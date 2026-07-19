شنیدهشدن صدای انفجار در آبادان
صداوسیمای جمهوری اسلامی یکشنبه ۲۸ تیر از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان حدود ساعت ۱۷ به وقت محلی خبر داد. پیشتر نیز اسکاننیوز از شنیدهشدن صدای انفجار در آبادان و بندرعباس خبر داد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی یکشنبه ۲۸ تیر از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان حدود ساعت ۱۷ به وقت محلی خبر داد. پیشتر نیز اسکاننیوز از شنیدهشدن صدای انفجار در آبادان و بندرعباس خبر داد.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج برای هفتمین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام به اعتصاب غذا و تحصن ادامه دادند. همزمان، شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند، مقابل این زندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج که در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شماری از زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی آغاز شده، یکشنبه ۲۸ تیر وارد هفتمین روز متوالی شد.
سایت کانون حقوق بشر ایران نیز به نقل از گزارشهای دریافتی از داخل زندان نوشت با وجود وخامت وضعیت جسمانی شماری از اعتصابکنندگان، آنها اعلام کردهاند تا زمان رسیدگی به خواستههایشان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد. در پی این اقدام، زندانیان واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند.
به گفته یک منبع آگاه از رویدادهای زندان، زندانیان معترض در طول یک هفته گذشته از دریافت جیره غذایی خودداری و در سالن بند تحصن کردهاند. شماری از آنها نیز با در دست داشتن دستنوشتههایی با شعار «نه به اعدام»، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدهاند.
تجمع خانوادهها و برخورد نیروهای امنیتی
با ادامه این اعتراضها، تعدادی از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شدهاند، ۲۸ تیر مقابل این زندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، تجمعکنندگان که حدود ۵۰۰ نفر برآورد شدهاند، با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار، خواستار توقف اجرای احکام اعدام و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان، بهویژه محکومان پروندههای مرتبط با مواد مخدر شدند.
در این گزارش آمده است معترضان همچنین با شعارهای «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» و «نه به اعدام» از اعتصاب غذای زندانیان واحد دو قزلحصار حمایت کردند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی و نظامی با یورش به این تجمع، معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
همچنین، به گزارش کانون حقوق بشر ایران، ماموران با تهدید و برخورد فیزیکی با شماری از خانوادهها، مانع ادامه تجمع شدند و در نهایت معترضان را متفرق کردند.
بر اساس گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، یکی از شهروندانی که از صحنه تجمع فیلمبرداری میکرد، گفته است نیروهای امنیتی پس از مشاهده فیلمبرداری قصد داشتند تلفن همراه او را ضبط کنند، اما او ناچار به فرار شد.
خانوادههای زندانیان اعلام کردهاند هدف از برگزاری این تجمع، جلب توجه افکار عمومی و مسئولان به افزایش اجرای احکام اعدام و وضعیت زندانیان اعتصابکننده در زندان قزلحصار کرج است.
هشدارها درباره موج اعدامها
محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با رویکرد محدود کردن مجازات اعدام خبر داد.
او گفت در قانون فعلی، مجازات اعدام در حدود هشت مورد پیشبینی شده است، اما بر اساس جمعبندی جلسات کمیسیون با دولت و قوه قضاییه، این مجازات در کنترل جرائم مرتبط با مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی «کارگشا نبوده» و به همین دلیل اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ تیر گزارش داد عارف خوشکار، زندانی سیاسی بازداشتشده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پیشتر از بابت اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج، به اعدام محکوم شده بود، همراه با چهار زندانی دیگر که در پروندههایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار اعدام شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفته صدوبیستونهم خود که ۲۳ تیر منتشر شد، نسبت به خطر اجرای حکم زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار هشدار داد و از افکار عمومی خواست صدای این زندانیان باشد.
این کارزار با اشاره به ادامه اعدامها در زندانهای ایران، خواستار اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار شد و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله علیه زندانیان سیاسی، هشدار داد.
در این بیانیه آمده بود طی دو سال نخست دولت مسعود پزشکیان، شمار اعدامها بهشدت افزایش یافته و در این مدت دستکم سه هزار و ۸۸۸ نفر در ایران اعدام شدهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
روند اعدامها در سالهای اخیر شتابی کمسابقه گرفته است و طبق آمار هرانا، تنها در سهماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ نفر با اتهامهای مختلف در ایران اعدام شدند.
