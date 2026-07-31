علی مطهری، نایب رییس پیشین مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفت: «دشمن گستاخیهای خیلی بزرگی انجام داده است. گرفتن انتقام هم حرف درستی بود و البته به این معنا نیست حتما یک ایرانی انتقام را میگیرد، بلکه ممکن است یک آمریکایی یا آفریقایی این اقدام را انجام دهد.»
او ادامه داد: «هر انسان آزادهای که با ظلم مبارزه میکند، میتواند انتقام رهبر و فرماندهان ما را بگیرد.»
مطهری اضافه کرد: «بسیاری از اروپاییها و کشورهای منطقه از اینکه جمهوری اسلامی مقابل اسرائیل و آمریکا ایستاده، خوشحالند.»
نتایج یک پژوهش تازه نشان میدهد چاقی ممکن است با افزایش برخی مولکولهای چربی که به مغز راه پیدا میکنند، عملکرد دفاعی سیستم ایمنی مغز را مختل کرده و به تجمع زیانبار پروتئینهای آمیلوئید، یکی از ویژگیهای زیستی اصلی مرتبط با بیماری آلزایمر، دامن بزند.
به گزارش وبسایت «ساینسدیلی»، پژوهشگران موسسه «هیوستون متودیست» در آمریکا فرایندی را شناسایی کردهاند که میتواند چاقی را با بیماری آلزایمر مرتبط کند.
نتایج این پژوهش که در نشریه «مولکولار نورودژنریشن» منتشر شده، حاکی از آن است که چاقی، سطح گروهی از مولکولهای چربی موسوم به «فسفاتیدیل اتانول آمینها» (PEs) را در بافتهای بدن افزایش میدهد.
سپس این مولکولها در ذرات بسیار کوچکی قرار میگیرند که میتوانند در بدن حرکت کنند و به مغز برسند.
به گفته پژوهشگران، این ذرات پس از ورود به مغز، ارتباط میان سلولهای مغزی را مختل میکنند، به تضعیف عملکرد دفاعی سیستم ایمنی مغز میانجامند و به تجمع پروتئینهای آمیلوئید دامن میزنند.
تجمع آمیلوئید یکی از ویژگیهای زیستی اصلی مرتبط با بیماری آلزایمر است.
این یافتهها در ادامه پژوهشهای پیشین درباره ارتباط چاقی و آلزایمر منتشر شده است.
پژوهشی که سال ۱۴۰۴ در مرکز پزشکی «هیوستون متودیست» انجام شد، نشان داد ذراتی موسوم به «وزیکولهای خارجسلولی» که از بافت چربی آزاد میشوند، میتوانند از سد خونیـمغزی عبور کرده و با انتقال سیگنالهای زیانبار، تجمع پلاکهای آمیلوئید-بتا را در مغز تسریع کنند.
استیون وانگ، استاد مهندسی زیستپزشکی و یکی از سرپرستان پژوهش تازه، گفت نتایج این مطالعه نشان میدهد ارتباط میان چاقی و خطر آلزایمر را نباید صرفا یک مشکل متابولیک دانست.
او افزود شاید بتوان فرایندی را که این تغییرات را به مغز منتقل میکند، درمان کرد.
پژوهشگران همچنین دریافتند بازگرداندن تعادل این مولکولهای چربی، اختلال در تنظیم لیپیدها را کاهش میدهد.
اصلاح این عدم تعادل در مدلهای آلزایمر به بهبود عملکرد مغز و تواناییهای شناختی، از جمله حافظه، یادگیری، توجه و حل مساله، منجر شد.
بازگرداندن تعادل چربیها عملکرد مغز را بهبود داد
پژوهشگران معتقدند هدف قرار دادن این مولکولهای چربی یا مسیر انتقال آنها به مغز ممکن است بخشی از آسیبهای مرتبط با چاقی و آلزایمر را کاهش دهد.
بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا، بیش از شش میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این کشور با بیماری آلزایمر زندگی میکنند و پیشبینی میشود این تعداد تا سال ۲۰۶۰ به نزدیک ۱۴ میلیون نفر برسد.
لی یانگ، پژوهشگر و یکی از سرپرستان این تحقیق، تاکید کرد پیش از آنکه روشهای درمانی مبتنی بر این مولکولهای چربی برای پیشگیری یا درمان آلزایمر در انسان آزمایش شوند، به پژوهشهای بیشتری نیاز است.
