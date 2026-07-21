وزارت خارجه قطر با شدیدترین لحن، حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، از جمله هدف قرار دادن نفتکش کویتی «کیفان» هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد و این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و امنیت سرزمینهایشان، تهدیدی جدی برای ایمنی کشتیرانی و تامین جهانی انرژی و نقض صریح حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری دانست.
وزارت خارجه قطر تاکید کرد ادامه این حملات، تشدیدی خطرناک است که تلاشها برای مهار تنش را پیچیدهتر میکند و به روندهای سیاسی و دیپلماتیک با هدف برقراری امنیت و ثبات در منطقه آسیب میزند.
این وزارتخانه بر ضرورت توقف فوری و کامل همه اقدامات و حملات نظامی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکنند، خودداری از هر اقدامی که به گسترش تنش منجر شود، بازگشت جدی به مسیر گفتوگو و مذاکره و پایبندی به تفاهمهای حاصلشده از طریق تلاشهای دیپلماتیک تاکید کرد.
وزارت خارجه قطر همچنین همبستگی کامل این کشور با اردن، بحرین و کویت را اعلام و از همه اقدامهای این کشورها برای حفظ حاکمیت و امنیتشان حمایت کرد.
تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات امیر قلعهنویی که گفته «ایثار کردم که با ۳۰ میلیارد تومان سرمربی تیم ملی شدم. من حتی پاداش دلاریام را به ریال تبدیل کردم» نوشت: «او میتواند دوباره «ایثار» نکند و با رها کردن سرمربیگری تیم ملی به لیگ برتر برگردد.»
تسنیم با اشاره به ناکامی ۱۰ ساله قلعهنویی پیش از حضور در تیم ملی نوشت: «قلعهنویی در شرایطی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد که در ۱۰ سال قبل از آن جامی به دست نیاورده بود. او آخرین بار در فصل ۹۲-۹۱ با استقلال قهرمان شد.»
رسانه وابسته به سپاه پاسداران با تکرار «ایثار» در یادداشت خود، اشاره میکند که «تنها هدف زندگی قلعهنویی نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی بود.»
تسنیم مینویسد: «او البته نمیگوید که در زندگیاش به عنوان بازیکن و مربی به همه چیز رسیده و شاید اگر همین ۳۰ میلیارد را هم نمیدادند باز هم سرمربی تیم ملی شد. اگر ۳۰ میلیارد کم بوده چرا قلعهنویی پذیرفته سرمربی تیم ملی شود؟ چرا «ایثار» کرده و حالا منتش را سر مردم میگذارد؟»
این رسانه اشاره میکند که قلعهنویی با فشار به مهدی تاج، او را مجبور میکند که قراردادش مشابه قرارداد کارلوس کیروش تغییر کند: «کیروش بندی در قراردادش داشت که به موجب آن ۱۰ درصد پاداش صعود به جام جهانی را میگرفت. قلعهنویی این بند را نداشت و وقتی از این ماجرا مطلع شد به فدراسیون فوتبال فشار آورد. در نهایت مهدی تاج با برگزاری دو جلسه، اعضای هیئت رئیسه را مجاب کرد که این پول پرداخت شد.»
تسنیم همچنین مینویسد که ادعای «ایثار» قلعهنویی برای پاداش ۸۰۰ هزار دلاری درحالی است که او این پاداش که ۱۴۰ میلیارد تومان میشود را «برای جام جهانی ۴۸ تیمی که سهمیه آسیا برخلاف ادوار گذشته ۸.۵ سهمیه بود نه ۴.۵ تیم گرفته است.»
این رسانه با پیشنهاد تمدید نشدن قرارداد سرمربی تیم ملی، نوشته است: «او البته که ایثار نکرده است. آرزوی هر فردی است که روی نیمکت تیم ملی کشورش بنشیند و آرزوی هر مربیای است که در جام جهانی حضور داشته باشد. حالا هم که قرارداد قلعهنویی رو به اتمام است او میتواند دوباره «ایثار» نکند و با رها کردن سرمربیگری تیم ملی به لیگ برتر برگردد و همان پولی که خودش میگوید حقش است را بگیرد.»
کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان با وجود هشدار پیشین تهران به این کشور درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخترسانهای آمریکایی و نیروهای نظامی این کشور در پایگاه هوایی بزمِر را تایید کرد. اجرای این طرح به تصویب نهایی پارلمان بلغارستان نیاز دارد.
خبرگزاری رسمی بلغارستان شامگاه سهشنبه ۳۰ تیر گزارش داد این کمیسیون پیشنویس مصوبه شورای وزیران را تایید کرد که بر اساس آن، حداکثر هشت فروند هواپیمای سوخترسان و ۲۵۰ نیروی نظامی آمریکایی میتوانند برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه در پایگاه بزمِر، واقع در جنوب شرقی بلغارستان، مستقر شوند.
بر اساس این گزارش، آمریکا از بلغارستان تقاضا کرده که اجازه استقرار این هواپیماها و نیروها از ۲۴ ژوئیه تا یکم اکتبر، برابر با دوم مرداد تا ۹ مهر، را صادر کند.
نسخه کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
سیبیاس گزارش داد حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک سرباز دیگر انجامید، بخشی از تغییر تاکتیکهای نظامی جمهوری اسلامی است.
قاصد محمود، معاون پیشین رییس ستاد نیروهای مسلح اردن، به سیبیاس گفت جمهوری اسلامی فناوری موشکی خود را ارتقا داده و با ترکیب موشکها و پهپادها، توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانههای راداری به دست آورده است.
