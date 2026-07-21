تسنیم با اشاره به ناکامی ۱۰ ساله قلعه‌نویی پیش از حضور در تیم ملی نوشت: «قلعه‌نویی در شرایطی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد که در ۱۰ سال قبل از آن جامی به دست نیاورده بود. او آخرین بار در فصل ۹۲-۹۱ با استقلال قهرمان شد.»

رسانه وابسته به سپاه پاسداران با تکرار «ایثار» در یادداشت خود، اشاره می‌کند که «تنها هدف زندگی قلعه‌نویی نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی بود.»

تسنیم می‌نویسد: «او البته نمی‌گوید که در زندگی‌اش به عنوان بازیکن و مربی به همه چیز رسیده و شاید اگر همین ۳۰ میلیارد را هم نمی‌دادند باز هم سرمربی تیم ملی شد. اگر ۳۰ میلیارد کم بوده چرا قلعه‌نویی پذیرفته سرمربی تیم ملی شود؟ چرا «ایثار» کرده و حالا منتش را سر مردم می‌گذارد؟»

این رسانه اشاره می‌کند که قلعه‌نویی با فشار به مهدی تاج، او را مجبور می‌کند که قراردادش مشابه قرارداد کارلوس کیروش تغییر کند: «کیروش بندی در قراردادش داشت که به موجب آن ۱۰ درصد پاداش صعود به جام جهانی را می‌گرفت. قلعه‌نویی این بند را نداشت و وقتی از این ماجرا مطلع شد به فدراسیون فوتبال فشار آورد. در نهایت مهدی تاج با برگزاری دو جلسه، اعضای هیئت رئیسه را مجاب کرد که این پول پرداخت شد.»

تسنیم همچنین می‌نویسد که ادعای «ایثار» قلعه‌نویی برای پاداش ۸۰۰ هزار دلاری درحالی است که او این پاداش که ۱۴۰ میلیارد تومان می‌شود را «برای جام جهانی ۴۸ تیمی که سهمیه آسیا برخلاف ادوار گذشته ۸.۵ سهمیه بود نه ۴.۵ تیم گرفته است.»

این رسانه با پیشنهاد تمدید نشدن قرارداد سرمربی تیم ملی، نوشته است: «او البته که ایثار نکرده است. آرزوی هر فردی است که روی نیمکت تیم ملی کشورش بنشیند و آرزوی هر مربی‌ای است که در جام جهانی حضور داشته باشد. حالا هم که قرارداد قلعه‌نویی رو به اتمام است او می‌تواند دوباره «ایثار» نکند و با رها کردن سرمربیگری تیم ملی به لیگ برتر برگردد و همان پولی که خودش می‌گوید حقش است را بگیرد.»