بهای نفت در معاملات عصر یکشنبه با کاهش ناگهانی و در حدود ۶ درصدی روبهرو شد. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با افت ۵.۶۵ درصدی به ۸۴.۲۶ دلار در هر بشکه و نفت برنت با کاهش ۵.۹۹ درصدی به ۹۰.۹۸ دلار در هر بشکه رسید.
بازار نفت در روزهای اخیر «ریسک جنگ» را در قیمتها لحاظ کرده بود. با اینحال پس از انتشار گزارش رسانهها از توقف حملات آمریکا در شنبه و یکشنبه، با هدف ایجاد فرصتی برای پیشبرد دیپلماسی منتشر شد، معاملهگران بازار نفت، بخشی از این «ریسک» را از قیمت نفت خارج کردند.
به همین دلیل نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت ناگهان حدود ۶ درصد افت کرده است. همه اینهها در شرایطی است که محاصره دریایی آمریکا همچنان برقرار است و به گفته کارشناسان، در صورت ازسرگیری حملات یا تشدید تنشها، این کاهش قیمت میتواند «موقتی» باشد.
مرکز اسلامی انگلیس، با وجود ادامه تحقیقات درباره ارتباط احتمالی آن با جمهوری اسلامی، همچنان مجوز حمایت از صدور ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی را در اختیار دارد. منتقدان از دولت بریتانیا خواستهاند این مجوز را فورا بازبینی کند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، وزارت کشور بریتانیا به مرکز اسلامی انگلیس در منطقه مِیدا وِیل لندن اجازه داده است برای «نیروهای متخصص» و مبلغان دینی گواهی حمایت مالی صادر کند؛ مدرکی که متقاضیان خارجی برای دریافت ویزای کاری بریتانیا به آن نیاز دارند.
این مرکز همچنان در فهرست رسمی حامیان صدور ویزا قرار دارد؛ هرچند کمیسیون امور خیریه بریتانیا تحقیقاتی را درباره ارتباطهای احتمالی آن با حکومت ایران دنبال میکند. وزارت کشور بریتانیا میگوید این مرکز از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی ورود هیچ نیروی کاری نبوده است.
مرکز اسلامی انگلیس پیشتر چند گواهی حمایت مالی برای متقاضیان خارجی صادر کرده بود. با این حال، تلگراف تعداد دقیق این گواهیها و هویت دریافتکنندگان آنها را اعلام نکرده است.
تحقیقات درباره ساختار مدیریتی مرکز ادامه دارد
کمیسیون امور خیریه بریتانیا در جریان تحقیقات خود، مرکز اسلامی انگلیس را وادار کرد مقررات مدیریتیاش را تغییر دهد. بر اساس مقررات پیشین، هیات امنای این مرکز موظف بود یک روحانی را بهعنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در ترکیب خود داشته باشد.
این مرکز اوایل سال جاری میلادی نیز بهدلیل برگزاری یک «بازارچه محلی» به نهاد ناظر بر موسسات خیریه معرفی شد. بنا بر گزارش تلگراف، در این بازارچه اقلامی مانند جاکلیدیهای حامی جمهوری اسلامی، قابهای تلفن همراه با مضامین مرتبط با حزبالله و برچسبهایی با تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، فروخته میشد.
مرکز اسلامی انگلیس پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ نیز مراسم شمعافروزی برگزار کرده بود. سید هاشم موسوی، امام و مدیر کنونی این مرکز، پیشتر معترضان به حکومت ایران را «سربازان شیطان» خوانده است.
نگرانیهای امنیتی افزایش یافته است
اختیار این مرکز برای حمایت از صدور ویزا، بهویژه پس از تهدید حکومت ایران به هدف قراردادن پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فِرفوردِ گلاسترشر، نگرانی شماری از کارشناسان امنیتی را برانگیخته است.
این نگرانیها همزمان با طرح ادعاهایی درباره احتمال انتقال پنهانی هواداران حکومت ایران به بریتانیا از مسیر کانال مانش مطرح شده است.
بر اساس آمار «دیدهبان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند؛ رقمی که از اتباع تمام کشورهای دیگر بیشتر است. پس از ایران، افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر و آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر قرار دارند.
یک مشاور پیشین دولت خواستار بازبینی مجوز شد
لرد والنی، مشاور پیشین دولت بریتانیا در زمینه خشونت سیاسی، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا را «نگرانکننده» خواند.
