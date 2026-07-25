دستور ترامپ پس از آن صادر شد که او طی ۱۳ روز گذشته، هر روز با انجام حملات موافقت کرده بود. هنوز مشخص نیست دستور روز جمعه ترامپ تنها محدود به همین روز بوده یا این وقفه ادامه خواهد یافت.

به‌نوشته اکسیوس تصمیم ترامپ هم نشان‌دهنده تمایل او برای فراهم کردن فضای بیشتر برای دیپلماسی است و هم بیانگر این ارزیابی که در صورت بازنگشتن به عملیات رزمی گسترده، سطح کنونی حملات آمریکا به مرز اثربخشی خود رسیده است.

ساعاتی پیش از این گزارش، رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در حالی از صدور دستور آغاز عملیات بزرگ علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد که اسرائیل ارزیابی‌کرده بود ممکن است آمریکا در طول جمعه شب یا شنبه سوم مرداد حمله‌ بزرگی را که ترامپ وعده داده بود، آغاز کند.

روزنامه وای‌نت در گزارشی نوشت اسرائیل ارزیابی کرده بود که حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه یا بامداد شنبه سوم مرداد آغاز شود و همین ارزیابی باعث شد اسرائیل دست به آماده‌سازی‌های گسترده و چشمگیری بزند اما با گذشت ساعات، مقام‌ها در اورشلیم به این نتیجه رسیدند که ترامپ تصمیم گرفته است فعلا دست نگه دارد و فرصت دیگری به تهران بدهد تا امتیازهایی ارائه کند.

به‌نوشته این روزنامه، در پشت صحنه، قطر و عمان فشار قابل‌توجهی بر حکومت ایران وارد کردند تا موضع خود را نرم‌تر کند و مانع از عملیاتی گسترده از سوی آمریکا شود که تا آن زمان تقریبا قطعی به نظر می‌رسید.

کانال‌های ۱۱ و ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز گزارش دادند مقام‌های این کشور خود را آماده کرده بودند که با حملات دیشب ایالات متحده به جمهوری اسلامی، که انتظار می‌رفت بسیار گسترده‌تر از حملات دو هفته گذشته باشد، دامنه جنگ گسترش بیایبد و پای اورشلیم نیز به درگیری باز شود، اما در لحظه آخر، ترامپ تصمیم گرفت که حملات را متوقف کند تا فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد. به همین دلیل، سطح آمادگی اسرائیل برای درگیری گسترده از دیشب کمی کاهش یافته است.

برخلاف پیش‌بینی‌ها آمریکا نه تنها حمله بزرگ خود به جمهوری اسلامی را آغاز نکرد، بلکه شامگاه جمعه برای اولین بار در بیش از دو هفته گذشته دست به هیچ حمله‌ دیگری نیز نزد.

توقف حملات متقابل پس از ۱۳ روز درگیری، می‌تواند نشانه دیگری از باز شدن دریچه‌های دیپلماسی باشد.

در نشانه‌ای دیگر، وزارت حمل‌ونقل قطر شنبه اعلام کرد که فعالیت‌های دریانوردی برای انواع شناورها از یک‌شنبه به‌طور کامل در خلیج فارس و تنگه هرمز از سر گرفته می‌شود.

اکسیوس در ادامه گزارش خود نوشت اگر ترامپ دستور ازسرگیری حملات را صادر کند، ارتش آمریکا می‌تواند با فاصله زمانی نسبتا کوتاهی نیروهای لازم را بسیج کند.

این رسانه به‌نقل از منابع خود افزود ارتش آمریکا همچنان در حال آماده‌سازی طرح‌هایی برای بازگشت احتمالی به عملیات رزمی گسترده است، اما ترامپ تاکنون دستوری برای حرکت در این مسیر صادر نکرده است.

اکسیوس نوشت: «طی دو هفته گذشته، ترامپ هر بعدازظهر طرح‌های حمله ارائه‌شده از سوی ارتش را تایید می‌کرد و این حملات ظرف چند ساعت انجام می‌شدند. روز جمعه نیز ترامپ طرح مشابهی دریافت کرد، اما چراغ سبز نشان نداد و به ارتش دستور داد حمله‌ای انجام ندهد.

اندکی پس از صدور این دستور در روز جمعه، ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت همچنان گزینه ادامه حملات یا حتی تشدید آنها را در اختیار دارد؛ از جمله اینکه «هرچه دارند را از بین ببریم.»

اما او به‌روشنی گفت که به اعتقادش «راهبرد هوشمندانه‌تر» این است که با ایران «به توافق برسیم.»

ترامپ گفت: «ما همین حالا با آنها در حال گفت‌وگو هستیم. فکر می‌کنم هرچه روزها می‌گذرد، آنها جدی‌تر و جدی‌تر می‌شوند. ما کاملا مسلح و آماده اقدام هستیم، اما در حال گفت‌وگو با آنها هستیم.»

ترامپ بعدتر در روز جمعه، در سخنرانی خود در شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید، گفت تصور نمی‌کند حکومت ایران در حال حاضر آماده توافق باشد، اما افزود: «من آماده‌ام گوش بدهم.»

دستور ترامپ برای توقف حملات چند ساعت پس از آن صادر شد که یک هیات عمانی جمعه برای گفت‌وگو درباره ترتیبات جدیدی به‌منظور بازگشایی تنگه هرمز وارد تهران شد.

دو منبع منطقه‌ای مطلع از مذاکرات گفتند در گفت‌وگوها پیشرفت‌هایی حاصل شده و ممکن است توافقی میان عمان و جمهوری اسلامی در روزهای شنبه یا یک‎‌شنبه به دست آید.

پس از آن، رییس‌جمهوری آمریکا باید تصمیم بگیرد که آیا توافق پیشنهادی را خواهد پذیرفت یا خیر.