با این حال، به گفته او، این یافتهها میتواند راهی برای مداخله زودهنگام در افرادی فراهم کند که وضعیت سلامت متابولیک آنها خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش میدهد.
در جریان حدود دو هفته حملات آمریکا از ۱۷ تیر تا دوم مرداد، مراکز نظامی جمهوری اسلامی در بیش از ۶۰ شهر و منطقه در ۱۷ استان هدف قرار گرفتند. بیشتر حملات بر پایگاهها و زیرساختهای دریایی و موشکی در جنوب ایران متمرکز بود و سپس بهطور محدودتر به غرب، مرکز و شمال کشور گسترش یافت.
این حملات سومین دور عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ۴۰ روزه بود و پس از دو دور کوتاه حمله در ۱۹ و ۲۰ خرداد و ۵ و ۶ تیرماه انجام شد. هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان، چهار استانی که مهمترین پایگاههای دریایی جمهوری اسلامی در آنها قرار دارند، بیشترین سهم از حملات را به خود اختصاص دادند.
سپاه پاسداران پنج منطقه دریایی در خلیج فارس و دو پایگاه مستقل در دریای عمان دارد که همه آنها در این حملات دو هفتهای هدف بمباران قرار گرفتند: منطقه اول صاحبالزمان در بندرعباس، منطقه دوم امام حسن در بوشهر، منطقه سوم امام حسین در ماهشهر، منطقه چهارم ثارالله در عسلویه و منطقه پنجم امام باقر در بندر لنگه.
علاوه بر اینها، دو پایگاه دریایی مستقل سپاه، امام علی در چابهار و امامت در جاسک، نیز در ساحل دریای عمان قرار دارند و بمباران شدند.
ارتش نیز چهار منطقه دریایی دارد که سه منطقه آن در جنوب بمباران شدند: منطقه اول امامت در بندرعباس، منطقه دوم ولایت در بوشهر و منطقه سوم نبوت در کنارک. در منطقه چهارم امام رضا، مربوط به ناوگان شمال، در این حملات دو هفتهای بمبارانی مشاهده نشد.
سیستان و بلوچستان؛ تمرکز بمبارانها بر چابهار و کنارک
سیستان و بلوچستان استانی است که بخشی از مهمترین مراکز دریایی جمهوری اسلامی در سواحل دریای عمان را در خود جای داده است. پایگاه دریایی مستقل امام علی نیروی دریایی سپاه، محل استقرار شناورهای رزمی و تجهیزات پشتیبانی، و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی بندر، در چابهار هدف قرار گرفتند.
برج کنترل کاربری دوگانه داشت و هم برای اهداف تجاری و ماهیگیری و هم برای رصد کشتیها و اهداف نظامی استفاده میشد. کنارک نیز، که منطقه سوم دریایی ارتش و پایگاه دهم شکاری نیروی هوایی در آن قرار دارند، در فهرست اهداف قرار داشت.
فرودگاههای ایرانشهر و سراوان نیز، که محل استقرار برخی مراکز وابسته به نیروهای مسلح، از جمله تیپهای لشکر ۸۸ زرهی ارتش، هستند، هدف حملات قرار گرفتند. ممکن است برخی یگانهای موشکی مخفی سپاه نیز در این منطقه بوده باشند و هدف بمباران قرار گرفته باشند.
پادگان نیروی زمینی ارتش در بمپور نیز بمباران شد و شماری از نیروهای آن، از جمله سربازان وظیفه کشته شدند. راسک نیز از دیگر اهداف این حملات بود.
استان هرمزگان؛ مهمترین کانون عملیات
هرمزگان استانی است که مهمترین مراکز فرماندهی، عملیاتی و لجستیکی نیروی دریایی سپاه و ارتش در آن مستقر هستند و به همین دلیل گستردهترین حملات را تجربه کرد.
جاسک و سیریک، در مسیر ورودی به تنگه هرمز، دو منطقهای هستند که بارها بمباران شدند. جاسک محل استقرار پایگاه دریایی مستقل امامت نیروی دریایی سپاه است که در سالهای اخیر به مرکز استقرار یگانهای دریایی و موشکی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود و از آن برای حمله به کشتیها استفاده میشد.