او به تلگراف گفت: «با توجه به سابقه جنجالبرانگیز این نهاد و ادامه تحقیقات درباره آن، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا نگرانکننده است.»
والنی افزود که وزیر کشور باید فورا وضعیت این مرکز را بررسی و معیارهای اعطای مجوز را سختگیرانهتر کند تا از نظام مهاجرتی بریتانیا محافظت شود.
مرکز اسلامی انگلیس بر استقلال خود تاکید کرد
مرکز اسلامی انگلیس اتهام وابستگی به حکومت ایران را رد کرده و گفته است «دفتر رسمی یا نماینده هیچ دولت، نهاد سیاسی یا فردی نیست».
سخنگوی این مرکز به تلگراف گفت که مرکز اسلامی انگلیس نیز مانند بسیاری از موسسات خیریه، نهادهای دینی و سازمانهای واجد شرایط، مجوز حمایت مالی وزارت کشور را در اختیار دارد و میتواند در صورت رعایت الزامات نظام مهاجرتی بریتانیا از نیروهای متخصص حمایت کند.
او افزود: «میپذیریم که پیشتر پرسشهایی درباره مرکز و ارتباط احتمالی آن با حکومت ایران مطرح شده است.» به گفته این سخنگو، مرکز همواره تاکید کرده است که یک موسسه خیریه مستقل بریتانیایی است و مطابق قوانین بریتانیا و اهداف خیریه خود فعالیت میکند.
کالج اسلامی لندن نیز مجوز مشابهی دارد
مرکز اسلامی انگلیس تنها نهاد دارای مجوز حمایت از صدور ویزا نیست که ادعاهایی درباره ارتباط آن با حکومت ایران مطرح شده است. کالج اسلامی در منطقه ویلسدن در شمال لندن نیز در فهرست رسمی حامیان ویزا قرار دارد.
این کالج را سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین و عضو کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بنیان گذاشته است. این شورا مسئول سیاستگذاری فرهنگی و نظارت بر انطباق نهادهای آموزشی و فرهنگی ایران با موازین جمهوری اسلامی است.
گزارشهایی نیز درباره ارتباط کالج اسلامی با جامعهالمصطفی منتشر شده است. وزارت خزانهداری آمریکا جامعهالمصطفی را تحریم کرده و آن را به فعالیت بهعنوان «موتور تلقین ایدئولوژیک» متهم کرده است.
کالج اسلامی پیشتر ادعاهای مربوط به وابستگی خود به جامعهالمصطفی را «بیاساس» خوانده است. تلگراف همچنین برای دریافت اظهارنظر تازه با این کالج تماس گرفته، اما در گزارش خود پاسخی از آن منتشر نکرده است.
کتابفروشیهای اسلامی نیز مجوز جذب نیروی خارجی گرفتهاند
انتشار این اطلاعات پس از آن صورت گرفت که تلگراف در گزارشی دیگر اعلام کرد برخی کتابفروشیهای اسلامی نیز اجازه یافتهاند برای آوردن نیروهای «متخصص» به بریتانیا گواهی حمایت مالی صادر کنند.
بنا بر این گزارش، بعضی از کتابهای عرضهشده در این فروشگاهها حاوی مطالب یهودستیزانه، از جمله ادعایی درباره «سرشت شرور» یهودیان، بودهاند. مقامهای زندانهای بریتانیا نیز برخی متون دیگر را تهدیدی از نظر افراطیسازی تشخیص دادهاند.
لی اندرسون، نماینده حزب اصلاح بریتانیا در پارلمان، با انتقاد از وزارت کشور گفت: «بهجای پزشکان و مهندسان، برای فروشگاههای اسلامی که کتابهایی درباره جهاد میفروشند نیرو وارد کردیم. باورکردنی نیست که وزارت کشور متوجه این موضوع نشده باشد.»
وزارت کشور از تشدید برخورد با سپاه خبر داد
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد که مرکز اسلامی انگلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی هیچ نیروی کاری نبوده و تحقیقات کمیسیون امور خیریه درباره آن ادامه دارد.
