در ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گزارش داد که پس از حمله آمریکا به یک مجتمع آب‌شیرین‌کن در روستای بونجی، در نزدیکی جاسک، حدود ۱۰ هزار نفر در ۲۰ روستا روز شنبه ۲۷ تیر با اختلال در تامین آب مواجه شدند.

سفارت جمهوری اسلامی در هند نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را «جنایت جنگی» خواند.

تهران همچنین جمعه تایید کرد که زیرساخت‌های برق در جنوب ایران هدف حمله قرار گرفته‌اند. وزارت نیرو از مردم استان‌های جنوبی خواست‌به دلیل «گرمای شدید» در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اواخر جمعه اعلام کرد هفتمین شب متوالی حملات خود علیه زیرساخت‌های نظامی و «اهداف دیگر» را به پایان رسانده است. این نهاد اشاره‌ای به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی نکرد. با این حال، در این حملات پل‌هایی در بندرعباس و استان هرمزگان و دست کم ۱۱۶ دکل مخابراتی از مدار خارج شده‌اند.

اداره کل ارتباطات استان هرمزگان اعلام کرد در پی حملات جمعه شب آمریکا به خطوط انتقال ارتباطات و پهنای باند در شهرهای بندرعباس و حاجی‌آباد، ۱۱۶ دکل مخابراتی از مدار خارج شده‌اند.

به‌گفته اداره کل ارتباطات استان هرمزگان در حال حاضر شبکه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در برخی از مناطق شمالی این استان با قطعی گسترده مواجه هستند و تلاش‌ها برای ترمیم زیرساخت‌ها و برقراری مجدد ارتباطات همچنان در جریان است.

وزارت بهداشت ایران نیز گزارش داده که در جریان حملات آمریکا ۵۰ نفر کشته شده‌اند.

در مقابل، جمهوری اسلامی نیز که عمدتا متحدان آمریکا در منطقه را هدف قرار داده، دست کم دو بار به تاسیسات برق و آب‌شیرین‌کن در کویت حمله کرده است.

وزارت برق و آب کویت شنبه از مردم خواست در ساعات اوج مصرف برق صرفه‌جویی کنند. این درخواست پس از دومین حمله به نیروگاه‌ها و تاسیسات آب‌شیرین‌کن و وقوع آتش‌سوزی در این تاسیسات صادر شد.

شرکت نفت کویت نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی یکی از تاسیسات حیاتی این شرکت را هدف قرار داده که در نتیجه آن چند نفر زخمی شده‌اند و «خسارات مادی قابل توجهی» به بار آمده است.

سرتیپ سعود العتیبی، سخنگوی وزارت دفاع کویت، شنبه گفت حملات به تاسیسات نفتی و برق این کشور «خسارات شدیدی» بر جای گذاشته است.

وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد هدف قرار دادن «زیرساخت‌های حیاتی» از سوی ایران نشان‌دهنده «رویکردی نظام‌مند و تهاجمی با هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی» است.

به‌گفته وزارت امور خارجه کویت، حمله جمهوری اسلامی به یک نیروگاه تولید برق، تاسیسات آب‌شیرین‌کن، تاسیسات بخش نفت و شماری از زیرساخت‌های حیاتی، باعث آتش‌سوزی و خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌ها، تاسیسات غیرنظامی و ساختمان‌های مسکونی شده است.

وزارت امور خارجه کویت این حملات را محکوم و تاکید کرد که هدف قرار دادن مکرر زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل است.

در همین حال، اکسیوس گزارش داد که برای نخستین بار در دور تازه درگیری‌ها، جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده است. عربستان سعودی اعلام کرده که تهدیدها را خنثی کرده است.

ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه

حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله کویت، بحرین و اردن با موجی از محکومیت‌ها مواجه شده است.

جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و تاسیسات غیرنظامی در بحرین، کویت و اردن را جنایت جنگی خواند.

البدیوی خواستار آن شد که این حملات فورا در سطح بین‌المللی مورد پیگرد و عاملان آن پاسخگو شوند.

وزارت امور خارجه قطر نیز که در هفته‌های اخیر بار دیگر کوشید بین تهران و واشینگتن میانجیگری کند،‌شنبه ۲۷ تیر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن تاسیسات برق و آب‌شیرین‌کن در کویت از همه خطوط قرمز فراتر رفته و این حملات نقض آشکار قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل است.

وزارت امور خارجه قطر همچنین حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را به‌شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشورها، حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری دانست.

در بیانیه وزارت امور خارجه قطر آمده است این حملات به تشدید تنش‌ها، تضعیف تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک و تهدید امنیت و ثبات منطقه منجر می‌شود.

وزارت امور خارجه اردن نیز حملات جمهوری اسلامی به بحرین و تاسیسات برق و آب‌شیرین‌کن در کویت را محکوم کرد و آن را تشدید خطرناک تنش، نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدیدی برای امنیت و ثبات آن‌ها و نقض حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل دانست.

وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور همبستگی کامل خود را با بحرین و کویت اعلام می‌کند و از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و شهروندان و ساکنان خود انجام دهند، حمایت می‌کند.

در همین حال کویت، بحرین و اردن شنبه نیز اعلام کردند که موشک‌های و پهپادهای شلیک‌شده از خاک ایران را رهگیری کرده‌اند.

تهدید به حمله به فرودگاه‌های دبی و ابوظبی

با این حال، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه گفت: «تهران نیز همانند واشینگتن اجرای تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را که ماه گذشته امضا شد، متوقف خواهد کرد.

او افزود: «ما دیگر این تعهدات را اجرا نمی‌کنیم و تمرکزمان بر دفاع از کشور است.»

هم‌زمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به‌نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی نوشت اگر آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران حمله کند، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبل‌علی باید فورا تخلیه شوند.

او افزود این هشدار با هدف حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی، صادر شده است.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت اگر قرار بر هدف قرار دادن زیرساخت‌ها باشد، جمهوری اسلامی دست برتر را دارد و می‌تواند راه‌آهن و پل‌های اسرائیل را هدف قرار دهد.

یوسفی گفت کشورهای خلیج فارس و اسرائیل در حوزه زیرساختی به مراتب از جمهوری اسلامی آسیب‌پذیرتر هستند.