد هر ۴۱ فدراسیون عضو این کنفدراسیون طرح جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای تاسیس «فیفا فوروارد اینترپرایز» و فروش بخشی از منافع تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی را رد کردند و خواستار شفافیت بیشتر و رعایت کامل سازوکارهای حکمرانی فیفا شدند.
هر ۴۱ عضو کونکاکاف روز پنجشنبه برای بررسی این پیشنهادها تشکیل جلسه دادند.
اتلتیک به نقل از یک منبع آگاه از این نشست نوشت که اکثریت قاطع اعضای کونکاکاف اعتقاد داشتهاند که در حال از دست دادن اعتماد خود، به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، هستند. برخی هم گفتهاند اعتمادشان را از دست دادهاند.
منبع دومی هم این توصیف را اندکی شدیدتر از برداشت خود از جلسه دانست، اما تایید کرد که نگرانیهای گستردهای درباره شیوه کنونی رهبری و شفافیت در فیفا وجود دارد.
کونکاکاف پس از پایان نشست، با انتشار بیانیهای اعلام کرد این پیشنهادها را رد کرده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یوفا اعلام کرد هر ۵۵ عضو اروپایی آن، در صورت کنار گذاشته نشدن این طرح، همه رقابتهای فیفا از جمله جام جهانی را تحریم خواهند کرد.
در بیانیه کونکاکاف آمده است: «در این نشست، اعضا نگرانی عمیق خود را درباره نبود روند قانونی مناسب در تدوین این پیشنهاد، مهلت بسیار کوتاه تعیینشده و همچنین نبود بررسی یا تایید آن از سوی نهادهای ذیربط حکمرانی فیفا ابراز کردند. همچنین این پرسش مطرح شد که پس از سودآورترین جام جهانی تاریخ، چه نیازی به جذب سرمایهگذاری خصوصی برای تامین مالی برنامههای جدید و فعلی فیفا فوروارد وجود دارد.
این گفتوگوها بر ضرورت شفافیت بیشتر و رعایت اصول صحیح حکمرانی تاکید کرد.
به همین دلایل، کونکاکاف و ۴۱ فدراسیون عضو آن:
- این پیشنهاد را رد کردند. - از اعضای خود در شورای فیفا خواستند با فیفا وارد گفتوگو شوند تا مشخص شود چگونه میتوان از ذخایر مالی موجود فیفا برای افزایش بودجه برنامه فیفا فوروارد و توسعه فوتبال در منطقه استفاده کرد. - همچنین از اعضای خود در شورای فیفا خواستند به رییس فیفا اعلام کنند که هر موضوعی باید مطابق اساسنامه فیفا و از طریق کارکنان اجرایی و شورای فیفا، روندهای صحیح حکمرانی را طی کند.»
فیفا چه نیازی به سرمایهگذار دارد؟
کونکاکاف پیشتر نیز به شدت از نحوه مطرح شدن این طرح از سوی فیفا انتقاد کرده بود. این کنفدراسیون چهارشنبه شب نیز جلسهای برگزار کرده بود که در آن، نگرانیهایی درباره روند تصمیمگیری، شیوه حکمرانی و همچنین این پرسش مطرح شد که چرا فیفا، با وجود منابع مالی فراوان، به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد.
فدراسیونهای عضو کونکاکاف سال گذشته میزبان جام جهانی باشگاهها و تابستان امسال میزبان جام جهانی مردان بودند. همچنین جام جهانی زنان ۲۰۳۱ نیز به میزبانی چهار عضو کونکاکاف، یعنی آمریکا، مکزیک، جاماییکا و کاستاریکا برگزار خواهد شد.
فیفا روز سهشنبه اعلام کرد قصد دارد بخشی از سهام اقلیت یک نهاد جدید را که به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی برای مدیریت رقابتهای اصلی خود، از جمله جامهای جهانی و جام جهانی باشگاهها، تاسیس میکند، واگذار کند.
این نهاد جدید «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) نام خواهد داشت و مسیولیت فعالیتهای تجاری فیفا را بر عهده میگیرد. خود فیفا همچنان نهاد حاکم بر فوتبال جهان باقی میماند و مالکیت اکثریت سهام این شرکت را حفظ خواهد کرد. فیفا در بیانیهای اعلام کرد قصد دارد حداکثر ۲۱ درصد از سهام این شرکت را واگذار کند و از این طریق ۴.۲ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جذب سرمایه داشته باشد. این منابع میتواند بلافاصله در اختیار فدراسیونهای عضو قرار گیرد.