او گفت دولت بریتانیا تهدید حکومت ایران و افرادی را که به نمایندگی از آن عمل میکنند، «با نهایت جدیت» دنبال میکند. به گفته این سخنگو، دولت روند اصلاح قوانین برای ممنوعکردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده و اختیارات بیشتری در اختیار پلیس و نهادهای اطلاعاتی قرار داده است تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل کنند.
وزارت کشور همچنین اعلام کرد اگر تخلفی کشف شود، مسئولان آن ممکن است با مجازاتهایی مانند حبسهای طولانی، لغو مجوز و اقدامات حقوقی بیشتر روبهرو شوند.
دادههای وزارت کشور نشان میدهد شمار کل ویزاهای نیروی متخصص، شامل متقاضیان اصلی و افراد تحت تکفل، در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح رسید. بر اساس تحلیل تلگراف، در آن سال ۶۷ هزار و ۳۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۵۸ هزار و ۶۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل صادر شد.
این رقم در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۲۹ هزار و ۷۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۳۸ هزار و ۳۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل کاهش یافته است.
باشگاه کومو در سری آ ایتالیا، در برنامه جدیدی در آکادمی فوتبال خود ضربه سر در تمرینها و مسابقات را در رده زیر ۱۰ سال، به طور کامل ممنوع کرد. همچنین، اوت به جای پرتاب با دست، با پاس زمینی انجام میشود و ضربات کرنر نیز با پرتابی که روی زمین ادامه پیدا میکند، جایگزین خواهد شد.
این باشگاه ایتالیایی گفته این رویکرد با هدف «کاهش ضربههای قابل پیشگیری به سر، حمایت از سلامت بازیکنان و تشویق به رشد فنی بهتر در بلندمدت» طراحی شده است.
به نوشته اتلتیک، این اقدام در ادامه دستورالعملهای گستردهتر نهادهای ادارهکننده فوتبال انجام میشود که در سالهای اخیر در پی کاهش دفعات ضربه سر کودکان به توپ بودهاند.
در رده زیر ۱۱ سال، این باشگاه اعلام کرد آموزش تکنیک ضربه سر ممکن است در اواخر فصل آغاز شود، اما تنها با استفاده از توپ لاستیکی سبک.
کومو اعلام کرد بازیکنان زیر ۱۲ سال ماهی یک بار، باز هم با توپ لاستیکی سبک، آموزش ضربه سر خواهند دید و در هر جلسه حداکثر پنج ضربه سر مجاز خواهند بود. همچنین تیم به بازی مبتنی بر حفظ مالکیت توپ تشویق میشود، هرچند مسابقات همچنان بر اساس قوانین معمول فدراسیون فوتبال ایتالیا (FIGC) برگزار خواهد شد.
در رده زیر ۱۳ سال، باشگاه اعلام کرد تمرین ضربه سر همچنان «با دقت محدود» خواهد بود؛ هفتهای یک بار و با حداکثر پنج ضربه سر در هر جلسه. همچنین پرتابهای اوت با دست انجام میشود، اما توپ باید پایینتر از سطح سر هدایت شود.
این باشگاه که تیم بزرگسالان مردان آن فصل آینده برای نخستین بار در لیگ قهرمانان اروپا حضور خواهد داشت، دستورالعملهای عمومی دیگری نیز برای تمام ردههای سنی آکادمی خود صادر کرده است.
بر اساس این دستورالعملها، مربیان «قرار گرفتن بازیکنان در معرض ضربههای تکراری و غیرضروری با سر را کاهش خواهند داد» و از استفاده از توپهایی که بیش از حد باد شدهاند نیز خودداری خواهد شد. همچنین این دستورالعملها در طول فصل بازبینی خواهند شد.
رافائل واران، مدافع پیشین منچستریونایتد و رئال مادرید و عضو هیات آموزشی باشگاه کومو، گفت: «این برنامه در پایینترین ردههای سنی، زمانی که مغز هنوز در حال رشد است، تماسهای غیرضروری را کاهش میدهد و سپس مهارت ضربه سر را به شکلی تدریجی، کنترلشده و صحیح آموزش میدهد.»
واران که در دوران بازی خود در پست مدافع میانی در تیم ملی فرانسه هم بازی کرده است، پیشتر نیز درباره پیامدهای ضربه مغزی در مسابقات و اینکه بدنش بر اثر ضربههای سر «آسیب دیده است» صریحا صحبت کرده بود.
