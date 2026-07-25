تلگراف روز جمعه دوم مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با حکومت ایران به اروپا و بریتانیا استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش، شماری از افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و ورود به بریتانیا با قایق‌های کوچک شناسایی شده‌اند.

این روزنامه به نقل از قاچاقچیان فعال در اروپا نوشت حکومت ایران انتقال برخی مهاجران ساکن کاله فرانسه به بریتانیا را تسهیل می‌کند و در مقابل، از آنها می‌خواهد پس از استقرار در این کشور خدماتی برای تهران انجام دهند.

ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش به‌طور مستقل تایید نشده‌اند و وزارت کشور بریتانیا نیز درباره تعداد، هویت یا وابستگی افراد رهگیری‌شده توضیحی ارائه نکرده است.

استفاده از فناوری برای شناسایی تهدیدها

بر اساس گزارش تلگراف، وزارت کشور بریتانیا برای نظارت بر قایق‌های در حال عبور از کانال مانش، از پهپادها و برج‌های مراقبتی مجهز به هوش مصنوعی استفاده می‌کند. گفته می‌شود این تجهیزات به مقام‌ها در شناسایی و رهگیری افراد مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند.

تلگراف به نقل از مقام‌هایی در ایران نوشت شبکه‌های قاچاق تحت کنترل جمهوری اسلامی، افراد مرتبط با حکومت را از مسیرهای مختلف اروپا به بریتانیا منتقل می‌کنند. این مقام‌ها مدعی شده‌اند کنترل برخی مسیرهای قاچاق انسان میان خاورمیانه و کانال مانش در اختیار سپاه پاسداران است.

این گزارش پس از آن منتشر شد که تهران در واکنش به تمدید مجوز استفاده آمریکا از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد، این پایگاه را به حمله تهدید کرد. نیروهای آمریکایی می‌توانند از این پایگاه بریتانیایی برای انجام عملیات هوایی استفاده کنند.

نقش یگان ۷۰۰ نیروی قدس

به نوشته تلگراف، شبکه‌های مورد استفاده برای انتقال افراد به بریتانیا را یگان ۷۰۰ سپاه پاسداران اداره می‌کند. یگان ۷۰۰ شاخه لجستیکی نیروی قدس، واحد مسئول عملیات برون‌مرزی سپاه، شناخته می‌شود.

نیروی قدس به تامین مالی و ارسال سلاح برای گروه‌هایی چون حماس، حزب‌الله و حوثی‌های یمن متهم شده است.

یک مقام ایرانی که نام او در گزارش ذکر نشده، تاکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برخی موارد مسیرهای قاچاق را اداره می‌کنند. او گفت افرادی که آنها را «انقلابی» توصیف کرد، در لندن مستقر شده‌اند و منتظر دریافت دستور هستند.

این مقام همچنین تهدید کرد جمهوری اسلامی می‌تواند بدون استفاده از موشک، لندن را ناامن کند و افزود مسیرهای قاچاق برای تهران «مهم‌تر و مفیدتر از موشک‌ها» هستند.

مشخص نیست این مقام چه جایگاهی در ساختار جمهوری اسلامی دارد و تلگراف نیز جزئیاتی درباره چگونگی راستی‌آزمایی اظهارات او ارائه نکرده است.

شمار ایرانیان ورودی با قایق‌های کوچک افزایش یافته است

بر اساس آمار «دیده‌بان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند. این رقم از شمار مهاجران افغانستانی، عراقی، اریتره‌ای، آلبانیایی و سوری بیشتر است.

پس از ایران، شهروندان افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر، آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر و سوریه با ۱۴ هزار و ۷۴۴ نفر بیشترین ورودی‌ها را تشکیل داده‌اند.

پنج‌شنبه نیز یک قایق بادی بزرگ حامل ۱۶۵ مهاجر از کانال مانش عبور کرد. این تعداد، رکورد تازه‌ای برای ورود مهاجران با یک قایق کوچک ثبت کرد.

با این حال، تلگراف نوشت شمار تهدیدهای احتمالی ورودی با قایق‌های کوچک، در مقایسه با تعداد افراد وابسته به سپاه که با پروازهای قانونی از کشورهای اروپایی وارد بریتانیا می‌شوند، بسیار کمتر است.

مقام‌های مورد استناد این روزنامه، تندرو کردن و فعال‌سازی برخی اعضای جامعه ایرانیان مقیم لندن و استفاده از نیروهای نیابتی محلی را تهدید بزرگ‌تری برای امنیت ملی بریتانیا دانسته‌اند. به گفته آنها، انتقال افراد با قایق‌های کوچک مسیری پرهزینه و غیرقابل اعتماد است.

مسیر انتقال از ایران تا بریتانیا

تلگراف مسیر اصلی مورد استفاده شبکه‌های قاچاق را از ایران به ترکیه و سپس ایتالیا، فرانسه و بریتانیا توصیف کرده است.

بر اساس این گزارش، مهاجران ابتدا در نزدیکی گذرگاه‌های مرزی یا از مسیر کوهستانی اطراف ماکو وارد ترکیه می‌شوند. آنان پس از رسیدن به وان به قاچاقچیانی سپرده می‌شوند که از مسیر دیاربکر و سامسون آنها را به استانبول می‌رسانند.

