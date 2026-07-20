ارتش آمریکا مسیر ۷ کشتی تجاری را تغییر داد و یک کشتی را در جریان محاصره از کار انداخت
سنتکام اعلام کرد نیروهای مستقر در ناو باکسر بهصورت شبانهروزی از عملیات محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکنند. به گفته این فرماندهی، ارتش آمریکا تا ۲۹ تیر مسیر حرکت هفت کشتی تجاری را تغییر داده و یک کشتی را نیز برای جلوگیری از تردد به بنادر ایران از کار انداخته است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در شبکه ایکس، اعلام کرد نیروهای آمریکایی مستقر در ناو تهاجمی آبیخاکی یواساس باکسر در دریای عرب، بهصورت شبانهروزی از عملیات پروازی برای اجرای محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکنند.
سنتکام افزود که تا ۲۹ تیر ارتش آمریکا مسیر حرکت هفت کشتی تجاری را تغییر داده و یک کشتی را نیز از کار انداخته است تا از ورود یا خروج کشتیها به بنادر ایران جلوگیری کند.
سیانان گزارش داد که ایالات متحده همزمان با افزایش تنشها با جمهوری اسلامی، در حال افزایش شمار هواپیماهای نظامی خود در خاورمیانه است.
یک مقام آمریکایی گفت واشینگتن قصد دارد جنگندههای اف-۱۶ و اف-۳۵ بیشتری را از پایگاههای خود در اروپا به منطقه اعزام کند و همچنین شمار هواپیماهای سوخترسان هوایی را افزایش دهد.
یک منبع اسرائیلی نیز گفت دهها هواپیمای سوخترسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدهاند و همچنان در حال ورود هستند. به گفته این منبع، در جریان عملیات ماه مارس حدود ۹۴ هواپیمای سوخترسان در منطقه حضور داشتند. این تعداد بعدا به حدود ۴۰ فروند کاهش یافت، اما از هفته گذشته دوباره روند افزایشی پیدا کرده است.
اعزام این تجهیزات میتواند گزینههای بیشتری را در اختیار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار دهد؛ در حالی که او در حال بررسی نحوه ادامه درگیری فزاینده با ایران است.
ترامپ هفته گذشته در اتاق وضعیت کاخ سفید گزارشی درباره گزینههای تشدید جنگ دریافت کرد. او احتمال تلاش برای تصرف جزیره خارک، یکی از مراکز اصلی صادرات ایران، یا بمباران تاسیسات هستهای در کوه پیکاکس را بررسی کرده است.
با این حال، ترامپ همچنان احتمال دستیابی به راهحل دیپلماتیک را کاملا رد نکرده است و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز بامداد امروز گفت که همچنان امکان بازگشت به میز مذاکره وجود دارد.
شرکت کشتیرانی یونانی دیناکام تانکرز اعلام کرد دو کشتی تحت مدیریت این شرکت، دوشنبه هنگام عبور از کریدور جنوبی هرمز در نزدیکی سواحل عمان با پرتابههایی با منشا نامشخص هدف قرار گرفتند. سپاه اعلام کرد این دو نفتکش در حال عبور از «مسیر جنوبی ناامن» بودند.
دیناکام، عصر دوشنبه ۲۹ تیر اعلام کرد نفتکش کاوومالیاس» با پرچم مالت است، با دو پرتابه هدف قرار گرفت. این حمله باعث آتشسوزی در موتورخانه شد و خدمه را ناچار به ترک کشتی کرد.
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد: «پس از فعال شدن سامانه اطفای حریق کشتی، ناخدا تصمیم گرفت کشتی را تخلیه کند.»
دیناکام افزود مقامهای عمانی همه اعضای خدمه را در سلامت یافتند و به ساحل منتقل کردند. این شرکت همچنین اعلام کرد با همه مقامهای مسوول در منطقه در تماس نزدیک است.
بامداد دوشنبه ۲۹ تیر سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش در این آبراه منفجر و متوقف شدهاند. در بیانیه سپاه پاسداران، نام، پرچم و وضعیت خدمه نفتکشها یا اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی ذکر نشده بود.
گروه بریتانیایی مدیریت خطرات دریایی «ونگارد» اعلام کرد این حادثه هنگامی روی داد که کشتی در حدود هشت مایل دریایی، معادل نزدیک به ۱۵ کیلومتر، شمال غربی منطقه خصب عمان در حال حرکت بود.
خبرگزاری رویترز نوشت بر اساس برنامههای ثبتشده شرکتهای کارگزاری کشتی و گفته یک منبع تجاری، قرار بود کاوومالیاس این هفته در خلیج فارس فرآوردههای نفتی بارگیری کند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا که پیشتر از آتش گرفتن این کشتی خبر داده بود، اعلام کرد گزارشی از پیامدهای زیستمحیطی حادثه دریافت نشده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به این حملات گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی کشتیهای تجاری را هدف قرار دهد، ایالات متحده نیز به حملات خود ادامه خواهد داد.
هدف قرار گرفتن نفتکش دوم
دیناکام تانکرز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد یکی دیگر از کشتیهای این شرکت به نام «آخلوس» که با پرچم لیبریا حرکت میکرد نیز دوشنبه با یک پرتابه هدف قرار گرفت.
این شرکت اعلام کرد: «همه اعضای خدمه سالماند و حضور همه آنان تایید شده است. کشتی برای انجام ارزیابیها به لنگرگاه رفته است. در حال حاضر هیچ گزارشی از آلودگی منتشر نشده است.»
آخلوس یک نفتکش غولپیکر حمل نفت خام است که ظرفیت جابهجایی دو میلیون بشکه نفت را دارد.
شرکت یونانی امنیت دریایی «ماریسکس» اعلام کرد آخلوس و کاوومالیاس تقریبا همزمان هدف قرار گرفتند و هر دو از کریدور جنوبی هرمز که آمریکا ایجاد آن را تسهیل کرده است، عبور میکردند.
سپاه پاسداران دوشنبه اعلام کرد دو نفتکش پس از تلاش برای عبور از مسیری که آن را «مسیر جنوبی ناامن» در تنگه هرمز خواند، «منفجر شدند» و از حرکت بازماندند. سپاه یکشنبه نیز به وقوع «حادثهای» برای دو کشتی در همین منطقه اشاره کرده بود.
هنوز روشن نیست این دو رویداد با یکدیگر ارتباط داشتهاند یا به حملهها به کشتیهای دیناکام مربوط بودهاند.
حمله در دریای سیاه
در حادثهای جداگانه، نفتکش «آسیا»، سومین کشتی تحت مدیریت دیناکام، بامداد دوشنبه در پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر در بندر نووراسییسک روسیه در دریای سیاه هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. دیناکام این خبر را ساعاتی بعد در بیانیهای جداگانه اعلام کرد.
به گفته این شرکت، خدمه آتشسوزی در کشتی را مهار کردند.
دیناکام اعلام کرد: «همه اعضای خدمه سالماند و حضور همه آنان تایید شده است. هیچ گزارشی از آلودگی محیط زیست دریایی منتشر نشده است.»
این شرکت افزود: «کشتی اکنون در لنگرگاه است و ارزیابی خسارتها و بازرسیها ادامه دارد.»
اعتراف عراقچی به نقش یک حفره امنیتی در کشته شدن علی خامنهای ابعاد تازهای از این عملیات را روشن کرد. همزمان، کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد نیم ساعت قبل از حمله، به مسوول پدافند بیت خبر داده بود که ۳۰ جنگنده اسرائیلی وارد ایران شدهاند.