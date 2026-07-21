منوچهر متکی، نماینده مجلس، در واکنش به اظهارات عباس عراقچی درباره وجود حفرههای امنیتی در نظام، به خبرگزاری ایسنا، گفت منظور از حفرههای امنیتی، نقشآفرینی عناصر، گروهها و سازماندهیهای اطلاعاتی دشمن در کشور است.
متکی گفت: «ما به ترور پاسخ خواهیم داد و پیام خیلی روشن ما به دشمن این است که دوران بزنودررو تمام شده و پاسخ مناسب اقدامات خود را دریافت خواهد کرد.»
وزارت خارجه کویت، محمد توتونچی، سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرد و از تهران خواست حملات غیرقانونی خود را فورا متوقف کند.
وزارت خارجه کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیوان دانست.
همزمان، الحدث به نقل از وزارت خارجه کویت، گزارش داد که یک حمله آشکار به نفتکش «کیوان» و در پی افزایش اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی رخ داده است.
الحدث نوشت: «چنین حملاتی امنیت و آزادی کشتیرانی بینالمللی را تهدید میکند و این حمله در شرایطی صورت گرفته که همزمان، مواضع و بیانیههای تحریکآمیز و تنشزا از سوی جمهوری اسلامی منتشر شده است.»
شامگاه دوشنبه ۲۹ تیر، دستکم ۹ شهر ایران هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفت. همزمان، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که علاوه بر هدف قرار دادن مراکزی در اردن و کویت، به «زیرساخت مرکزی دادههای شرکت آمریکایی آمازون در بحرین» نیز حمله کرده است.
مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال، از واکنشها در آمریکا به ادامه حملات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گزارش میدهد.
بلومبرگ گزارش داد شرکت گروه سینوکور، بزرگترین مالک ابرنفتکشها در جهان، تلاش میکند با پیشنهاد پرداخت معادل شش ماه حقوق اضافی، خدمه کشتیها را برای عبور از تنگه هرمز متقاعد کند.
پیشتر بلومبرگ گزارش داده بود پس از حمله به دو کشتی تحت مدیریت شرکت کشتیرانی یونانی دیناکوم، تردد در تنگه هرمز عملا متوقف شده است.
بلومبرگ همچنین نوشت مالکان و خدمه کشتیها برای جلوگیری از حمله، موقعیت خود را در تنگه هرمز مخفی میکنند، از این رو ممکن است ابعاد واقعی تردد در این آبراه تا هفتهها یا ماهها مشخص نشود.
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در واکنش به اظهارات زهران ممدانی درباره احتمال بازداشت بنیامین نتانیاهو در نیویورک، در شبکه ایکس نوشت اگر قرار باشد کسی بازداشت شود، آن فرد باید شهردار نیویورک باشد.
او تاکید کرد ابتدا به این دلیل که ممدانی سازمانهای یهودی را «هیولاهایی که میلیونها دلار پول سیاه جابهجا میکنند، خوانده و این ادبیات کلاسیک ضدیهودی است».
سفیر اسرائیل افزود: «دوم اینکه ممدانی برای تروریستهای حماس سوگواری کرد و به آنها مشروعیت بخشید. و سوم، او از برگزاری دیدار میان مقامهای شهر نیویورک و نمایندگان حکومت آیتالله در سازمان ملل حمایت کرد.»
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ظهر سهشنبه از حمله به نقطهای در ارتفاعات خرمآباد خبر داد، اما ساعاتی بعد مقامهای محلی و خود صداوسیما این خبر را رد و اصلاح کردند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان با تکذیب خبر منتشرشده از صداوسیما گفت سهشنبه هیچ حملهای به هیچ نقطهای از استان لرستان صورت نگرفته است.
خبرگزاری صداوسیما نیز به نقل از روابط عمومی صداوسیمای لرستان نوشت که برخلاف خبر منتشرشده، امروز هیچ حملهای به ایستگاه رادیویی و تلویزیونی انجام نشده است.
صداوسیما در ادامه اعلام کرد حمله به ایستگاه رادیویی و تلویزیونی منطقه ویسیان مربوط به چند شب پیش بوده و خبر منتشرشده به اشتباه به رویدادهای سهشنبه نسبت داده شده بود.