به گفته محمود، جمهوری اسلامی ابتدا با موشکهای ساده سامانههای راداری را منحرف میکند و سپس موشکهای پیشرفتهتری را شلیک میکند که در ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر پایانی مسیر، هدف خود را تغییر میدهند؛ تغییری که رهگیری آنها را برای سامانههای پدافندی دشوارتر میکند.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا سهشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا طرح «قانون اختیارات جنگی» را برای رایگیری به صحن مجلس خواهد آورد، از پاسخ مستقیم خودداری کرد.
او گفت جنگ باید پایان یابد و آمریکا برای پایان دادن به آن باید از حمایت دیگر کشورها برخوردار باشد.
جانسون در ادامه تاکید کرد آمریکا باید اطمینان حاصل کند جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا نکند و افزود: «این برای همه یک فاجعه خواهد بود و همه جهان این را میدانند. حالا باید این جنگ را جمع کنیم.»
همزمان با حضور جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در آمریکا و گفتوگوهایش با دونالد ترامپ درباره راههای کاهش تنش میان لبنان و اسرائیل، یک مقام ارشد امنیتی لبنان به رویترز گفت ارتش این کشور پس از خروج نیروهای اسرائیلی از زوطر الغربیه، استقرار در این شهرک جنوبی را آغاز کرده است.
رویترز سهشنبه ۳۰ تیر در گزارشی کوتاه، این اقدام را گام اولیه توافقی خواند که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان برقرار شد. بر اساس بخشی از این توافق اولیه، ارتش لبنان همزمان با خروج مرحلهای نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور، خلع سلاح حزبالله را آغاز خواهد کرد.
ترامپ نیز در یک نشست رسانهای در روز سهشنبه خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را تایید کرد و گفت: «روند استقرار مجدد این نیروها در حال انجام است و آنها به مناطق دیگر منتقل میشوند.»
او همچنین، توافق امضاشده با لبنان را «توافقی بسیار خوب» توصیف کرد.
ارتش اسرائیل که دوشنبه ۲۹ تیر از آغاز اجرای طرح «مناطق آزمایشی» خبر داد، عصر سهشنبه اعلام کرد دوشنبه، پس از ورود سربازان لبنانی به منطقهای تحت کنترل اسرائیل که خارج از مناطق آزمایشی قرار داشت، تیر هشدار شلیک کرده است.
لبنان امیدوار است اجرای طرح به این کشور امکان دهد کنترل نوار زمینی واقع در جنوب را که همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی است، بازپس گیرد.
همزمان، ارتش لبنان بار دیگر از ساکنان خواست تا زمان تثبیت وضعیت امنیتی وارد زوطر الغربیه نشوند و برای حفظ ایمنی خود، دستورهای یگانهای نظامی مستقر در منطقه را رعایت کنند.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر بر سر چارچوبی توافق کردند که بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» متمرکز است.
این توافق سه محور اصلی دارد: خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیهشده، پیشبرد روند خلع سلاح حزبالله و کاهش تنش در مرزها. طرح مناطق آزمایشی به محور نخست مرتبط است و بر اساس آن، اسرائیل ابتدا از دو منطقه مشخص در جنوب لبنان عقبنشینی میکند، بلافاصله ارتش لبنان جایگزین آن میشود تا در صورت موفقیت، این الگو به دیگر مناطق گسترش یابد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
دیدار ترامپ با عون در کاخ سفید
این تحول در جریان سفر جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، به واشینگتن و دیدار او با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید رخ داد. عون نخستین رییسجمهوری لبنان در نزدیک به ۲۰ سال گذشته است که به کاخ سفید میرود.
یک مقام لبنانی پیش از این دیدار به خبرگزاری رویترز گفت عون طرحی مکتوب درباره چگونگی خلع سلاح حزبالله و تضمین خروج اسرائیل از لبنان به ترامپ ارائه خواهد کرد. به گفته این مقام، عون معتقد است تنها کسی که اهرم فشار لازم برای واداشتن اسرائیل به خروج نیروهایش از لبنان را در اختیار دارد، ترامپ است.
ترامپ در دیدار با عون وعده داد به لبنان کمک کند و گفت با این کشور «بسیار بدرفتاری شده است».
او در یک نشست رسانهای که عصر سهشنبه ۳۰ تیر و در حاشیه این دیدار در کاخ سفید برگزار شد، افزود: «کاری خواهیم کرد با لبنان بهدرستی و با احترامی که شایستهاش است رفتار شود.» ترامپ همچنین گفت مشکلی به نام حزبالله وجود دارد، اما آمریکا اقدامهایی انجام داده است که توجه جهان را جلب خواهد کرد.
رییسجمهوری آمریکا درباره احتمال گفتوگو با حزبالله نیز گفت با همه طرفها گفتوگو میکند، حتی با کسانی که به گفته او بسیاری معتقدند نباید با آنها مذاکره کرد.
او افزود: «اگر رییسجمهوری لبنان از من میخواست با حزبالله گفتوگو کنم، این کار را انجام میدادم. او مدت طولانی با مساله حزبالله سروکار داشته است.»
عون نیز از ترامپ بهدلیل «دستاورد تاریخی» امضای چارچوب توافق میان لبنان و اسرائیل تشکر کرد و گفت: «وقت آن رسیده است که لبنان و سراسر منطقه به ثبات و امنیت برسند.»
در این نشست رسانهای به ارائه طرح عون به ترامپ یا جزئیات گفتوگوهای میان آن دو اشارهای نشد.
عون یکشنبه ۲۸ تیر، بلافاصله پس از ورود به واشینگتن با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کرد. او در این دیدار گفت اسرائیل باید مطابق توافقی که با لبنان امضا کرده است، خروج از جنوب لبنان را آغاز کند.