جاسک همچنین به دلیل دسترسی مستقیم به دریای عمان و نقش آن در کنترل مسیرهای منتهی به تنگه هرمز اهمیت ویژهای دارد. در شمال سیریک، طاهرویه نیز محل استقرار بخشی از زیرساختهای نظامی سپاه برای حمله به کشتیها در خروجی تنگه هرمز بود.
نیروی دریایی سپاه بارها از این منطقه به کشتیها و نفتکشها حمله کرد و از جمله فجیره، یکی از هفت امارت امارات متحده عربی، را هدف قرار داد. فجیره مقصد نهایی خط لوله نفتی ابوظبی–فجیره است که به امارات متحده عربی امکان میدهد با دور زدن تنگه هرمز و از مسیر خشکی، نفت صادراتی خود را به دریای عمان برساند.
جزایر راهبردی قشم، لارک، هنگام و هرمز، که بر تنگه هرمز اشراف دارند، از دیگر اهداف بمبارانشده در این دو هفته بودند. این جزایر شبکه تهاجمی دریایی جمهوری اسلامی را در دهانه تنگه هرمز تشکیل میدهند و محل استقرار یگانهای دریایی و موشکی و سامانههای تهاجمی ساحلی هستند.
مهمترین بخش حملات آمریکا در بندرعباس انجام شد که محل استقرار ستادهای نیروهای دریایی ارتش و سپاه هستند. بندرعباس علاوه بر این، شهری است که منطقه یکم دریایی سپاه، منطقه یکم دریایی ارتش، قرارگاه دریایی خاتمالانبیا، پایگاه نهم شکاری نیروی هوایی، اسکلههای نظامی، مراکز تعمیراتی، انبارهای لجستیکی و دیگر مراکز پشتیبانی در آن متمرکز شدهاند.
بندر رجایی، مهمترین معبر واردات و صادرات ایران، و پالایشگاه ستاره خلیج فارس، یکی از بزرگترین پالایشگاههای ایران که حدود چهل درصد بنزین کشور را تولید میکند، در این منطقه قرار دارند.
با این حال، بندر رجایی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس بهطور مستقیم بمباران نشدند؛ زیرا تمرکز اصلی حملات آمریکا بر زیرساختهای نظامی و پشتیبانی وابسته به نیروهای مسلح بود. زیرساختهای اقتصادی، با توجه به ضعف پدافندی جمهوری اسلامی، کاملاً در تیررس بودند، اما آمریکا در این حملات از بمباران آنها خودداری کرد.
بندر خمیر در غرب بندرعباس و برخی پلها و مسیرهای ارتباطی مورد استفاده در جابهجایی تجهیزات نظامی نیز هدف قرار گرفتند. بندر خمیر در مسیر مهم بندرعباس به شیراز قرار دارد.
حاجیآباد، در ۱۶۵ کیلومتری شمال بندرعباس، نیز که اهمیت راهبردی در اتصال بندرعباس به مناطق مرکزی ایران دارد، بمباران شد.
بندر لنگه نیز، که مقر منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس است، هدف حملات قرار گرفت. این منطقه دریایی سپاه مسئول عملیات نظامی در جزایر چهارگانه ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و سیری است.
ابوموسی و تنب بزرگ، به دلیل استقرار تفنگداران دریایی سپاه و قایقهای تندرویی که به کشتیها حمله میکردند، هدف بمباران قرار گرفتند.
تاسیسات نظامی کیش نیز، که بیشتر بهعنوان یک جزیره تجاری شناخته میشود، بمباران شد. شناور موشکانداز سپاه در بندر کنگ نیز، مانند بسیاری از شناورهای سپاه، هدف حمله قرار گرفت و غرق شد.
جزیره فارور نیز، که محل استقرار بخش دیگری از تفنگداران دریایی سپاه است، بمباران شد.
استان بوشهر؛ حملات شدید به مراکز موشکی سپاه
استان بوشهر یکی از مهمترین مراکز دریایی سپاه و همچنین بخشی از زیرساختهای پشتیبانی نیروی هوایی ارتش را در خود جای داده است.
مهمترین هدف در این استان، منطقه دوم دریایی سپاه امام حسن در شهر بوشهر بود که از یگانهای اصلی عملیاتی نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس به شمار میرود. همزمان، پایگاه ششم شکاری نیروی هوایی ارتش نیز هدف قرار گرفت؛ پایگاهی که در پشتیبانی و عملیات هوایی جنوب ایران نقش مهمی دارد.