او در سال ۲۰۲۴ نیز گفت که نبود آگاهی کافی درباره آسیبهای سر به خودش و دیگر فوتبالیستها آسیب رسانده و خواستار محدود شدن تمرینهای ضربه سر شده بود.
اوسیان رابرتس، مدیر توسعه باشگاه کومو، گفت محدود کردن قرار گرفتن کودکان در معرض ضربه سر به آنها اجازه میدهد بیشتر بر جنبههای فنی بازی تمرکز کنند و تکنیک ضربه سر را «با دقت و اعتماد به نفس» بیاموزند.
ممنوعیت در فوتبال انگلستان
اما در بریتانیا، در بهار سال ۲۰۲۴، اتحادیه فوتبال انگلستان (FA) برنامهای را برای حذف تدریجی ضربه سر از مسابقات کودکان زیر ۱۲ سال طی یک دوره سهساله اعلام کرد.
این تصمیم پس از موفقیت یک دوره آزمایشی دوساله از سوی هیات بینالمللی فوتبال (IFAB)، قانونگذار فوتبال، گرفته شد. در این طرح، اقداماتی مانند اعلام ضربه آزاد غیرمستقیم در صورتی که بازیکنی عمدا با سر به توپ ضربه بزند، برای جلوگیری از ضربه سر کودکان اجرا شد. این قوانین از رقابتهای لیگ تا مسابقات محلی و مدارس اعمال شدند.
اتحادیه فوتبال انگلیس نخستین فدراسیون ملی بود که پس از دوره آزمایشی IFAB این مقررات را اجرا کرد. این نهاد همچنین برای ردههای سنی مختلف دستورالعملهایی ارائه کرده که بازیکنان را تا پیش از رده زیر ۱۸ سال از تمرین ضربه سر در شرایط رقابتی بازمیدارد.
مشکلات ناشی از ضربه به سر تنها به فوتبال محدود نمیشود. بیش از هزار و ۱۰۰ بازیکن سابق حرفهای و آماتور راگبی از نهادهای ادارهکننده این ورزش شکایت کردهاند و مدعی هستند که در نتیجه ضربههای مکرر مغزی و نیمهمغزی به بیماریهای شدید عصبی، افسردگی و اضطراب مبتلا شدهاند.
وکلای این بازیکنان میگویند نهادهای مسئول به وظیفه مراقبتی خود عمل نکردهاند، اما فدراسیون جهانی راگبی در دفاع از خود استدلال کرده که چنین وظیفهای نداشته و آسیبدیدگی بخشی «ذاتی» از این ورزش است. تمامی این سازمانها با جدیت از خود در برابر این دعاوی دفاع میکنند.
ممنوعیت ضربه سر در آمریکا
طرح پیشگیری از ضربه مغزی فدراسیون فوتبال آمریکا که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، ضربه سر را برای کودکان ۱۰ ساله و کمتر در تمرینها و مسابقات ممنوع کرده است. همچنین تمرین ضربه سر برای بازیکنان ۱۱ تا ۱۳ ساله نیز محدود شده است.
اجرای این مقررات به یک پرونده حقوقی پایان داد که در تابستان ۲۰۱۴ آغاز شده بود؛ زمانی که گروهی از والدین و بازیکنان با طرح دعوای جمعی در دادگاه منطقهای آمریکا در کالیفرنیا، فیفا، فدراسیون فوتبال آمریکا و سازمان فوتبال جوانان آمریکا را به سهلانگاری در رسیدگی و نظارت بر آسیبهای سر متهم کردند.
هدف این شکایت تغییر قوانین بود، نه دریافت غرامت مالی، و هم قوانین بازی و هم چندین سازمان آمریکایی را هدف قرار داده بود.
بر اساس متن اولیه این دادخواست، نزدیک به ۵۰ هزار فوتبالیست دبیرستانی در سال ۲۰۱۰ دچار ضربه مغزی شدند؛ رقمی که از مجموع موارد ثبتشده در ورزشهای بیسبال، بسکتبال، سافتبال و کشتی بیشتر بود.
سایر ورزشهای آمریکا نیز با این مشکل روبهرو هستند. در فوتبال آمریکایی پایه، میزان برخوردهای کامل در تمرینها محدود شده است. مطالعه «ضربههای سر» مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا (CDC) نشان داد برنامههایی که تعداد جلسات تمرین همراه با برخورد را کاهش دادند، با افت ۴۲ درصدی ضربههای واردشده به سر مواجه شدند.
