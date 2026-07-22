ترامپ چهارشنبه ۳۱ تیر در تروث سوشال نوشت: «از این پس، هر زمان جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز به‌سوی یک کشتی شلیک کند، خواه با موشک، راکت، پهپاد یا هر وسیله یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را، از جمله پل‌ها یا نیروگاه‌های واقع در مجاورت تهران یا داخل این شهر، بمباران و نابود خواهد کرد.»

ترامپ سپس برای حضور در مراسم استقبال از پیکر چهار نظامی آمریکایی کشته‌شده در دور سوم جنگ ایران، به پایگاه نیروی هوایی دوور در ایالت دلاور رفت.

او پیش از عزیمت گفت: «می‌رویم تا به آنها ادای احترام کنیم. این برای من یکی از دشوارترین کارهاست؛ تحملش بسیار سنگین است، اما باید انجام شود.»

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سه نفر از این نظامیان در حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه «موفق‌ السلطی» اردن کشته شدند و نظامی چهارم هنگام انفجار کنترل‌شده یک پهپاد در اربیل جان باخت. در جریان جنگ ایران تاکنون ۱۸ نظامی آمریکایی کشته و بیش از ۴۵۰ نفر زخمی شده‌اند.

سنتکام سه‌شنبه اعلام کرد ۹۴ درصد مصدومانِ دور سوم درگیری‌ها مداوا شده و به ماموریت خود بازگشتند.

تهدید به گسترش حملات در منطقه

اندکی پس از پیام ترامپ، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به‌نقل از یک منبع نظامی آگاه نوشت اگر آمریکا پل یا نیروگاهی را در ایران بزند، جمهوری اسلامی «چندین زیرساخت و پل در منطقه»، از جمله تاسیسات انرژی مرتبط با منافع آمریکا، را هدف خواهد گرفت.

او افزود عبور امن کشتی‌ها از هرمز به هماهنگی با تهران و پذیرش سازوکارهای مورد نظر جمهوری اسلامی مشروط است.

تسنیم هویت یا جایگاه این منبع را اعلام نکرد.

حسام‌الدین حیدری، سردبیر خبرگزاری مهر، نیز در یادداشتی خواستار حمله به زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه شد و نوشت: «باید بابت هر شهید یک چاه نفت، بابت هر تجاوز یک میدان گازی و بابت هر پُل یک پالایشگاه به آتش کشیده شود.»

او پیشنهاد کرد حمله به تاسیسات نفتی منطقه به «دکترین عملی و فوری» تبدیل شود.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا نیز بامداد چهارشنبه هشدار داده بود حمله به مراکز هسته‌ای و حساس ایران، حمله به منافع آمریکا و هم‌پیمانانش را در پی دارد.

همزمان روزنامه کیهان هم تهدید کرد مراکز هسته‌ای آمریکا هدف «ضربات ویرانگر» قرار می‌گیرند.

علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، نیز شامگاه سه‌شنبه ۳۰ تیر از زدن زیرساخت‌ها سخن گفت و سپاه نیز به عملیاتی تهدید کرد که به‌گفته این نهاد، به «اعلام عزای عمومی در آمریکا» می‌انجامد.

تشدید حملات و تداوم تهدیدها

سومین دور درگیری‌ها که از ۱۱ روز پیش در پی حمله جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز آغاز شده بود، در بامداد و ظهر چهارشنبه ۳۱ تیر ادامه یافت. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، حملات چهارشنبه را از حوالی ۳ بامداد به وقت یاران آغاز کرد و حوالی ۵ صبح از پایان این دور از عملیات خبر داد.

سنتکام در بیانیه پایان عملیات اعلام کرد مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لجستیکی را زده و جمهوری اسلامی طی سه ماه به بیش از ۳۰ کشتی تجاری حمله کرده است. سپاه نیز از ادامه عملیات «تنبیه متجاوز» و حمله به کویت خبر داد.

به نقل از منابع محلی، مواضعی در شهرهای آبدانان، چوار و دینارکوه در استان ایلام، ماهشهر، بهبهان، امیدیه و هندیجان در استان خوزستان، چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان، سیریک در استان هرمزگان، کبودرآهنگ در استان همدان، بانه در استان کردستان؛ انارک در استان اصفهان، تبریز و بوشهر در جریان این عملیات نظامی دو ساعته هدف قرار گرفتند.

ظهر و عصر چهارشنبه نیز سپاه پاسداران از انفجارهایی در بندرهای سیریک و لارک خبر داد اما منابع آمریکایی به اجرای عملیات نظامی در این ساعت‌ها اشاره‌ای نکردند.

در مقابل، جمهوری اسلامی در حملات بامدادی خود به کویت حمله کرد و ظهر و عصر چهارشنبه نیز مواضعی در اردن و بحرین را هدف قرار داد.

لحن ترامپ در روزهای گذشته در قبال جمهوری اسلامی و آینده عملیات نظامی در منطقه در قیاس با هفته‌های پیش از آن تندتر شده است.

او سه‌شنبه ۳۰ تیر با اشاره به اینکه امکان بازگشت به مذاکرات همچنان وجود دارد، تاکید کرد جمهوری اسلامی تنها در صورت آمادگی برای مذاکره «جدی و معنادار» می‌تواند با واشینگتن گفت‌وگو کند، در غیر این صورت با وزارت جنگ آمریکا روبه‌رو خواهد شد.

او در حاشیه دیدار با رییس‌جمهوری لبنان بار دیگر به احتمال حملات شدید و سریع به تاسیسات هسته‌ای پنهانی جمهوری اسلامی در کوه کلنگ گزلا اشاره کرد؛ اظهار نظری که خشم مقام‌های حکومت ایران را به دنبال داشت.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز تهدید کرد واشینگتن حمله به کشتی‌های تجاری را با پاسخی «۱۰ برابر شدیدتر» تلافی خواهد کرد.

ترامپ که در هفته‌های گذشته و پس از امضای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی به تغییر حکومت در ایران و بر سر کار آمدن نیروهایی منطقی‌تر از به گفته او «رژیم قبلی» تاکید داشت، در روزهای گذشته بر ادامه کشتار معترضان در ایران به دست حکومت تاکید کرده است.

او سه‌شنبه تصاویری از گل‌محمد محمدی، عرفان اسفندیاری و یک زن ایرانی با شعار «ما را نکشید» منتشر کرد و به اعدام فزاینده معترضان در ایران پرداخت.