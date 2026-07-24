حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران بامداد جمعه دوم مرداد وارد سیزدهمین شب متوالی شد و گزارش‌هایی از وقوع انفجار یا فعال‌شدن سامانه‌های پدافندی در استان‌های تهران، خوزستان، هرمزگان، لرستان، مرکزی، یزد، اصفهان و فارس منتشر شد.

ارتش آمریکا اعلام کرد عملیات این شب ساعت ۲:۱۵ بامداد به وقت ایران آغاز شد و ساعت ۴:۳۰ بامداد «با موفقیت» به پایان رسید.

فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، گفت مراکز فرماندهی نظامی، محل‌های نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های نظارت ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی در این عملیات هدف قرار گرفتند.

مقام‌های آمریکایی هدف حملات را کاهش تهدیدهای سپاه پاسداران علیه دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز عنوان کردند. جزئیات مربوط به شمار اهداف، نوع مهمات استفاده‌شده و نتیجه حمله به هر یک از مواضع اعلام نشده است.

مقام‌های استانی حمله به اطراف اهواز، خرم‌آباد و خنداب را تایید کردند

ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، اعلام کرد نقاطی در اطراف اهواز هدف حملات موشکی آمریکا قرار گرفته‌اند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی و شماری از ساکنان اهواز نیز از شنیده‌شدن چندین انفجار پیاپی در این شهر خبر دادند. براساس پیام‌های شهروندان که در کانال خبری وحید آنلاین منتشر شد، انفجارها حدود ساعت ۲:۲۰ بامداد آغاز شد و در برخی مناطق باعث لرزش زمین، ساختمان‌ها و شیشه‌ها شد.

خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون استاندار لرستان گزارش داد یک موضع در خرم‌آباد بامداد جمعه هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. مقام‌های محلی گفتند بررسی میزان خسارت‌ها ادامه دارد.

ایرنا همچنین به نقل از حسن قمری، معاون استانداری مرکزی، گزارش داد نقطه‌ای در خارج از شهر خنداب با دو پرتابه هدف قرار گرفته است. هنوز اطلاعاتی درباره محل دقیق اصابت یا خسارت‌های جانی و مالی احتمالی منتشر نشده است.

حمله به بندرعباس دو مجروح بر جای گذاشت

خبرگزاری دانشجو به نقل از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گزارش داد محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفته است.

به گفته این مقام، دست‌کم دو نفر در این حمله مجروح شده‌اند و نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در محل حضور دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد بر اثر شکستن تیرها و کابل‌های برق، جریان برق در مناطق آسیب‌دیده بندرعباس قطع شده است. عملیات ایمن‌سازی و ترمیم شبکه برق آغاز شده است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی پیش‌تر از شنیده‌شدن صدای انفجار در غرب بندرعباس خبر داده بود. گزارش‌های شهروندان نیز حاکی از وقوع چند انفجار پیاپی و احساس موج انفجار در بخش‌هایی از غرب شهر بود.

هم‌زمان، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم از شنیده‌شدن صدای چند انفجار در جاسک خبر دادند. تسنیم همچنین گزارش‌هایی درباره وقوع انفجارهای متعدد در کنارک منتشر کرد. جزئیات اهداف احتمالی یا خسارت‌های این انفجارها اعلام نشده است.

صداوسیما نیز از شنیده‌شدن صدای انفجار در ساحل جنوبی جزیره قشم خبر داد، اما گفت منشا و محل دقیق آن هنوز مشخص نیست.

گزارش‌هایی از انفجار در چند منطقه دیگر منتشر شد

خبرگزاری تسنیم گزارش داد صدای انفجار در مناطقی از تفت و شیرکوه در استان یزد و انارک نایین در استان اصفهان شنیده شده است.

خبرگزاری فارس نیز از وقوع چند انفجار در اندیمشک، حوالی امیدیه و جاسک خبر داد. مقام‌های محلی هنوز درباره علت انفجارهای اندیمشک و امیدیه یا خسارت‌های احتمالی توضیحی ارائه نکرده‌اند.

گزارش‌های شهروندان از شنیده‌شدن صدای انفجار در بروجرد و فیروزآباد استان فارس نیز حکایت دارد. برخی ساکنان فیروزآباد گفته‌اند شدت انفجارها باعث لرزش خانه‌ها شده است. این گزارش‌ها به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.

در خرمشهر نیز شماری از شهروندان از شنیده‌شدن چند انفجار حدود ساعت ۴:۴۰ بامداد خبر دادند. برخی گزارش‌ها از اصابت یک موشک حکایت داشت، اما مقام‌های رسمی هنوز این موضوع و همچنین علت، محل و خسارت احتمالی انفجارها را تایید نکرده‌اند.