بر اساس گزارش سالانه این وبسایت حقوق بشری، در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر با اتهامهای مختلف اعدام شدند و دستکم ۱۳۰ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.
طبق گزارشهای هرانا، شمار اعدامهای ثبتشده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار، مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند و در نهایت، در پی وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب خود پایان دادند.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و اصلیترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در این زندان اجرا میشود.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، شنبه ۲۷ تیر اعلام کرد که در پی حملات جمهوری اسلامی به اردن، دو نظامی آمریکایی کشته و یک نفر دیگر مفقود شده است. این نخستین تلفات نظامی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی از اواسط فروردین ماه تاکنون به شمار میرود.
سنتکام در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «در ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر)، دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن، هنگام دفاع نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای شریک در برابر حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران، در عملیات کشته شدند. علاوه بر این، یک نظامی دیگر نیز در حال حاضر مفقودالاثر است.»
بهگفته سنتکام، چهار نظامی آمریکایی دیگر نیز برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستانهایی در اردن منتقل شدند، اما پس از درمان مرخص شدهاند. همچنین تعدادی دیگر از نیروها جراحات جزئی برداشته و به محل خدمت خود بازگشتهاند.
سنتکام اعلام کرد هویت نظامیان کشتهشده تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به خانوادههای آنها منتشر نخواهد شد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در واکنش به بیانیه سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خدا نگهدار قهرمانان. فداکاری آنها فقط عزم ما را راسختر میکند.»
با کشته شدن این دو نفر، شمار نظامیان آمریکایی کشتهشده در جنگ با جمهوری اسلامی در نزدیک به پنجماه گذشته به ۱۵ نفر رسیده است. دستکم ۴۰۰ نظامی آمریکایی نیز در جریان این جنگ مجروح شدهاند.
در اول مارس، شش سرباز نیروی ذخیره ارتش آمریکا در پی حمله مستقیم جمهوری اسلامی به یک مرکز عملیاتی موقت در بندر الشعیبه کویت کشته شدند.
چند روز بعد نیز یک گروهبان ارتش آمریکا در اثر جراحاتی که در جریان حملهای در عربستان سعودی برداشته بود، جان خود را از دست داد.
آخرین تلفات آمریکا پیش از این مربوط به روز ۱۲ مارس بود؛ زمانی که شش نظامی آمریکایی در سانحه سقوط یک هواپیمای سوخترسان KC-135 Stratotanker نیروی هوایی آمریکا در غرب عراق کشته شدند. با این حال، ارتش آمریکا اعلام کرده بود این حادثه «در نتیجه آتش دشمن یا آتش خودی» رخ نداده است.
دو نظامی دیگر آمریکا در شرایطی کشته شدند که آتشبس شکننده میان جمهوری اسلامی و آمریکا در این هفته عملا فروپاشیده و دو طرف بار دیگر حملات متقابل را از سر گرفتهاند.
حملات مرگبار آمریکا با موجهایی از حملات پهپادی و موشکی ایران پاسخ داده شده و دامنه اهداف نیز به کشورهای بیشتری که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند، گسترش یافته است.
وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر در ایران کشته شدهاند و بدین ترتیب شمار قربانیان مرحله اخیر جنگ به ۵۰ نفر رسیده است.
سنتکام دقایقی پس از انتشار پیام مکتوب مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که از زمان به قدرت رسیدن دیده نشده است، خبر کشته شدن دو نظامی آمریکا را تایید کرد.
مجتبی خامنهای، در پیامی که شنبه ۲۷ تیر منتشر شد، گفت: «ملت ایران و جبهه مقاومت برای دشمن آمریکایی درسهای فراموشنشدنی در اختیار دارند.»
مجتبی خامنهای افزود آمریکا با نقض مکرر تفاهمنامه امضاشده میان روسای جمهوری ایران و آمریکا، بار دیگر بیارزش و نامعتبر بودن امضای رییسجمهوری آمریکا را ثابت کرده است.
او همچنین آمریکا را به جنگافروزی متهم کرد و گفت «رشادتهای رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب» نمونهای از درسهایی است که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت برای آمریکا در اختیار دارند.
همزمان با تشدید درگیریها و تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، و در اوج گرمای سوزان در تابستان، تاسیسات حیاتی آب و انرژی در منطقه مورد هدف قرار گرفتهاند. حملات دوباره به زیرساختهای حیاتی انرژی نشانهای از مرحلهای جدید و خطرناکتر در این درگیریها است.
در ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از مدیرعامل شرکت آب منطقهای گزارش داد که پس از حمله آمریکا به یک مجتمع آبشیرینکن در روستای بونجی، در نزدیکی جاسک، حدود ۱۰ هزار نفر در ۲۰ روستا روز شنبه ۲۷ تیر با اختلال در تامین آب مواجه شدند.
سفارت جمهوری اسلامی در هند نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را «جنایت جنگی» خواند.
تهران همچنین جمعه تایید کرد که زیرساختهای برق در جنوب ایران هدف حمله قرار گرفتهاند. وزارت نیرو از مردم استانهای جنوبی خواستبه دلیل «گرمای شدید» در مصرف برق صرفهجویی کنند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اواخر جمعه اعلام کرد هفتمین شب متوالی حملات خود علیه زیرساختهای نظامی و «اهداف دیگر» را به پایان رسانده است. این نهاد اشارهای به حمله به زیرساختهای غیرنظامی نکرد. با این حال، در این حملات پلهایی در بندرعباس و استان هرمزگان و دست کم ۱۱۶ دکل مخابراتی از مدار خارج شدهاند.
اداره کل ارتباطات استان هرمزگان اعلام کرد در پی حملات جمعه شب آمریکا به خطوط انتقال ارتباطات و پهنای باند در شهرهای بندرعباس و حاجیآباد، ۱۱۶ دکل مخابراتی از مدار خارج شدهاند.
بهگفته اداره کل ارتباطات استان هرمزگان در حال حاضر شبکههای تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در برخی از مناطق شمالی این استان با قطعی گسترده مواجه هستند و تلاشها برای ترمیم زیرساختها و برقراری مجدد ارتباطات همچنان در جریان است.
وزارت بهداشت ایران نیز گزارش داده که در جریان حملات آمریکا ۵۰ نفر کشته شدهاند.
در مقابل، جمهوری اسلامی نیز که عمدتا متحدان آمریکا در منطقه را هدف قرار داده، دست کم دو بار به تاسیسات برق و آبشیرینکن در کویت حمله کرده است.
وزارت برق و آب کویت شنبه از مردم خواست در ساعات اوج مصرف برق صرفهجویی کنند. این درخواست پس از دومین حمله به نیروگاهها و تاسیسات آبشیرینکن و وقوع آتشسوزی در این تاسیسات صادر شد.
شرکت نفت کویت نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی یکی از تاسیسات حیاتی این شرکت را هدف قرار داده که در نتیجه آن چند نفر زخمی شدهاند و «خسارات مادی قابل توجهی» به بار آمده است.
سرتیپ سعود العتیبی، سخنگوی وزارت دفاع کویت، شنبه گفت حملات به تاسیسات نفتی و برق این کشور «خسارات شدیدی» بر جای گذاشته است.
وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد هدف قرار دادن «زیرساختهای حیاتی» از سوی ایران نشاندهنده «رویکردی نظاممند و تهاجمی با هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی» است.
بهگفته وزارت امور خارجه کویت، حمله جمهوری اسلامی به یک نیروگاه تولید برق، تاسیسات آبشیرینکن، تاسیسات بخش نفت و شماری از زیرساختهای حیاتی، باعث آتشسوزی و خسارتهای گسترده به زیرساختها، تاسیسات غیرنظامی و ساختمانهای مسکونی شده است.
وزارت امور خارجه کویت این حملات را محکوم و تاکید کرد که هدف قرار دادن مکرر زیرساختهای حیاتی، نقض آشکار حقوق بینالملل و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل است.
در همین حال، اکسیوس گزارش داد که برای نخستین بار در دور تازه درگیریها، جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده است. عربستان سعودی اعلام کرده که تهدیدها را خنثی کرده است.
ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه
حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله کویت، بحرین و اردن با موجی از محکومیتها مواجه شده است.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حملات جمهوری اسلامی به زیرساختها و تاسیسات غیرنظامی در بحرین، کویت و اردن را جنایت جنگی خواند.
البدیوی خواستار آن شد که این حملات فورا در سطح بینالمللی مورد پیگرد و عاملان آن پاسخگو شوند.
