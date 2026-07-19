یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار کرج که در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شماری از زندانیان محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی آغاز شده، یکشنبه ۲۸ تیر وارد هفتمین روز متوالی شد.

سایت کانون حقوق بشر ایران نیز به نقل از گزارش‌های دریافتی از داخل زندان نوشت با وجود وخامت وضعیت جسمانی شماری از اعتصاب‌کنندگان، آنها اعلام کرده‌اند تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.

این اعتراض‌ها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد. در پی این اقدام، زندانیان واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند.

به گفته یک منبع آگاه از رویدادهای زندان، زندانیان معترض در طول یک هفته گذشته از دریافت جیره غذایی خودداری و در سالن بند تحصن کرده‌اند. شماری از آنها نیز با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی با شعار «نه به اعدام»، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده‌اند.

تجمع خانواده‌ها و برخورد نیروهای امنیتی

با ادامه این اعتراض‌ها، تعدادی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به قرنطینه زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند، ۲۸ تیر مقابل این زندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، تجمع‌کنندگان که حدود ۵۰۰ نفر برآورد شده‌اند، با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار، خواستار توقف اجرای احکام اعدام و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان، به‌ویژه محکومان پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر شدند.

در این گزارش آمده است معترضان همچنین با شعارهای «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» و «نه به اعدام» از اعتصاب غذای زندانیان واحد دو قزل‌حصار حمایت کردند.

شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی و نظامی با یورش به این تجمع، معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

همچنین، به گزارش کانون حقوق بشر ایران، ماموران با تهدید و برخورد فیزیکی با شماری از خانواده‌ها، مانع ادامه تجمع شدند و در نهایت معترضان را متفرق کردند.

بر اساس گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، یکی از شهروندانی که از صحنه تجمع فیلم‌برداری می‌کرد، گفته است نیروهای امنیتی پس از مشاهده فیلم‌برداری قصد داشتند تلفن همراه او را ضبط کنند، اما او ناچار به فرار شد.

خانواده‌های زندانیان اعلام کرده‌اند هدف از برگزاری این تجمع، جلب توجه افکار عمومی و مسئولان به افزایش اجرای احکام اعدام و وضعیت زندانیان اعتصاب‌کننده در زندان قزل‌حصار کرج است.

هشدارها درباره موج اعدام‌ها

محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با رویکرد محدود کردن مجازات اعدام خبر داد.

او گفت در قانون فعلی، مجازات اعدام در حدود هشت مورد پیش‌بینی شده است، اما بر اساس جمع‌بندی جلسات کمیسیون با دولت و قوه قضاییه، این مجازات در کنترل جرائم مرتبط با مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی «کارگشا نبوده» و به همین دلیل اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ تیر گزارش داد عارف خوشکار ، زندانی سیاسی بازداشت‌شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پیش‌تر از بابت اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج، به اعدام محکوم شده بود، همراه با چهار زندانی دیگر که در پرونده‌هایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزل‌حصار اعدام شدند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفته صدوبیست‌ونهم خود که ۲۳ تیر منتشر شد، نسبت به خطر اجرای حکم زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار هشدار داد و از افکار عمومی خواست صدای این زندانیان باشد.

این کارزار با اشاره به ادامه اعدام‌ها در زندان‌های ایران، خواستار اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام در قزل‌حصار شد و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله علیه زندانیان سیاسی، هشدار داد.

در این بیانیه آمده بود طی دو سال نخست دولت مسعود پزشکیان، شمار اعدام‌ها به‌شدت افزایش یافته و در این مدت دست‌کم سه هزار و ۸۸۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبس‌های سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.

روند اعدام‌ها در سال‌های اخیر شتابی کم‌سابقه گرفته است و طبق آمار هرانا، تنها در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ نفر با اتهام‌های مختلف در ایران اعدام شدند.

بر اساس گزارش سالانه این وب‌سایت حقوق بشری، در سال ۱۴۰۴ دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ نفر با اتهام‌های مختلف اعدام شدند و دست‌کم ۱۳۰ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.

طبق گزارش‌های هرانا، شمار اعدام‌های ثبت‌شده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.

زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار، مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند و در نهایت، در پی وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به خواسته‌هایشان، به اعتصاب خود پایان دادند.

زندان قزل‌حصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها و اصلی‌ترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار می‌رود و شمار زیادی از احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، در این زندان اجرا می‌شود.