لیگ فوتبال آمریکایی (NFL) نیز برای کاهش میزان ضربه مغزی اقداماتی انجام داده است؛ از جمله غیرقانونی اعلام کردن ضربه به سر، استفاده از کلاههای ویژه برای برخی پستها و اجازه استفاده از «گاردین کپ»؛ پوشش نرم و محافظی که روی کلاه ایمنی قرار میگیرد.
ضربه سر مکرر چه تاثیری دارد؟
مطالعهای که در سال ۲۰۲۳ به سرپرستی دانشگاه ناتینگهام و به سفارش اتحادیه فوتبال انگلیس و اتحادیه فوتبالیستهای حرفهای (PFA) انجام شد، نشان داد شیوع زوال عقل تشخیصدادهشده پزشکی و دیگر بیماریهای تحلیلبرنده عصبی در میان فوتبالیستهای حرفهای بازنشسته، سه برابر بیشتر از جمعیت عادی است.
در ماه ژوییه، یک جلسه رسیدگی قضایی اعلام کرد نوبی استایلز، قهرمان جام جهانی انگلیس، در طول دوران حرفهای خود دستکم ۱۳۶ هزار بار با سر به توپ ضربه زده و در نتیجه به بیماری پیشرونده مغزی مبتلا شده است. استایلز در سال ۲۰۲۰، در ۷۸ سالگی، پس از چند سال ابتلا به زوال عقل پیشرفته و نوعی آسیب مغزی به نام انسفالوپاتی مزمن ناشی از ضربه (CTE) درگذشت.
انسفالوپاتی نوعی غیرقابل درمان از زوال عقل است که میتواند باعث تغییرات شدید در خلقوخو، رفتار و تواناییهای شناختی شود.
در سال ۲۰۰۲، جف استل، بازیکن پیشین وست بروم، درگذشت و پزشکی قانونی بعدا علت مرگ او را آسیب ناشی از کار اعلام کرد. مرگ آلن جارویس، ملیپوش پیشین ولز، در دسامبر ۲۰۱۹ نیز به عنوان بیماری ناشی از شغل ثبت شد.
پنج نفر از بازیکنان ترکیب اصلی تیم ملی انگلیس در فینال جام جهانی ۱۹۶۶ بعدها به زوال عقل مبتلا شدند.
در ماه آوریل، پژوهشی از دانشگاه لافبورو که با تامین مالی اتحادیه فوتبال انگلیس و به صورت مستقل انجام شد، «امواج فشاری متمایز» در بخش جلویی مغز هنگام برخورد سر با توپ را شناسایی کرد. پژوهشگران گفتند این پدیده «پیش از این گزارش نشده بود» و میتواند تا حدی سازوکار و پیامدهای احتمالی عصبی ناشی از ضربه سر را توضیح دهد.
دکتر ایوان فیلیپس، پژوهشگر اصلی این مطالعه و فارغالتحصیل مقطع دکتری دانشگاه لافبورو، گفت این موج فشاری «شکل بسیار متمایزی از انتقال انرژی» است که پیشتر نیز به عنوان عامل آسیب مغزی در شرایطی مانند موج انفجارهای خفیف نظامی به خوبی شناخته شده است.
وکلای پژمان جمشیدی گفتند او از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده، نیز به امتداد گفت دیوان عالی کشور این حکم را پس از فرجامخواهی بدون تغییر تایید کرده است.
علی محمدزاده، یکی از وکلای پژمان جمشیدی یکشنبه ۴ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، از صدور رای نهایی پرونده موکلش خبر داد و گفت او از اتهام تجاوز به عنف و «حتی اتهام زنا عادی» (خارج از عنف) تبرئه شده است: «جمشیدی فقط در عنوان اتهامی قبلی رابطه نامشروع (رابطه غیر زنا) به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.»
محمدزاده گفت به این بخش از حکم اعتراض خواهد کرد، زیرا به اعتقاد او موکلش نباید به رابطه نامشروع نیز محکوم میشد.
کامبیز برجاس، دیگر وکیل جمشیدی، نیز به خبرگزاری مهر گفت رای نهایی پرونده صادر شده و حکم شلاق «در نوبت اجرا» قرار دارد.