دامنه حملات به شهر بوشهر محدود نماند و چغادک، خورموج، کنگان و دیر نیز، که محل استقرار یگانهای موشکی و پهپادی برای حمله به کشورهای جنوب خلیج فارس بودند، هدف حمله قرار گرفتند.
جزیره خارک، بهعنوان مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، نیز مورد حمله قرار گرفت، اما تاسیسات نظامی آن بمباران شد و نه تاسیسات نفتی. مراکز نظامی عسلویه نیز بهطور مشابهی بمباران شد.
کاملا آشکار بود که آمریکا در این حملات قصد بمباران اهداف اقتصادی، مانند فازهای بیستوچهارگانه گازی پارس جنوبی را که بسیار آسیبپذیر بودند، نداشت.
خوزستان؛ حمله به زیرساخت نظامی جنوب غرب ایران
در اهواز، مرکز استان خوزستان، مراکز فرماندهی و پشتیبانی نیروهای مسلح، از جمله تاسیسات و تجهیزات لشکر زرهی ۹۲ ارتش و مراکز موشکی سپاه که از آنجا حملاتی به سوی کویت انجام میشد، هدف حمله آمریکا قرار گرفتند.
در اطراف اهواز، مناطق نظامی حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه، از جمله منطقه مرزی چذابه، هدف قرار گرفتند. ماهشهر، جایی که ستاد منطقه سوم دریایی سپاه امام حسین مستقر است و یکی از مهمترین پایگاههای نیروی دریایی سپاه در شمال خلیج فارس محسوب میشود، از دیگر کانونهای حمله بود.
مراکز نظامی بندر خمینی نیز، که بندری راهبردی در کنار شهر ماهشهر است، از جمله اهداف بودند. هدف قرار گرفتن این مراکز، ادامه همان الگوی حمله به شبکه دریایی سپاه از چابهار تا بندرعباس و بوشهر و ماهشهر در شمال خلیج فارس بود.
در امیدیه، پایگاه پنجم شکاری نیروی هوایی ارتش هدف قرار گرفت؛ یکی از مراکز مهم دفاع هوایی در جنوب غرب ایران. عملیات سپس به بهبهان و هندیجان گسترش یافت؛ شهرهایی که برخی مراکز و زیرساختهای وابسته به نیروهای مسلح در آنجا قرار دارند.
تاسیسات اتمی در حال ساخت دارخوین، در منطقه شادگان، نیز هدف قرار گرفت. در این تاسیسات هنوز مواد هستهای وجود ندارد و این مرکز فاقد راکتور است.
در شمال استان، دزفول و اندیمشک نیز هدف حملات قرار گرفتند. اهمیت این دو شهر به استقرار پایگاه چهارم شکاری وحدتی و مجموعهای از تاسیسات نظامی، آموزشی و لجستیکی بازمیگردد که طی دهههای گذشته از مهمترین مراکز نیروی هوایی ارتش بودهاند.
حملات تنها به پایگاههای هوایی و دریایی محدود نماند و مراکز موشکی و پهپادی آبادان نیز، به دلیل نقش آن در حملات به کویت، هدف قرار گرفتند.
در مرحله پایانی، بمبارانها بهطور محدود به عمق ایران گسترش یافت و مناطق نظامی عمقیتر در جنوب، مانند شیراز، دژکرد و کیار در چهارمحال و بختیاری، نیز مورد حمله قرار گرفتند.
استانهای غربی؛ تمرکز بر انهدام پدافند هوایی و مراکز راداری
در استان ایلام، مناطق چوار و دینارکو آبدانان به دلیل استقرار برخی تاسیسات راداری و پدافندی هدف قرار گرفتند. یک منطقه در اطراف دهلران نیز بمباران شد.
در استان کرمانشاه، شهرهای اسلامآباد غرب (شاهآباد) و کنگاور، که میزبان سامانههای پدافند هوایی و برخی زیرساختهای موشکی هستند، هدف حملات قرار گرفتند.
منطقه ویسیان در استان لرستان و مراکز نظامی خرمآباد نیز، که محلی برای حملات موشکی دوربرد سپاه است، تحت حمله قرار گرفتند.
در استان همدان نیز پایگاه سوم شکاری شهید نوژه و سامانههای راداری و پدافندی اطراف آن در منطقه کبودرآهنگ هدف قرار گرفتند.
