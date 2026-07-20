به گزارش ایسنا، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، گفت: «در حال حاضر در وضعیت استثنایی هستیم و برخی از مصارف غیرمجاز و ماینرها اضافه شده است.»
او تاکید کرد: «مناطق درگیر جنگ در اولویت تامین برق هستند اما برخی از شهرها درگیر نیستند که باید مراقبت کنیم.»
اعتراف عراقچی به نقش یک حفره امنیتی در کشته شدن علی خامنهای ابعاد تازهای از این عملیات را روشن کرد. همزمان، کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد نیم ساعت قبل از حمله، به مسوول پدافند بیت خبر داده بود که ۳۰ جنگنده اسرائیلی وارد ایران شدهاند.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، دوشنبه ۲۹ تیر در تروث سوشال، پست مسیح علینژاد درباره اعدام عرفان اسفندیاری، از معترضان دیماه، را بازنشر کرد.
مسیح علینژاد، روزنامهنگاری ایرانی، یکشنبه در شبکه ایکس نوشت در حالی که جهان مشغول تماشای جنگ است، جمهوری اسلامی، عرفان اسفندیاری، پسر ۱۹ ساله، را اعدام کرد.
او نوشت عرفان نه کسی را کشته بود و نه سلاحی حمل میکرد، جرم او پناه دادن به معترضانی بود که از نیروهای امنیتی فرار میکردند.
وزارت کشور بحرین دوشنبه ۲۹ تیر اعلام کرد آژیرهای هشدار بار دیگر در این کشور به صدا درآمدند. همزمان، خبرگزاری دولتی کویت از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در این کشور خبر داد.
ارتش کویت نیز اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است و صداهای انفجار احتمالی ناشی از رهگیری این حملات توسط سامانههای دفاعی خواهد بود.
همزمان، سپاه پاسداران با اعلام حمله به «مواضع آمریکا» در بحرین و کویت، گفت حملات موشکی و پهپادی علیه این مواضع ادامه خواهد داشت.
یک نشریه آمریکایی گزارش داد وزارت دفاع آمریکا دهها مورد از جراحت نیروهای نظامی این کشور در حملات اخیر جمهوری اسلامی به اردن را گزارش نکرده است.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره جزییات بیشتر تلفات نظامی آمریکا و واکنشها به این موضوع میگوید
به گزارش نیویورکتایمز، در هفته منتهی به حمله روز جمعه از سوی جمهوری اسلامی، که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، تهران سه حمله دیگر نیز علیه نیروهای آمریکایی در این کشور انجام داده است.
به گفته چند مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوعات عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، این حملات دهها نظامی آمریکایی را زخمی کرد و به چند بالگرد نیز آسیب رساند.
با این حال، پنتاگون این حملات و همچنین تلفات و خسارتهای ناشی از آنها را علنی نکرد.
یک مقام نظامی آمریکا گفت فرماندهی مرکزی الزامی به انتشار اطلاعات درباره نظامیان زخمی، بهویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت بازمیگردند، ندارد.
یک مقام نظامی دیگر نیز افزود که پنتاگون دلیلی نمیبیند اطلاعاتی را منتشر کند که بتواند به تهران برای هدف قرار دادن دقیقتر پایگاههای آمریکا در اردن و دیگر نقاط خاورمیانه با موشکهای بالستیک و پهپادها کمک کند.
به گفته مقامهای آمریکایی، فرماندهی مرکزی همچنین اعلام تعداد اهدافی را که هر روز در ایران هدف قرار میدهد متوقف کرده است.