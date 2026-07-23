لیونل مسی که پس از جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار خانواده‌اش در روساریو به سر می‌برد، احتمالا حدود ۱۰ مرداد به تمرینات اینتر میامی بازمی‌گردد. انتظار می‌رود او دیدارهای تیمش برابر مونترآل و کلمبوس کرو را از دست بدهد.

اینتر میامی در آخرین دیدار خود با درخشش لوییس سوارز، که دو گل به ثمر رساند، شیکاگو فایر را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد. آنخل گیلرمو هویوس، سرمربی اینتر میامی، در این مسابقه لیونل مسی و رودریگو دی‌پائول را که پس از جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان در تعطیلات هستند، در فهرست تیم حضور نداشتند.

این دیدار با اشتباه عجیب روکو ریوس نوو، دروازه‌بان اینتر میامی، همراه بود که به اشتباه دروازه خودی را باز کرد، اما این اشتباه در نهایت با سه گل جبران شد و اینتر میامی مقابل شیکاگو فایر، که روبرت لواندوفسکی را برای نخستین در ترکیب خود داشت، شکست داد.

پس از مسابقه، از هویوس درباره زمان بازگشت مسی و دی‌پائول سوال شد، اما او تاکید کرد که باشگاه برای بازگرداندن این دو بازیکن عجله‌ای ندارد: «اعتماد و علاقه زیادی به آنها داریم. هر زمان از نظر جسمی و روحی آماده باشند، بازخواهند گشت، چون دوره بسیار سخت و پرفشاری را پشت سر گذاشته‌اند.»

او همچنین به فشار جسمی و روانی جام جهانی بر این دو بازیکن اشاره کرد: «آنها حدود ۵۰ روز زیر فشار شدید و درگیر مسابقات پی‌درپی بودند. جام جهانی رقابتی استثنایی است و فشار جسمی و روانی بسیار زیادی به بازیکنان وارد می‌کند. آنها شایسته این استراحت هستند و به آن نیاز دارند. هر زمان آماده باشند و شرایط لازم برای بازی را داشته باشند، از بازگشتشان استقبال خواهیم کرد.»

اینتر میامی آخر این هفته میهمان مونترآل خواهد بود و سپس ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ از کلمبوس کرو میزبانی می‌کند. انتظار می‌رود مسی هر دو مسابقه را از دست بدهد.

به نظر می‌رسد اینترمیامی علاقه دارد که مسی برای آغاز لیگزکاپ آماده باشد؛ این مسابقات پس از حذف ناامیدکننده اینتر میامی از جام قهرمانان کونکاکاف، فرصت مهمی برای این باشگاه به شمار می‌رود.