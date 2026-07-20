رییس فوتبال اروپا همراه با دیگر اعضای شورای فیفا در دیدار افتتاحیه مسابقات در مکزیکوسیتی حضور داشت و قرار بود فینال اسپانیا و آرژانتین را نیز تماشا کند.

اما چفرین پس از آنکه کمیته انضباطی فیفا محرومیت یک جلسه‌ای فولارین بالوگان، مهاجم آمریکا در بازی با بلژیک را لغو کرد، از حضور در فینال منصرف شد. بالوگان به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر بوسنی و هرزگوین از یک مسابقه محروم شده بود.

این تصمیم جنجالی، که فیفا می‌گوید به ریاست محمد الکمالی، رییس اماراتی کمیته انضباطی، گرفته شده، پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، اتخاذ شد. ترامپ در این تماس از اینفانتینو خواسته بود محرومیت بالوگان لغو شود.

یوفا در بیانیه‌ای این اقدام را «بی‌سابقه، غیرقابل درک و غیرقابل توجیه» توصیف کرد و گفت فیفا با ایجاد این تصور که سیاست در تصمیم‌های فوتبالی دخالت کرده، «از یک خط قرمز عبور کرده است.»

چندین فدراسیون عضو یوفا نیز از این تصمیم انتقاد کردند. از جمله فدراسیون فوتبال بلژیک که پیش از پیروزی ۴ بر ۱ برابر آمریکا در مرحله بعد، تنها این پیام را منتشر کرد: «این تصمیم را لغو کنید.»

اختلاف‌های عمیق‌تر میان فیفا و یوفا

پرونده بالوگان تنها یکی از موارد اختلاف میان فیفا و یوفاست؛ دو نهادی که حتی در بهترین شرایط نیز روابط سردی با یکدیگر داشته‌اند و اکنون این اختلاف‌ها شدت گرفته است.

چفرین پیش از آغاز جام جهانی نیز از قیمت بالای بلیت‌ها انتقاد کرده و گفته بود این سیاست، فوتبال را از «هواداران واقعی و وفادار» دور می‌کند. برخلاف فیفا، یوفا اعلام کرده از قیمت‌گذاری شناور در مسابقات خود استفاده نخواهد کرد و دست‌کم ۴۰ درصد بلیت‌های یورو ۲۰۲۸ در بریتانیا و ایرلند حدود ۶۰ پوند یا کمتر قیمت خواهند داشت.

او همچنین از ناکامی فیفا در متقاعد کردن مقام‌های مهاجرتی آمریکا برای صدور مجوز حضور عمر آرتان، داور سومالیایی، در جام جهانی انتقاد کرد. دو روز پس از بازگرداندن این داور، یوفا اعلام کرد او دیدار سوپرجام اروپا در ماه آینده را قضاوت خواهد کرد.

نحوه برخورد با تیم ملی ایران در جریان جام جهانی نیز از دیگر موارد اختلاف دو نهاد بود. یوفا معتقد است فیفا می‌توانست و باید برای فراهم کردن شرایطی برابر برای نماینده آسیا اقدامات بیشتری انجام می‌داد.

اختلاف بر سر قوانین بازی

اختلاف‌ها تنها به مسائل خارج از زمین محدود نمی‌شود. یوفا با اجباری شدن وقفه‌های آب‌رسانی، طولانی شدن زمان بین دو نیمه برای اجرای برنامه‌های موسیقی و همچنین دادن کارت قرمز به بازیکنانی که هنگام صحبت در زمین دهان خود را می‌پوشانند، موافق نیست.

در نمونه‌ای دیگر، یوفا به داوران کمک‌داور ویدیویی خود دستور داده است که موارد احتمالی تمارض را به عنوان «اشتباه در شناسایی بازیکن» بررسی نکنند.

در جام جهانی دو مورد از این دست رخ داد؛ کارت زرد تیم ریم، مدافع آمریکا، لغو و به میگل آلمیرون، بازیکن پاراگوئه، داده شد. همچنین، در اتفاقی مهم‌تر، بریل امبولو، مهاجم سوئیس، پس از آنکه کارت زردی که ابتدا به لئاندرو پاردس، بازیکن آرژانتین، داده شده بود به نام او ثبت شد، از زمین اخراج شد.

با این حال، هرچند همه این اختلاف‌ها میان فیفا و یوفا واقعی و جاری هستند، باید توجه داشت که چفرین مدتی است از رویدادهای فیفا فاصله گرفته است.

او در سال‌های اخیر کمترین حضور ممکن را در کنگره‌های سالانه فیفا داشته، با وجود آنکه به دلیل ریاست بر یوفا یکی از نایب‌رییس‌های فیفاست.

چفرین تنها در دیدار افتتاحیه آخرین جام جهانی زنان حاضر شد و هیچ‌یک از مسابقات جام باشگاه‌های جهان را از نزدیک تماشا نکرد.

با وجود اختلاف‌های یوفا با فیفا، حتی اگر همه ۵۵ عضو اروپایی به صورت یکپارچه رای بدهند، تنها ۵۵ رای از مجموع ۲۱۱ عضو فیفا را در اختیار دارند و به نظر می‌رسد بسیاری از دیگر اعضا از مدیریت جیانی اینفانتینو رضایت دارند.