استانهای مرکزی؛ بمباران ذخایر موشکی و پهپادی
در استان یزد، شهرستان تفت که میزبان برخی تاسیسات نظامی و پشتیبانی است، هدف حملات قرار گرفت. در استان اصفهان نیز نائین هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران از استانهای مرکزیتر، مانند اصفهان و یزد، برای استقرار شهرهای موشکی خود استفاده میکند.
پس از بمباران گسترده یگانهای موشکی در مناطق غربی کشور، مانند کرمانشاه و لرستان، در دو جنگ قبلی، سپاه موشکهای دوربردتر خود را به مناطق مرکزی و شرقی ایران منتقل کرده است؛ با این حال، با توجه به توان بمبافکنهای راهبردی آمریکا و ظرفیت استفاده از هواپیماهای سوخترسان، بعید است این مراکز از بمباران در امان بمانند. تاسیسات اتمی آب سنگین خنداب اراک در استان مرکزی نیز بهطور مکرر و در چندین نوبت بمباران شد.
در شمالغرب کشور، پیرانشهر و بانه در استانهای آذربایجانغربی و کردستان، به دلیل موقعیت مرزی و استقرار برخی یگانهای نظامی و مرزبانی، هدف قرار گرفتند. برخی مناطق نظامی در اطراف تبریز، در استان آذربایجانشرقی، و سیلوانای ارومیه نیز بمباران شدند.
زیباکنار؛ هدف قرار گرفتن مرکز آموزش نیروی دریایی سپاه
در میان اهداف عملیات، زیباکنار در استان گیلان جایگاه ویژهای داشت. برخلاف بسیاری از شهرهای دیگر که میزبان پایگاههای رزمی یا سامانههای دفاعی هستند، مهمترین هدف در این منطقه دانشگاه علوم و فنون دریایی خمینی سپاه بود؛ مرکزی که در آموزش افسران و تربیت فرماندهان نیروی دریایی سپاه نقش اساسی دارد.
هدف قرار گرفتن این مرکز نشان میدهد که دامنه عملیات از یگانهای عملیاتی فراتر رفته و مراکز آموزشی و تربیت نیروی انسانی نیروهای مسلح را نیز دربر گرفته است.
تهران؛ شناسایی اهداف احتمالی آینده، نه بمباران
تهران در جریان این دو هفته بمباران نشد و در شمار شهرها و مناطق هدفگرفتهشده قرار نمیگیرد. اما حضور هوایی آمریکا در آسمان تهران در اواخر عملیات دو هفتهای و فعالیت شدید و پرحجم سامانههای پدافندی نشان میدهد که در این مرحله، شناسایی اهداف حملات بعدی و سنجش توان پدافندی جمهوری اسلامی در تهران مدنظر بوده است.
اهمیت تهران عمدتا نه به دلیل پایگاههای رزمی، بلکه به سبب استقرار عالیترین سطوح فرماندهی نیروهای مسلح است. ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی سپاه پاسداران، قرارگاههای فرماندهی و مراکز اطلاعاتی و تصمیمگیری نظامی در تهران قرار دارند.
به نظر میرسد در صورت نرسیدن به توافق سیاسی و آغاز دور بعدی حملات، حملات به مناطق عمقیتر ایران، از جمله تهران، گسترش یابد؛ زیرا از ژنرال برد کوپر، فرمانده سنتکام و فرمانده عالی میدانی جنگ با جمهوری اسلامی، نقل شده است که دیگر اهداف نظامی مهمی در جنوب باقی نمانده و اگر قرار است حمله دیگری انجام شود، این حملات باید به مناطق عمقیتر گسترش یابند.
دادستانی اسرائیل علیه یک راننده آمبولانس به اتهام انجام ماموریتهای اطلاعاتی برای عوامل جمهوری اسلامی کیفرخواست صادر کرد. گفته میشود او از موقعیت شغلی خود برای ثبت اطلاعات بیمارستانها و چند مکان حساس استفاده کرده است.
به گزارش شبکه آی۲۴نیوز، کیفرخواست امیر هشام محمد تیتی، شهروند ۳۴ ساله اسرائیلی، پنجشنبه هشتم مرداد به دادگاه منطقهای حیفا ارائه شد.
تیتی اهل روستای بعنه در منطقه الجلیل است و اوایل تیرماه به دست ماموران مخفی پلیس مرزی اسرائیل بازداشت شد.