پس از موج گسترده انتقادها، اینفانتینو در گفتوگویی با رسانه فیفا گفت این پیشنهاد «الزامآور نیست» و تاکید کرد برای اجرایی شدن، به موافقت اکثریت ۲۱۱ فدراسیون عضو و همچنین شورای فیفا نیاز دارد.
پس از اعلام این طرح در روز سهشنبه، کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد «ناامیدکننده است که موضوعی با این اهمیت، پیش از آنکه خانواده فوتبال آسیا فرصت بررسی و گفتوگو درباره آن را از طریق سازوکارهای رسمی و شناختهشده حکمرانی پیدا کند، به عرصه عمومی راه یافته است.»
در مقابل، کنفدراسیون فوتبال آفریقا اعلام کرد در روند مشورت درباره این طرح مشارکت داشته و از فدراسیونهای عضو خود خواسته است پیشنهادها را به طور مستقل بررسی کنند.
درحالی که فدراسیون فوتبال اعلام کرده دو هفته دیگر فصل جدید لیگ برتر را شروع میکند، خبرهایی منتشر شده که نشان میدهد قرار نیست مسابقات با حضور تماشاگر برگزار شود. این درحالی است که ۷ ماه از آخرین حضور تماشاگران در استادیومها میگذرد.
پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی بهدلیل هراس از گسترش اعتراضات، مسابقات فوتبال را بدون تماشاگر برگزار کرد.
پس از آن هم با شروع جنگ ۴۰ روزه، لیگ برتر تعطیل شد و در نهایت نیمهکاره ماند.
درواقع در ۷ ماه گذشته ورود تماشاگر به استادیومها برای تماشای مسابقات فوتبال، ممنوع بوده است.
اما امروز خبرهایی درباره تصمیم جمهوری اسلامی برای بدون تماشاگر برگزارشدن مسابقات فصل جدید منتشر شد.
علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال در گفتگویی با خبرنگاران افشا کرد که قرار است لیگ بدون تماشاگر برگزار شود: «این پیام خوبی نیست. ما مدعی AFC هستیم که چرا میزبانی را گرفته است. برگزاری مسابقات بدون تماشاگر، پیام میدهد که شرایط آماده نیست.»
پس از او، حمید استیلی، بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی هم گفت: «از تقویم منظم، مهمتر، حضور تماشاگر است. در هر استادیومی، باید تماشاچی حضور داشته باشد. اگر تماشاگر نباشد، بازی روح ندارد. امیدوارم بازیها با برنامه و حضور تماشاگر باشد.»
همچنین، مهدی فنونیزاده، دیگر بازیکن پیشین پرسپولیس گفت: «خواهشی که از سازمان لیگ دارم این است که اجازه حضور هواداران در بازیها را بدهند. حداقل به ۳۰ درصد اجازه بدهند.»
بازسازی بیپایان استادیوم آزادی
از سوی دیگر، سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه سه هفته ابتدایی لیگ بیست و ششم را اعلام کرد و محل میزبانی استقلال و پرسپولیس از حریفان خود را خالی گذاشت.
این درحالی است که مسئولان ورزش جمهوری اسلامی وعده داده بودند که استادیوم آزادی برای فصل جدید فوتبال ایران در سال ۱۴۰۵، میزبان مسابقات و تماشاگران باشد، اما درحالی که عملیات بازسازی سکوها و برخی از دیگر امکانات استادیوم در مراحل پایانی بود، در هفتههای گذشته، چمن استادیوم بهطور ناگهانی و در اقدامی مبهم، جمع شد و به نوشته فارس، تا نیمفصل در دسترس نخواهد بود.
نکته اینکه، مدیران پرسپولیس به استقبال بازی بدون تماشاگر هم رفتهاند؛ سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفته «در صورتی که بازیها بدون حضور هواداران باشد در استادیوم دستگردی (پاس) و در صورت حضور هواداران در ورزشگاه قلعه حسنخان میزبانی خواهیم کرد.»
محمد دادکان، رییس پیشین فدراسیون فوتبال در سالهای اخیر چندبار گفته که پیشبینی میکند «جمهوری اسلامی دیگر اجازه حضور تماشاگران در استادیوم آزادی را نمیدهد و حتی در این ورزشگاه، مسابقه فوتبال هم برگزار نمیشود.» پیشبینی که تاکنون به وقوع پیوسته است.