وزارت امور خارجه قطر نیز که در هفتههای اخیر بار دیگر کوشید بین تهران و واشینگتن میانجیگری کند،شنبه ۲۷ تیر با انتشار بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن تاسیسات برق و آبشیرینکن در کویت از همه خطوط قرمز فراتر رفته و این حملات نقض آشکار قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل است.
وزارت امور خارجه قطر همچنین حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشورها، حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری دانست.
در بیانیه وزارت امور خارجه قطر آمده است این حملات به تشدید تنشها، تضعیف تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک و تهدید امنیت و ثبات منطقه منجر میشود.
وزارت امور خارجه اردن نیز حملات جمهوری اسلامی به بحرین و تاسیسات برق و آبشیرینکن در کویت را محکوم کرد و آن را تشدید خطرناک تنش، نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها و نقض حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانست.
وزارت امور خارجه اردن در بیانیهای اعلام کرد این کشور همبستگی کامل خود را با بحرین و کویت اعلام میکند و از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و شهروندان و ساکنان خود انجام دهند، حمایت میکند.
در همین حال کویت، بحرین و اردن شنبه نیز اعلام کردند که موشکهای و پهپادهای شلیکشده از خاک ایران را رهگیری کردهاند.
تهدید به حمله به فرودگاههای دبی و ابوظبی
با این حال، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه گفت: «تهران نیز همانند واشینگتن اجرای تعهدات خود در چارچوب تفاهمنامه اسلامآباد را که ماه گذشته امضا شد، متوقف خواهد کرد.
او افزود: «ما دیگر این تعهدات را اجرا نمیکنیم و تمرکزمان بر دفاع از کشور است.»
همزمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، بهنقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی نوشت اگر آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی ایران حمله کند، فرودگاههای دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبلعلی باید فورا تخلیه شوند.
او افزود این هشدار با هدف حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی، صادر شده است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتوگویی تلویزیونی گفت اگر قرار بر هدف قرار دادن زیرساختها باشد، جمهوری اسلامی دست برتر را دارد و میتواند راهآهن و پلهای اسرائیل را هدف قرار دهد.
یوسفی گفت کشورهای خلیج فارس و اسرائیل در حوزه زیرساختی به مراتب از جمهوری اسلامی آسیبپذیرتر هستند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، ۱۴ زندانی روز شنبه ۲۷ تیرماه از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان به سلول انفرادی منتقل شدهاند. به گفته منابع آگاه، ۱۲ تن از این افراد از متهمان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان هستند و دو زندانی دیگر نیز همراه آنان به انفرادی منتقل شدهاند.
بنا بر این گزارش، این انتقال نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع احکام اعدام را افزایش داده است. منابع مطلع میگویند احتمال دارد احکام اعدام این زندانیان طی دو روز آینده اجرا شود.
اسامی ۱۲ متهم محکوم به اعدام پرونده «میدان علیخانی» عبارتاند از: علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، قائم حسینی، گلمحمد محمدی، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری، امیرحسین صفری، امیرحسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا رئیسی و امیرحسین ابراهیمی آنالوچه.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود که این ۱۲ تن از بازداشتشدگان اعتراضات انقلاب ملی در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، در آستانه اجرای حکم قرار گرفتهاند.
جمهوری اسلامی پس از هفتمین شب پیاپی حملات آمریکا به مواضع نظامی و تدارکاتی در ایران، موج تازهای از حملات موشکی و پهپادی را علیه متحدان واشینگتن در خلیج فارس آغاز کرد. این حملات یک هفته پس از فروپاشی آتشبس، خطر بازگشت به جنگ تمامعیار را افزایش داده است.
شنبه ۲۷ تیر، کویت هدف حملات مستمر قرار گرفت و در پی اصابت پرتابه به یک تاسیسات آبشیرینکن و تکرار تهدیدهای موشکی و پهپادی حکومت ایران، فعالیت فرودگاه بینالمللی این کشور متوقف شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک مرکز پشتیبانی نظامی آمریکا در اردوگاه عریفجان و یک تاسیسات راداری در پایگاه هوایی علیالسالم کویت را هدف قرار داده است.
بر اساس گزارش رسانههای حکومتی ایران، سپاه پاسداران همچنین پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین را که شماری از هواپیماهای رزمی آمریکا در آن مستقر بودند، همراه با یک مرکز دادههای اطلاعاتی، هدف قرار داد.