تحقیقات درباره او بهطور مشترک از سوی سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) و واحد مرکزی پلیس منطقه شمال انجام شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون به اتهامهای مطرحشده در این پرونده واکنشی نشان ندادهاند. اتهامات مندرج در کیفرخواست هنوز در دادگاه اثبات نشدهاند.
دسترسی به بیمارستانها از طریق آمبولانس
دادستانهای اسرائیلی میگویند کار در یک شرکت خصوصی آمبولانس به تیتی امکان داده بود به بیمارستانهای مختلف دسترسی پیدا کند.
بر اساس کیفرخواست، او در جریان درگیری نظامی ماههای گذشته بین حکومت ایران و اسرائیل، از میزان آمادگی اضطراری بیمارستانها اطلاعات جمعآوری کرده است.
تاسیسات زیرزمینی و بخشهای حفاظتشده از جمله مکانهایی بودهاند که گفته میشود متهم آنها را ثبت کرده است.
دادستانی اعلام کرد تیتی اطلاعات جمعآوریشده را در اختیار رابطان وابسته به نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران قرار داده است.
جزییاتی درباره شیوه برقراری ارتباط متهم با این افراد یا ماهیت دقیق اطلاعات منتقلشده منتشر نشده است.
تصویربرداری از حضور رییسجمهوری اسرائیل در یک مرکز درمانی
بازپرسها میگویند تیتی از حضور اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، در مرکز پزشکی الجلیل در شهر نهاریا نیز عکس گرفته است.
او همچنین متهم است که از شهرک آمیکام، محل سکونت یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، تصویربرداری و آن را مستند کرده است.
در کیفرخواست گفته شده که تیتی چند ماموریت دیگر را نیز در نقاط مختلف اسرائیل انجام داده است. یکی از این موارد، تصویربرداری از «میدان گروگانها» در تلآویو بود.
به گفته دادستانها، او برای پنهان کردن هدف خود، پلاکاردی با تصاویر گروگانها در دست گرفته و خود را یکی از حامیان آنان نشان داده بود.
تصویربرداری از تظاهرات برگزارشده در مرکز حورِو در حیفا هم از دیگر ماموریتهای ذکرشده در کیفرخواست است.
پرداخت از طریق بستگان و کیف پول دیجیتال
دادستانها میگویند تیتی در ازای فعالیتهای خود دهها هزار شِکِل دریافت کرده است.
به گفته آنها، این مبالغ از طریق حسابهای بانکی بستگان متهم و یک کیف پول دیجیتال منتقل شدهاند.
میزان دقیق پول، هویت انتقالدهندگان و شمار تراکنشها در گزارش آی۲۴نیوز مشخص نشده است.
یهودا دایان، از مقامهای دادستانی منطقه حیفا، مسئول پیگیری پرونده معرفی شده است.
هشدار درباره جذب شهروندان در شبکههای اجتماعی
شینبت و پلیس اسرائیل در بیانیهای مشترک اعلام کردند اقدامهای شهروندان اسرائیلی را که در زمان جنگ موجب به خطر افتادن امنیت کشور شود، «با شدیدترین حساسیت» بررسی میکنند.
این دو نهاد همچنین درباره تلاش عوامل متخاصم برای جذب شهروندان اسرائیلی از طریق شبکههای اجتماعی و دیگر راههای ارتباطی هشدار دادند.
در بیانیه مشخص نشده است که آیا ارتباط اولیه با تیتی نیز از طریق شبکههای اجتماعی برقرار شده یا این هشدار جنبه عمومی داشته است.
درآمد گردشگری ترکیه در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲.۶ درصدی به حدود ۱۵.۹ میلیارد دلار رسید. همزمان، شمار گردشگران ورودی کاهش یافت، اما تعداد شهروندان ترکیهای که به خارج سفر کردند ۱۶.۵ درصد افزایش پیدا کرد.
طبق اعلام دولت ترکیه، بر اساس آمار گردشگری ماههای آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶، درآمد این بخش به ۱۵ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۳۳۹ هزار دلار رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته، ۲.۶ درصد بیشتر بود.
از مجموع درآمد ثبتشده، ۱۵ میلیارد و ۶۵۵ میلیون و ۸۶۸ هزار دلار از گردشگران و ۲۰۹ میلیون و ۴۷۱ هزار دلار از مسافران ترانزیتی به دست آمد.