اظهارات دو وکیل درباره مرحله کنونی رسیدگی یکسان نیست؛ محمدزاده از اعتراض به حکم شلاق در دیوان عالی کشور سخن گفته، اما برجاس آن را نهایی و در آستانه اجرا توصیف کرده است.
در مقابل، ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده، به وبسایت امتداد گفت حکم ۹۹ ضربه شلاق پس از فرجامخواهی به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع و بدون تغییر تایید شده است.
پارسادوست تاکید کرد تبرئه جمشیدی از عنوان اتهامی تجاوز به عنف، روایت او از خشونت جنسی را تغییر نمیدهد. او گفت: «اجازه نمیدهم خشونتی که متحمل شدهام به چیزی غیر از آنچه واقعا بوده تقلیل داده شود.»
او که گزارش امتداد را در حساب کاربری خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است، افزود: «آنچه بر من رخ داده، یک خشونت جنسی بوده است.»
بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا میتواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد. این ماده همچنین مقرر میکند اگر عمل با عنف و اکراه صورت گرفته باشد، تنها فرد اکراهکننده مجازات شود.
شاکی با استناد به محکومشدن جمشیدی و مجازاتنشدن خود، حکم را به معنای احراز اکراه و نبود رضایت تفسیر کرده است. وکلای جمشیدی این برداشت را رد کردهاند و میگویند دادگاه اتهامهای تجاوز به عنف و آدمربایی و همچنین وقوع رابطه جنسی را احراز نکرده است.
متن کامل رای و توضیح رسمی قوه قضاییه درباره مبنای محکومیت تاکنون منتشر نشده است؛ از این رو، نمیتوان برداشتهای متفاوت شاکی و وکلای جمشیدی از استدلال قضات را بهطور مستقل بررسی کرد.
پرونده پژمان جمشیدی از مهر ۱۴۰۴ با بازداشت او رسانهای شد. بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس و بازیگر سینما و تلویزیون پس از چند روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و مدتی در خارج از ایران بود. پس از این برای پرونده او، دو جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.
جمشیدی در یک سال گذشته فعالیت سینمایی خود را ادامه داد و در دو فیلم تازه «شاخ» و «مازراتی» بازی کرد. فیلمبرداری این دو فیلم سینمایی در مهر و آبان ۱۴۰۴ به پایان رسید. پیشتولید فیلم «دیازپام» هم میانه تیر با حضور او و مهدی هاشمی آغاز شد.
از زمان انتشار نخستین خبرها درباره پرونده جنجالی او، فیلمهای «جزایر قناری»، «ناجورها»، «کوسه»، «قسطنطنیه» و «آنتیک» با بازی جمشیدی روی پرده رفتند.
فعالیتهای تبلیغاتی و عمومی جمشیدی در این مدت با فراز و نشیب همراه بود. شهریور ۱۴۰۴، تهیهکننده سریال «محکوم» که از شبکه نمایش خانگی پخش میشد، گفت نهادی با عنوان «شورای چهرهها» اجازه نصب تصویر او روی بیلبوردهای این مجموعه را نداده است. همزمان، تصویر این بازیگر از پوستر فیلم «کوسه» نیز حذف شد.
در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس از برقراری آتشبس نیز جمشیدی حضوری فعال در تجمعهای شبانه تهران داشت و تصاویری از همراهی او با امدادگران هلالاحمر منتشر شد.
پلیس برلین اعلام کرد مظنون حمله به جشن سالانه «روز خیابان کریستوفر»، راهپیمایی سالانه افتخار جامعه کوئیر در برلین، پس از حرکت با سلاح سرد به سوی ماموران، به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
پلیس برلین شامگاه یکشنبه پنجم مرداد به وقت محلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مظنون حمله حدود ساعت ۱۸ در یک مجموعه باغهای کوچک در منطقه اشپانداو شناسایی شد.
پلیس افزود بر اساس یافتههای اولیه، این فرد با یک سلاح سرد به سمت نیروهای پلیس حرکت کرد و در پی آن، یگان ویژه پلیس برلین (SEK) از سلاح گرم استفاده کرد.
پلیس همچنین اعلام کرد با وجود آغاز فوری عملیات احیا از سوی آتشنشانی برلین، این فرد در محل جان باخت.
در همین حال، شبکه آربیبی۲۴ آلمان گزارش داد «عبدال ب.»، مظنون متواری این حمله، در جریان عملیات پلیس در یک مجموعه باغهای کوچک در منطقه اشپانداو با شلیک پلیس کشته شده است.