مهاجران سپس با قایق از نزدیکی استانبول حرکت می‌کنند، از دریای اژه می‌گذرند و به رجیو کالابریا در جنوب ایتالیا می‌رسند. آنها از آنجا با قطار به میلان و سپس فرانسه منتقل می‌شوند و در مرحله آخر، با قایق‌های بادی از کاله به دوور می‌روند.

این روزنامه از دو مسیر جایگزین نیز نام برده است. در مسیر نخست، قاچاقچیان مرتبط با ایران افراد را از استانبول و با عبور پیاده از جنگل‌های اروپا به کاله می‌رسانند. در مسیر دوم، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپای شرقی گروه‌هایی شبیه شبکه‌های مافیایی تشکیل می‌دهند و عوامل از آنجا با پرواز قانونی به لندن می‌روند، عملیات مورد نظر را انجام می‌دهند و سپس بریتانیا را ترک می‌کنند.

قاچاقچیان از ارتباط برخی مسیرها با حکومت ایران گفتند

دو قاچاقچی ایرانی به تلگراف گفته‌اند از ارتباط برخی مسیرهای قاچاق با حکومت جمهوری اسلامی آگاه‌اند.

یکی از آنان گفت ابعاد این ارتباط روشن نیست، اما بخشی از درآمد حاصل از قاچاق به افراد مرتبط با حکومت می‌رسد. به گفته او، مسیر مورد استفاده همان مسیر معمول مهاجران است، اما حکومت ایران آن را در پشت صحنه اداره می‌کند.

قاچاقچی دیگری گفت کنترل یک مسیر، مزیت بزرگی برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند و به حکومت اجازه می‌دهد از آن برای مقاصد مختلف استفاده کند. او افزود برخی مهاجران در پارک‌های کاله یا دانکرک منتظر می‌مانند تا واسطه‌ها آنان را برای انتقال به بریتانیا انتخاب کنند.

به گفته این قاچاقچی، بیشتر این افراد از فقر فرار می‌کنند و ممکن است در مقابل کاهش هزینه سفر، پس از ورود به بریتانیا با درخواست انجام خدماتی برای حکومت ایران موافقت کنند.

ام‌آی۵ درباره طرح‌های منتسب به حکومت ایران هشدار داده بود

کن مک‌کالوم، مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، در ماه اکتبر اعلام کرده بود این سازمان در یک دوره ۱۲ ماهه «بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت ایران» را ردیابی کرده است.

100 %

او همچنین هشدار داده بود تهران به‌طور گسترده از مجرمان، از جمله قاچاقچیان مواد مخدر، به‌عنوان نیروی نیابتی برای اجرای عملیات در بریتانیا استفاده می‌کند.

ماه گذشته میلادی نیز مردی با تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی به آتش زدن دیوار یادبود معترضان ضدحکومتی کشته‌شده در ایران متهم شد. آتش‌سوزی ماه آوریل تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا را در پی داشت.

یک کارشناس بر استفاده از مجرمان محلی تاکید کرد

کریستیان گوستافسون، معاون مرکز مطالعات اطلاعاتی و امنیتی دانشگاه برونل و مدرس پیشین دانشکده نظامی سندهرست، گفت احتمال اینکه جمهوری اسلامی برای اجرای عملیات از مجرمان و افراد جذب‌شده در داخل بریتانیا استفاده کند، بیشتر از انتقال مستقیم عوامل ایرانی است.

او گفت تهران ممکن است با بهره‌برداری از احساسات ضداسرائیلی و ضدصهیونیستی، جوانان محلی خشمگین از جنگ غزه و اقدامات اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه را جذب کند.

دولت بریتانیا تحت فشار قرار گرفت

آلیشیا کرنز، وزیر امنیت در دولت سایه بریتانیا، سپاه پاسداران را متهم کرد که از بحران قایق‌های کوچک برای انتقال عوامل خود به این کشور بهره می‌برد.

او خواستار تشکیل فوری کارگروهی برای شناسایی عوامل احتمالی جمهوری اسلامی در میان مهاجران تازه‌وارد و افرادی شد که پیش‌تر به بریتانیا رسیده‌اند. کرنز همچنین از دولت خواست وزارت اطلاعات را بر اساس قوانین مربوط به دولت‌های متخاصم در فهرست نهادهای تعیین‌شده قرار دهد و برای تعطیل کردن سازمان‌هایی که آنها را پوششی برای سپاه پاسداران می‌خواند، از جمله مرکز اسلامی انگلیس، اختیارات اضطراری صادر کند.

سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در واکنش به گزارش تلگراف گفت امنیت ملی اولویت نخست دولت است و همه افرادی که با قایق‌های کوچک وارد کشور می‌شوند، تحت بررسی‌های امنیتی سخت‌گیرانه قرار می‌گیرند.

او افزود افرادی که تهدید تشخیص داده شوند، بلافاصله بازداشت خواهند شد و دولت برای اخراج سریع آنها اقدام خواهد کرد.

این سخنگو همچنین گفت دولت روند اصلاح قانون برای ممنوع کردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده است. به گفته او، این تغییر اختیارات بیشتری به پلیس و نهادهای اطلاعاتی می‌دهد تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل و زمینه پیگرد قضایی آنان را فراهم کنند.