شهروندان ترکیهای مقیم خارج از کشور که در این دوره به ترکیه سفر کردند، ۱۵.۶ درصد از درآمد حاصل از گردشگری را تامین کردند.
شمار گردشگران ۵.۱ درصد کاهش یافت
شمار افرادی که پس از سفر به ترکیه در سهماهه دوم سال از این کشور خارج شدند، با کاهش سالانه ۵.۱ درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۱۴ نفر رسید.
از این تعداد، دو میلیون و ۵۲۷ هزار و ۶۸۷ نفر شهروندان ترکیهای مقیم خارج از کشور بودند که ۱۶.۲ درصد از کل گردشگران را تشکیل دادند.
میانگین هزینه هر شب اقامت گردشگران در ترکیه ۱۱۳ دلار گزارش شد.
این رقم برای شهروندان ترکیهای مقیم خارج از کشور ۷۹ دلار بود.
گردشگران بیشتر برای تفریح به ترکیه رفتند
تفریح، گردش و شرکت در فعالیتهای ورزشی و فرهنگی، با سهم ۷۱.۳ درصدی، مهمترین هدف سفر به ترکیه بوده است.
دیدار با بستگان و دوستان با ۱۶.۶ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته و شش درصد از گردشگران نیز خرید را هدف اصلی سفر خود اعلام کردند.
در میان شهروندان ترکیهای مقیم خارج، دیدار با بستگان و دوستان با سهم ۶۰.۳ درصدی، مهمترین انگیزه سفر بوده است.
هزینه اقامت و خوردوخوراک افزایش یافت
بخش عمده درآمد گردشگری ترکیه از مخارج شخصی مسافران تامین میشود.
گردشگران در این سهماهه ۱۰ میلیارد و ۹۳۳ میلیون و ۸۶۸ هزار دلار مخارج شخصی داشتند و چهار میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار نیز برای تورهای مسافرتی هزینه کردند.
تورهای مسافرتی، پس از محاسبه سهم باقیمانده برای ترکیه، ۳۰.۲ درصد از درآمد گردشگری را تشکیل دادند. سهم خوردوخوراک ۲۱ درصد، حملونقل بینالمللی ۱۲.۴ درصد و اقامت ۱۱.۳ درصد بوده است.
در مقایسه با سهماهه دوم سال گذشته میلادی، درآمد حاصل از تورهای مسافرتی ۵.۵ درصد و مخارج حملونقل بینالمللی ۶.۱ درصد کاهش یافت.
در مقابل، هزینه اقامت ۱۱.۷ درصد و مخارج خوردوخوراک ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرد.
این تغییر نشان میدهد با وجود کاهش شمار گردشگران و درآمد کلی، هزینه برخی خدمات اصلی سفر بالا رفته است.
سفر شهروندان ترکیه به خارج بیشتر شد
همزمان با کاهش گردشگران ورودی، شمار شهروندان مقیم ترکیه که به خارج از کشور سفر کردند با افزایش ۱۶.۵ درصدی به سه میلیون و ۴۳۴ هزار و ۱۷۲ نفر رسید.
هزینه سفرهای خارجی این گروه نیز ۷.۴ درصد افزایش یافت و به دو میلیارد و ۹۶۲ میلیون و ۸۹۸ هزار دلار رسید.
از این مبلغ، دو میلیارد و ۸۸ میلیون و ۸۶۲ هزار دلار مربوط به هزینههای شخصی و ۸۷۴ میلیون و ۳۶ هزار دلار مربوط به تورهای مسافرتی بود.
هر مسافر ترکیهای در سفرهای خارجی بهطور میانگین ۸۶۳ دلار هزینه کرد.
اکونومیست بهتازگی گزارش داد که ترکیه برنامه گستردهای برای استفاده اقتصادی از شرایط پیش آمده در پی جنگ ایران دارد. ظرفیت بنادر استانبول تکمیل شده است و گردشگران به جای دبی، به بازارهای استانبول رفتهاند، اما چالشهایی نیز در بین است.