این رسانه به نقل از سخنگوی پلیس برلین گزارش داد یک کمیسیون ویژه قتل در اشپانداو ادامه تحقیقات درباره این پرونده را بر عهده خواهد داشت.
پلیس برلین همچنین در تازهترین اطلاعیه خود اعلام کرد سامانه دریافت گزارشها و اطلاعات مردمی درباره این پرونده همچنان فعال است.
این نهاد همچنین از شهروندانی که درباره وضعیت بستگان خود پرسشی دارند خواست با مرکز پاسخگویی ویژه پلیس تماس بگیرند و تاکید کرد این مرکز همچنان آماده پاسخگویی است.
پلیس برلین صبح یکشنبه با انتشار تصویری از «عبدال ب.»، مظنون ۲۱ ساله این حمله، از شهروندان خواسته بود در شناسایی و دستگیری او همکاری کنند.
در اطلاعیهای که پلیس صبح یکشنبه منتشر کرد، تاکید شده بود هنوز مشخص نیست این حمله کار یک نفر بوده یا افراد دیگری نیز در آن نقش داشتهاند.
شبکه آربیبی۲۴ همچنین گزارش داد مردی که پلیس برلین شنبه در ارتباط با حمله به رژه «روز خیابان کریستوفر» بازداشت کرده بود، احتمالا اهل ایران است، اما نقش او در این حمله همچنان روشن نیست.
به گزارش این رسانه، این فرد به ارتکاب جرائم متعددی متهم شده بود و حکم لازمالاجرای ترک آلمان داشت؛ بنابراین امکان اخراج او وجود داشت.
همزمان، استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، اعلام کرد دادستانی کل فدرال این کشور تحقیقات درباره آنچه مقامهای آلمان یک حمله «اسلامگرایانه» توصیف کردهاند را بر عهده گرفته است. او گفت وزیر کشور پیشتر اعلام کرده بود این حمله ماهیتی اسلامگرایانه دارد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز پس از شرکت در مراسم یادبود قربانیان، از محل حمله در حاشیه رژه افتخار برلین بازدید کرد و به همراه الکساندر دوبرینت، وزیر کشور و ایریس اشپرانگر، سناتور امور داخلی برلین، با اهدای گل به قربانیان ادای احترام کرد.
پلیس برلین همچنین اعلام کرد هیچیک از مجروحان بستری این حمله دیگر در وضعیت بحرانی نیستند و جانشان در خطر نیست.
برگزارکنندگان جشن سالانه «روز خیابان کریستوفر» نیز نسبت به قضاوتهای شتابزده درباره این حمله هشدار دادند و خواستار آن شدند که این حادثه برای اهداف سیاسی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد یا گروهی از افراد بهطور جمعی در مظان اتهام قرار داده نشوند.
سابقه حملات با خودرو در آلمان
آلمان در سالهای اخیر شاهد چندین حمله با خودرو بوده که در آن رانندگان بهعمد شهروندان را زیر گرفتهاند.
اردیبهشت ۱۴۰۵، مردی که گمان میرود دچار مشکلات روانی بوده، با خودرو وارد یک پیادهرو در مرکز شهر لایپزیگ شد، دو نفر را کشت و سه نفر را بهشدت زخمی کرد.
دی ۱۴۰۳ نیز یک پزشک اهل عربستان سعودی با حمله به بازار کریسمس ماگدبورگ شش نفر را کشت و دادگاهی در آلمان پنجم تیر او را به حبس ابد محکوم کرد.
بهمن ۱۴۰۳ هم یک پناهجوی ۲۴ ساله افغانستانی با خودرو به تجمعی کارگری در مونیخ حمله کرد. این حمله دستکم ۳۰ زخمی بر جای گذاشت.
اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه به موضوع گزارش داد که حملات ارتش آمریکا به جنوب ایران به توصیه دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، متوقف شد زیرا از نظر او این دور از حملات به بیشینه اثربخشی خود رسیده بود.