سپاه پاسداران مدعی شد در حمله موشکی و پهپادی بامداد ۲۷ تیر به پایگاه آمریکا در الازرق اردن، دستکم دو جنگنده و سه هواپیمای دیگر آمریکایی را منهدم کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که نتوانسته است صحت این ادعاها را مستقلا تایید کند.
سپاه پاسداران همچنین در بیانیهای اعلام کرد با توجه به اینکه به گفته این نهاد، هیچ سازمان بینالمللیای مانع «خشونت ارتش آمریکا» نمیشود، راهی جز پاسخ متقابل باقی نمانده است.
این نهاد به متحدان منطقهای واشینگتن هشدار داد منتظر حملات بیشتری باشند.
همزمان با تشدید دوباره جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون جنگندههای اف-۱۶ و اف-۳۵ و هواپیماهای سوخترسان بیشتری به خاورمیانه اعزام میکند.
این تحرکات نشان میدهند واشینگتن خود را برای ادامه یا گسترش عملیات هوایی علیه حکومت ایران آماده میکند.
افزایش بهای نفت و تشدید درگیری در تنگه هرمز
ایالات متحده و حکومت ایران، ۲۶ تیر حملات خود را به کشتیرانی گسترش دادند. آمریکا اعلام کرد در حال اجرای محاصره دریایی است و جمهوری اسلامی گفت کشتیهایی را هدف قرار داده که مقررات مورد نظر تهران را برای عبور از تنگه هرمز نقض کردهاند.
تنگه هرمز مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت جهان است. قیمت نفت ۲۷ تیر افزون بر چهار درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح در بیش از یک ماه رسید. این تحول فشار سیاسی را بر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آستانه انتخابات کنگره در ماه نوامبر افزایش داده است.
واشینگتن و تهران از زمان فروپاشی توافق آتشبس در هفته گذشته، دامنه واکنشهای یکدیگر را آزمایش کردهاند.
در همین حال، با افزایش حملات به زیرساختهای غیرنظامی، نگرانیها درباره احتمال نقض قوانین جنگ بیشتر شده است.
رسانههای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام محلی گزارش دادند ۲۷ تیر چند موشک به تاسیسات برق و پمپهای آبشیرینکن در شهر جاسک اصابت کردهاند.
خبرگزاری تسنیم اعلام کرد حدود ۱۰ هزار نفر در ۲۰ روستا در پی این حملات بدون آب ماندهاند.
وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت نیز اعلام کرد یک نیروگاه تولید برق و تاسیسات آبشیرینکن این کشور در حمله جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
این دومین مورد حمله به مراکز آبشیرینکن کویت در دو روز بود.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد هفتمین روز متوالی حملات خود را با هدف قرار دادن مراکز نظارتی، زیرساختهای لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی سلاح و تواناییهای دریایی جمهوری اسلامی به پایان رسانده است.
نگرانی سازمان ملل از حمله به زیرساختها
سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفت او از تشدید جنگ، بهویژه حمله به زیرساختهای غیرنظامی در ایران و دیگر کشورهای منطقه، نگران است.
رسانههای جمهوری اسلامی از حملات بامداد ۲۷ تیر در استان هرمزگان و محدوده تنگه هرمز خبر دادند.
صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد سه نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند و دو پل و یک تونل جادهای، آسیب دیدند.
یک روز پیشتر، رسانههای حکومتی گزارش داده بودند حملات آمریکا دستکم پنج پل را در جنوب ایران هدف قرار داده است.
در حملات به پلهای بندر خمیر، هفت نفر کشته شدند و ایستگاه قطار این شهر نیز آسیب دید.
فرودگاهی در ایرانشهر نیز هدف قرار گرفت.
ترامپ پیشتر تهدید کرده بود حملات هوایی گستردهای را علیه زیرساختهای ایران انجام میدهد.
او احتمال حمله زمینی به سواحل یا جزایر ایران را نیز رد نکرده است.
مقامهای آمریکایی گفتهاند حملات به جنوب ایران تا حدی با هدف فراهم کردن گزینههای بیشتر برای ترامپ انجام میشود. با این حال، چنین اقداماتی ممکن است جمهوری اسلامی را به حمله به زیرساختهای حیاتی کشورهای آسیبپذیر خلیج فارس ترغیب کند یا زمینه را برای تشدید حملات حوثیهای یمن به کشتیرانی در دریای سرخ فراهم آورد.