دونالد ترامپ اعضای کابینهاش را در کمپ دیوید گرد هم میآورد. انتظار میرود جنگ با حکومت ایران و راههای کاهش قیمت بنزین در آستانه انتخابات میاندورهای در آمریکا، محورهای اصلی نشست دولت ایالات متحده باشند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دستور کار سیاست خارجی احتمالا بخش عمده جلسه جمعه نهم مرداد را تشکیل خواهد داد، زیرا دولت ترامپ همچنان با موضوع چگونگی پایان دادن به جنگ پنج ماهه با حکومت ایران و پیامدهای اقتصادی آن روبهروست.
ترامپ در آغاز درگیری پیشبینی کرده بود جنگ تنها چند هفته طول بکشد، اما حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی بدون چشمانداز روشنی برای پایان، ادامه یافته است.
افزایش قیمت بنزین یکی دیگر از موضوعات مهم پیش روی کابینه خواهد بود.
رویترز گزارش داد پیامدهای جنگ بر بازار انرژی، هزینههای مصرفکنندگان آمریکایی را بالا برده و جمهوریخواهان را پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر سال جاری، نگران کرده است.
نظرسنجی تازه رویترز و ایپسوس نشان میدهد تنها یکسوم آمریکاییها از جنگ حمایت میکنند.
این میزان به نوشته رویترز، پایینترین میزان ثبتشده از روزهای ابتدایی درگیری است.
دموکراتها امیدوارند در انتخابات نوامبر به کنترل جمهوریخواهان بر کنگره پایان دهند.
گزینههای افزایش فشار بر تهران
نشست کابینه در شرایطی برگزار میشود که گزارشهایی درباره بررسی راههای تازه برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی منتشر شده است.
روزنامه تلگراف گزارش داد آمریکا و اسرائیل طرح محدود کردن یا بستن گذرگاههای زمینی ایران را با همکاری کشورهای همسایه بررسی کردهاند.
به نوشته این روزنامه، چنین اقدامی با هدف محدود کردن واردات و صادرات ایران و تشدید فشار اقتصادی انجام خواهد شد.
تلگراف این طرح را یکی از چند گزینه مورد بررسی ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل معرفی کرد.
کاخ سفید در اطلاعات ارائهشده، بررسی این گزینه را رسما تایید نکرده و مشخص نیست که آیا این موضوع در دستور کار نشست کابینه قرار دارد یا نه.
افزایش تنش در مسیرهای انتقال انرژی
تحولات تنگه هرمز و دریای سرخ نیز بر فضای نشست سایه میاندازد.
سپاه پاسداران نهم مرداد اعلام کرد دو نفتکش را در تنگه هرمز هدف قرار داده و تصویری از آتش گرفتن یک شناور منتشر کرد.
سپاه پاسداران این نفتکشها را «متخلف» خواند و اعلام کرد آنها خارج از مسیرهای تعیینشده جمهوری اسلامی حرکت میکردند.
تا زمان تنظیم این گزارش، سازمانهای بینالمللی ایمنی و حملونقل دریایی وقوع این حملات را تایید نکردهاند.
در تحولی جداگانه، روزنامه گاردین هشتم مرداد به نقل از منابع یمنی، گزارش داد عربستان سعودی برای انجام یک عملیات دریایی و احتمالا زمینی علیه حوثیها آماده میشود.
به نوشته گاردین، ریاض همچنین در پی تشکیل ائتلافی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب است.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز رزمایش مشترک «سپر بحرین» را برگزار کردند.
حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، وزیر دفاع امارات، این رزمایش را نشانه آمادگی نیروهای منطقه برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و دفاعی دانست.
این تحولات نشاندهنده گسترش فشارهای امنیتی در مسیرهای اصلی انتقال انرژی است؛ مسالهای که میتواند تلاش دولت ترامپ را برای کاهش قیمت سوخت، با دشواری بیشتری روبهرو کند.
سومین سفر ترامپ به کمپ دیوید
این سیزدهمین نشست کابینه ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری و سومین سفر او به کمپ دیوید در این دوره است.
ترامپ برخلاف شماری از روسایجمهوری پیشین، کمتر از این اقامتگاه در غرب مریلند استفاده کرده است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفته است این نشست «تجربهای متفاوت» برای اعضای کابینه خواهد بود.
جلسات کابینه ترامپ معمولا بیش از یک ساعت ادامه دارند و وزیران در آن گزارشی از فعالیتهای وزارتخانههای خود ارائه میکنند.
قرار است ترامپ پس از پایان جلسه، برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به باشگاه گلف خود در بدمینستر نیوجرسی برود.