این رسانه آمریکایی، در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۴ مرداد به وقت ایران منتشر کرد، نوشت کوپر به رییسجمهوری آمریکا اطلاع داد تقریبا تمام مواضع تعیینشده در حاشیه ساحلی جنوب ایران، طی دو هفته عملیات هوایی هدف قرار گرفتند و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیها را به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
به نوشته اکسیوس، این مقام ارشد نظامی آمریکا همچنین در گزارشهای خود اشاره کرد که یکی از گامهای احتمالی بعدی میتواند ازسرگیری عملیات رزمی گسترده برای انهدام ۲۰ درصد از اهدافی باشد که ارتش آمریکا در جریان عملیات خشم حماسی تعیین کرده اما هدف قرار نداده بود
به گفته منابع اکسیوس، او تاکید کرد اگر تصمیمی برای ازسرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران ۲ هفته گذشته بیفایده خواهد بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۳۱ تیر همزمان با یازدهمین شب حملات ارتش این کشور به جنوب ایران، تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی به حملات خود به کشتیها در تنگه هرمز ادامه دهد، بابت هدف قرار گرفتن هر کشتی، یک پل یا نیروگاه در ایران را نابود میکند.
این اظهارات ترامپ با تهدیدهایی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار گرفتن نیروگاهها و زیرساختهای کشورهای حاشیه خلیج فارس پاسخ گرفت و در نهایت ترامپ ادبیات شدیدتری علیه جمهوری اسلامی به کار برد. او پنجشنبه یکم مرداد در مصاحبهای کوتاه با باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، گفت به تصمیمگیری برای ازسرگیری عملیات رزمی عمده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده است؛ عملیاتی به گفته او «بزرگتر و گستردهتر» از عملیات خشم حماسی.
در واپسین ساعات پنجشنبه، گمانهزنیها از احتمال تشدید درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای جمعه و شنبه خبر میداد؛ با این حال، گزارشهای منتشرشده در شنبه سوم مرداد نشان داد ترامپ از صدور دستور آغاز عملیاتی گسترده علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده است.
اکسیوس یکشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد ارزیابی کوپر درباره محدودیت اثربخشی ادامه حملات و هدف قرار گرفتن بخش عمده اهداف تعیینشده در جنوب ایران، در کنار نظر دیگر مشاوران، بر تصمیم ترامپ برای توقف حملات در روز جمعه تاثیر گذاشت.
منابع به این رسانه گفتند دریاسالار کوپر اوایل هفته توصیه خود درباره گامهای بعدی را به پنتاگون، ستاد مشترک ارتش آمریکا و کاخ سفید ارائه کرده بود.
به گفته منابع، ترامپ در روزهای پیش از این نشست به ازسرگیری عملیات رزمی گسترده تمایل داشت، اما دیدگاه او از شامگاه پنجشنبه تغییر کرد. تصمیم او برای کاستن از شدت بمباران تنگه هرمز روز جمعه قطعی شد.
روزنامه نیویورکتایمز نیز سوم مرداد گزارش داده بود که کاهش نگرانکننده ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه از عوامل اصلی موثر بر تصمیم ترامپ برای پرهیز از تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی بود.
این رسانه به نقل از مقامهای آمریکایی، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جلسات خصوصی به ترامپ هشدار داده است که از سر گرفتن عملیات گسترده علیه [حکومت] ایران از نظر نظامی امکانپذیر است، اما ذخایر موشکهای رهگیر فرماندهی مرکزی آمریکا را بهشدت کاهش خواهد داد.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، یکشنبه چهارم مرداد گفت رییسجمهوری آمریکا برای فرصت دادن به مذاکرات، حملات آمریکا به ایران را متوقف کرد. ارتش جمهوری اسلامی نیز از توقف حملات تلافیجویانه خبر داد. همزمان با این تحولات، رایزنیهای دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیریها ادامه دارد.
مقامهای عمانی دوم مرداد برای رایزنی درباره بحران تنگه هرمز به تهران سفر کردند. شبکه العربیه یکشنبه به نقل از یک منبع گزارش داد جمهوری اسلامی به مقامهای پاکستانی اطلاع داده است که از مذاکرات خارج نشده و فقط گفتوگوها را تعلیق کرده است.
بر اساس این گزارش، تهران خواستار ازسرگیری مذاکرات از همان نقطهای است که پیشتر متوقف شده بود و تاکید دارد گفتوگوها باید بر پایه یادداشت تفاهم ادامه یابد. تهران همچنین آمادگی خود را برای ادامه رایزنیها در ژنو، دوحه یا اسلامآباد اعلام کرده است.