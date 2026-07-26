این رسانه آمریکایی، در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۴ مرداد به وقت ایران منتشر کرد، نوشت کوپر به رییس‌جمهوری آمریکا اطلاع داد تقریبا تمام مواضع تعیین‌شده در حاشیه ساحلی جنوب ایران، طی دو هفته عملیات هوایی هدف قرار گرفتند و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

به نوشته اکسیوس، این مقام ارشد نظامی آمریکا همچنین در گزارش‌های خود اشاره کرد که یکی از گام‌های احتمالی بعدی می‌تواند ازسرگیری عملیات رزمی گسترده برای انهدام ۲۰ درصد از اهدافی باشد که ارتش آمریکا در جریان عملیات خشم حماسی تعیین کرده اما هدف قرار نداده بود

به گفته منابع اکسیوس، او تاکید کرد اگر تصمیمی برای ازسرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران ۲ هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، ۳۱ تیر همزمان با یازدهمین شب حملات ارتش این کشور به جنوب ایران، تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی به حملات خود به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دهد، بابت هدف قرار گرفتن هر کشتی، یک پل یا نیروگاه در ایران را نابود می‌کند.

این اظهارات ترامپ با تهدید‌هایی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس پاسخ گرفت و در نهایت ترامپ ادبیات شدیدتری علیه جمهوری اسلامی به کار برد. او پنجشنبه یکم مرداد در مصاحبه‌ای کوتاه با باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، گفت به تصمیم‌گیری برای ازسرگیری عملیات رزمی عمده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده است؛ عملیاتی به گفته او «بزرگ‌تر و گسترده‌تر» از عملیات خشم حماسی.

در واپسین ساعات پنجشنبه، گمانه‌زنی‌ها از احتمال تشدید درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای جمعه و شنبه خبر می‌داد؛ با این حال، گزارش‌های منتشرشده در شنبه سوم مرداد نشان داد ترامپ از صدور دستور آغاز عملیاتی گسترده علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده است .

اکسیوس یکشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد ارزیابی کوپر درباره محدودیت اثربخشی ادامه حملات و هدف قرار گرفتن بخش عمده اهداف تعیین‌شده در جنوب ایران، در کنار نظر دیگر مشاوران، بر تصمیم ترامپ برای توقف حملات در روز جمعه تاثیر گذاشت.

منابع به این رسانه گفتند دریاسالار کوپر اوایل هفته توصیه خود درباره گام‌های بعدی را به پنتاگون، ستاد مشترک ارتش آمریکا و کاخ سفید ارائه کرده بود.

به گفته منابع، ترامپ در روزهای پیش از این نشست به ازسرگیری عملیات رزمی گسترده تمایل داشت، اما دیدگاه او از شامگاه پنجشنبه تغییر کرد. تصمیم او برای کاستن از شدت بمباران تنگه هرمز روز جمعه قطعی شد.

روزنامه نیویورک‌تایمز نیز سوم مرداد گزارش داده بود که کاهش نگران‌کننده ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه از عوامل اصلی موثر بر تصمیم ترامپ برای پرهیز از تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی بود.

این رسانه به نقل از مقام‌های آمریکایی، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جلسات خصوصی به ترامپ هشدار داده است که از سر گرفتن عملیات گسترده علیه [حکومت] ایران از نظر نظامی امکان‌پذیر است، اما ذخایر موشک‌های رهگیر فرماندهی مرکزی آمریکا را به‌شدت کاهش خواهد داد.

مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، یکشنبه چهارم مرداد گفت رییس‌جمهوری آمریکا برای فرصت دادن به مذاکرات، حملات آمریکا به ایران را متوقف کرد. ارتش جمهوری اسلامی نیز از توقف حملات تلافی‌جویانه خبر داد. هم‌زمان با این تحولات، رایزنی‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها ادامه دارد.

مقام‌های عمانی دوم مرداد برای رایزنی درباره بحران تنگه هرمز به تهران سفر کردند. شبکه العربیه یکشنبه به نقل از یک منبع گزارش داد جمهوری اسلامی به مقام‌های پاکستانی اطلاع داده است که از مذاکرات خارج نشده‌ و فقط گفت‌وگوها را تعلیق کرده است.

بر اساس این گزارش، تهران خواستار ازسرگیری مذاکرات از همان نقطه‌ای است که پیش‌تر متوقف شده بود و تاکید دارد گفت‌وگوها باید بر پایه یادداشت تفاهم ادامه یابد. تهران همچنین آمادگی خود را برای ادامه رایزنی‌ها در ژنو، دوحه یا اسلام‌آباد اعلام کرده است.