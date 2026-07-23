روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از افراد آگاه، مقام‌های آمریکایی و داده‌های رهگیری پروازها گزارش داد که نیروهای عملیات ویژه طی هفته گذشته از پایگاه‌های خود در آمریکا به خاورمیانه منتقل شده‌اند.

هم‌زمان، اسکادران‌هایی از جنگنده‌های آمریکایی در نقاط مختلف خاورمیانه مستقر شده‌اند و بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه‌های آمریکا و بریتانیا نیز برای افزایش احتمالی عملیات در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

براساس این گزارش، بمب‌افکن‌های دوربرد نیز برای انجام عملیات گسترده آماده می‌شوند. بمب‌افکن‌های «بی‌ـ۱» مستقر در بریتانیا از جمله هواپیماهایی هستند که ممکن است در این عملیات به کار گرفته شوند.

آمریکا در کنار افزایش نیرو و تجهیزات نظامی، توان پزشکی خود را نیز تقویت کرده است. طی روزهای اخیر بیش از ۱۵۰ نیروی پزشکی به مرکز پزشکی منطقه‌ای «لندشتول» در آلمان اعزام شده‌اند؛ مرکزی که محل اصلی درمان نیروهای آمریکایی زخمی‌شده در درگیری‌های خاورمیانه است.

این آماده‌سازی‌ها پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اردن صورت می‌گیرد. یک نظامی دیگر آمریکایی نیز هنگام انفجار کنترل‌شده یک پهپاد ایرانی در عراق کشته شد.

با این حال، یکی از فرماندهان پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است افزایش نیرو و تجهیزات لزوماً به معنای قریب‌الوقوع بودن عملیات نظامی گسترده تازه‌ای نیست. به گفته او، این اقدام ممکن است با هدف افزایش انعطاف عملیاتی فرماندهان و گسترش گزینه‌های در دسترس آنها انجام شده باشد.

هزینه جنگ از ۳۷ میلیارد دلار فراتر رفت

افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها در واشینگتن درباره هزینه جنگ و فشار آن بر ذخایر تسلیحاتی این کشور افزایش یافته است.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، این هفته به کنگره گفت هزینه جنگ با [حکومت] ایران از ۳۷ میلیارد دلار فراتر رفته است. مقام‌های آمریکایی همچنین نگران‌اند که بازگشت به درگیری تمام‌عیار، فشار بیشتری بر ذخایر مهمات این کشور وارد کند.

با وجود این نگرانی‌ها، مجلس نمایندگان آمریکا با اختلاف اندکی یک بسته بودجه‌ای ۹۵ میلیارد دلاری را تصویب کرده است. این طرح ۷۳ میلیارد دلار بودجه اضافی برای امور دفاعی و اطلاعاتی در نظر می‌گیرد.

مجلس نمایندگان همچنین به‌طور جداگانه یک لایحه سیاست‌گذاری دفاعی را تصویب کرد که تنها شمار اندکی از دموکرات‌ها از آن حمایت کردند.

تصویب منابع مالی تازه در کنگره نشان می‌دهد واشینگتن، دست‌کم در شرایط کنونی، قصد ندارد از حضور نظامی خود در خلیج فارس بکاهد و در پی حفظ توان ادامه جنگ است.

ترامپ و هگست از جنگ با [حکومت] ایران که اکنون وارد پنجمین ماه خود شده است دفاع کرده‌اند. آنها می‌گویند این جنگ برای جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هسته‌ای ضروری است.

با وجود برقراری آتش‌بسی شکننده از ماه فروردین، تاکنون ۱۸ نیروی نظامی آمریکا در جریان جنگ کشته و صدها نفر دیگر زخمی شده‌اند. مقام‌های ایرانی نیز گفته‌اند حملات به نیروها و شرکای آمریکا در سراسر خلیج فارس را ادامه خواهند داد.

تهدید ترامپ به حمله به زیرساخت‌های ایران

ترامپ هشدار داده است که اگر حملات به کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز ادامه یابد، آمریکا ممکن است زیرساخت‌های ایران، از جمله پل‌ها و نیروگاه‌ها، را هدف قرار دهد.

حرکت احتمالی آمریکا به‌سوی حمله به زیرساخت‌های ایران می‌تواند واکنش شدید تهران را در پی داشته باشد. احتمال حمله تلافی‌جویانه به تاسیسات انرژی یا ایجاد اختلال بیشتر در تنگه هرمز از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده در این زمینه است.

افزایش حضور نظامی آمریکا خطر گسترش جنگی را بالا برده است که پیش‌تر رفت‌وآمد نفتکش‌ها در تنگه هرمز را مختل کرده بود. پیش از آغاز جنگ، حدود یک‌پنجم جریان جهانی نفت از این گذرگاه راهبردی عبور می‌کرد.

ادامه حملات حکومت ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتیرانی در دریای سرخ، هزینه حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌ها در منطقه را افزایش داده و عامل ریسک‌های ژئوپلیتیک را در قیمت نفت تثبیت کرده است.

تحلیلگران می‌گویند حمله احتمالی آمریکا به زیرساخت‌های ایران می‌تواند واکنش شدیدتری در بازار نفت خام ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر تهران تاسیسات انرژی را هدف قرار دهد یا رفت‌وآمد از تنگه هرمز بیش از پیش مختل شود.

در مجموع، انتقال نیروهای عملیات ویژه، استقرار جنگنده‌ها، آماده‌باش بمب‌افکن‌های دوربرد، اعزام نیروهای پزشکی و تصویب بودجه دفاعی تازه، دامنه گزینه‌های نظامی ترامپ را گسترش داده است؛ هرچند هنوز مشخص نیست که این آماده‌سازی‌ها به آغاز عملیات وسیع‌تری علیه حکومت ایران منجر خواهد شد یا صرفاً با هدف افزایش فشار و حفظ آمادگی نظامی انجام می‌شود.