پدافند هوایی در شرق و شمال‌شرق تهران فعال شد

نورنیوز، وب‌سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در ایران، گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی در تهران برای مقابله با آنچه «تهدید متخاصم» خواند، فعال شدند.

پیش از آن، رویداد۲۴ و شماری از مخاطبان کانال وحید آنلاین از شنیده‌شدن صدای فعالیت پدافند هوایی در شرق و شمال‌شرق تهران، از جمله در حکیمیه و پردیس، خبر داده بودند.

برخی ساکنان پردیس نیز صدای انفجار شنیده‌اند که احتمال داده شده ناشی از شلیک سامانه‌های پدافندی باشد. مقام‌های رسمی هنوز جزئیاتی درباره اهداف احتمالی یا نتیجه فعالیت پدافند منتشر نکرده‌اند.

ابعاد خسارت‌ها هنوز روشن نیست

تا زمان تنظیم این گزارش، تنها آمار رسمی منتشرشده درباره تلفات حملات بامداد جمعه، مجروح‌شدن دو نفر در بندرعباس است. بررسی خسارت‌ها در خرم‌آباد و خنداب نیز ادامه دارد و درباره دیگر مناطق هدف قرارگرفته آمار رسمی منتشر نشده است.

رییس روابط عمومی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی پیش‌تر به خبرگزاری فارس گفته بود از ششم تیر تا ساعت ۹ صبح اول مرداد، در مجموع ۵۵ نفر بر اثر حملات آمریکا کشته و ۶۲۹ نفر مجروح شده‌اند.

براساس این آمار، ۶ زن و سه فرد زیر ۱۸ سال در میان کشته‌شدگان و ۴۶ زن و ۲۴ فرد زیر ۱۸ سال در میان مجروحان بوده‌اند. منابع مستقل هنوز این آمار را تایید نکرده‌اند.

آمریکا می‌گوید تنگه هرمز همچنان باز است

ارتش آمریکا اعلام کرد با وجود حملات سپاه پاسداران، تنگه هرمز همچنان برای رفت‌وآمد باز است و کشتی‌های تجاری با حمایت نیروهای آمریکایی به عبور از این آبراه بین‌المللی ادامه می‌دهند.

سنتکام همچنین گفت بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر و مشغول فعالیت هستند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از آغاز دور تازه حملات اعلام کرده بود هزینه خسارت‌های واردشده به کشتی‌ها، محموله‌ها و موارد مرتبط با آنها از محل دارایی‌های جمهوری اسلامی که در اختیار و تحت کنترل آمریکا قرار دارد، پرداخت خواهد شد.

ترامپ گفت این خسارت‌ها ممکن است «بسیار قابل‌توجه» باشد، اما استفاده از دارایی‌های ایران برای پرداخت آنها را «منصفانه و عادلانه» توصیف کرد. او درباره میزان این دارایی‌ها، سازوکار پرداخت غرامت یا مبنای حقوقی اجرای تصمیم توضیحی نداد.

اسرائیل برای پیوستن احتمالی به جنگ شرط گذاشت

شبکه آی۲۴نیوز به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد اگر دولت ترامپ اهداف عملیات را به خود حکومت ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گسترش دهد، اسرائیل آماده پیوستن به حملات خواهد بود.

این گزارش نشان می‌دهد اسرائیل، دست‌کم براساس موضع اعلام‌شده، ورود دوباره به جنگ را به تغییر اهداف کنونی آمریکا که بر توانایی‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی متمرکز است، مشروط کرده است.

هم‌زمان، سفارت چین در اسرائیل از شهروندان چینی خواست طی روزهای آینده از رفت‌وآمدهای غیرضروری خودداری کنند، محل پناهگاه‌ها و مسیرهای تخلیه را شناسایی کنند و در صورت دریافت هشدار یا شنیدن آژیر حمله هوایی، فورا به پناهگاه بروند.

آسه‌آن خواستار خویشتنداری و حفظ امنیت کشتیرانی شد

اتحادیه کشورهای جنوب‌شرق آسیا، آسه‌آن، در بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه خود درباره تشدید درگیری‌ها پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.

این اتحادیه از طرف‌های درگیر خواست خویشتنداری کنند و اختلاف‌ها را از راه دیپلماسی حل‌وفصل کنند. آسه‌آن همچنین بر ضرورت حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد و خواستار ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گری برای کاهش تنش‌ها شد.

